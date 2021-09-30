Споры по продаже имущества банкрота: чем недовольны кредиторы?

Торги по реализации имущества — как правило, это то, чем заканчивается процедура банкротства. От того, за какую цену имущество должника будет реализовано, зависит, сколько в конечном итоге получат кредиторы. И, само собой, торги — это благодатная почва для возникновения споров.

Не так давно даже замглавы ФНС Константин Чекмышев высказался, что за последние пять лет кредиторы банкротов потеряли 12 трлн рублей, из них 3,2 трлн — за прошедший год. По его мнению, одна из причин — неэффективная процедура торгов, когда имущество оценивают в одну сумму, а продают на торгах — за гораздо меньшую. Ежегодно только на этом кредиторы теряют более 500 млрд рублей.

Правда, есть мнение, что во всем виновата не сама процедура торгов, а тот момент, что порой нечего на ней продавать — банкрот успевает вывести все более-менее ценное имущество. И решать проблему стоит развитием именно процедуры розыска и взыскания выводимого имущества.

Так или иначе, банкротные торги порождают споры, и вряд ли они исчезнут даже после принятия ожидаемых поправок в закон о банкротстве с «голландскими аукционами» с плавающим ценообразованием.

Согласно законопроекту, торги сначала должны будут идти на повышение, но если желающих купить актив не будет, то цена будет снижаться до поступления первого предложения. После этого торги снова пойдут на повышение, однако если никто цену не повысит, то победителем признают того, кто озвучил свое предложение.

Всегда будут оставаться кредиторы, недовольные результатом торгов, и ожидавшие от них большей отдачи.

Основные причины споров о торгах в банкротстве

Самые частые причины, по которым случаются споры о торгах, можно разделить на четыре группы:

споры о порядке реализации имущества;

споры о признании торгов недействительными;

споры о признании участника победителем торгов;

споры о понуждении к заключению договора по результатам торгов.

Рассмотрим каждую группу подробно.

Споры о порядке реализации имущества

Порядок реализации имущества должника-банкрота на торгах прописан в п. 4 ст. 138 ФЗ «О банкротстве» для залогового и в п. 1.1 ст. 139 для всего остального имущества.

Тут есть небольшое различие в порядке определения начальной цены. Для залогового имущества ее определяет залоговый кредитор (например, банк-залогодержатель недвижимого имущества). А для остального имущества — собрание или комитет кредиторов.

Споры о начальной цене рассматривают в форме процедуры разрешения разногласий между арбитражным управляющим и кредиторами либо должником (п. 1 ст. 60, п. 4 ст. 138, п. 3 ст. 140 ФЗ «О банкротстве»).

О чем тут можно спорить? Как правило — о начальной цене реализации имущества. Если она слишком низкая — кредиторы в итоге получат меньше, чем заявили в требованиях (хотя обычно оно так и есть, средний показатель взыскания в банкротстве — 6 копеек с каждого рубля требований). Если же цена завышена — то процедура торгов будет чрезмерно затянута — никто ничего не выкупит, придется продавать путем публичного предложения.

Законодательно предусмотрены обязательные случаи привлечения независимого оценщика:

в случае определения стоимости заложенного имущества (п. 2 ст. 131 ФЗ «О банкротстве» );

при получении требования конкурсного кредитора о проведении оценки (п. 1 ст. 139 ФЗ «О банкротстве»).

Однако споры случаются даже при реализации залогового имущества.

Судебная практика

Определение ВС РФ от 03.02.2020 305-ЭС16-13381. Залоговый кредитор пытался оспорить результат торгов, проведенных с объединением разнородного имущества (в том числе состоящего в залоге у банка) в один лот. Речь была о земельных участках.

Суд не подтвердил правомерность такого проведения торгов, поскольку:

цель конкурсного производства — достижение максимального экономического эффекта при реализации имущества должника;

эффективное восстановление прав кредиторов на получение удовлетворения может быть обеспечено продажей разнородного имущества должника одним лотом (но не всегда, а при определенных обстоятельствах, здесь их не было);

для данного случая объединение имущества в один лот привело к необоснованному ограничению количества участников торгов;

в результате торгов, проведенных посредством публичного предложения, победителем стал их единственный участник, предложивший 6 800 000 рублей, при утвержденной начальной стоимости лота 62 121 995 рублей.

Кстати, еще в начале процедура банкротства арбитражный управляющий обязан открыть банковский счет для поступления средств от реализации имущества на торгах. Открыть счет в Ак Барс Банке можно за несколько минут. Подключение ДБО с PayControl — бесплатно.

Споры о признании торгов недействительными

Несмотря на тот факт, что торги проводятся в электронном виде, призванном исключить махинации и злоупотребления, на практике не все бывает гладко.

На основании п. 1 ст. 447 ГК торги, проведенные с нарушением законодательно установленных правил, могут быть через суд признаны недействительными по иску заинтересованного лица.

Для признания торгов недействительными должны быть были доказаны следующие нарушения:

незаконное отстранение от участия в торгах;

самая высокая цена из предложенных безосновательно не принята;

имущество продано раньше срока, указанного в извещении;

иные существенные нарушения правил проведения торгов, из-за которых цена продажи оказалась неверно определена;

иные нарушения законодательно установленных правил проведения торгов.

Пленум ВС привел примеры таких существенных нарушений:

публикация информации о проведении торгов в ненадлежащем периодическом издании (с учетом объема тиража, территории распространения, доступности издания);

нарушение сроков публикации и полноты информации о времени, месте и форме торгов, их предмете, о существующих обременениях продаваемого имущества и порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в них, определении лица, выигравшего торги, а также сведений о начальной цене;

необоснованное недопущение к участию в торгах.

Судебная практика

Постановление 17 ААС № 17АП-14355/2018-АК от 10 апреля 2019 года по делу № А60-6129/2012.

Судом первой инстанции признаны недействительными результаты торгов в форме приглашения делать оферты. А также признан недействительным договор купли-продажи имущества, заключенный по их результатам.

Как указал суд: «первые и повторные торги по лоту № 1 были проведены на условиях конкурса (в электронной форме) и признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, следует признать, что дальнейшая продажа социально значимого имущества должника (посредством приглашения делать оферты) произведена конкурсным управляющим неправомерно. С учетом изложенного, из состава имущества, сформированного в лот № 1, подлежало передаче в собственность муниципального образования города Карпинск то, которое в понимании ст. 132 Закона о банкротстве относится к социально значимым объектам».

Конкурсный управляющий неправомерно провел торги через предложение делать оферты, что привело к признанию этих торгов недействительными. Суд апелляционной инстанции подтвердил решение суда первой инстанции.

Споры о признании участника победителем торгов

Мотивация участников торгов, не победивших в них, но желающих быть победителями — может быть самая разная. Именно этот участник хотел приобрести выставленное имущество, ему показалась заманчивой цена — не важно. Однако если его неправомерно отстранили от участия, либо по каким-либо причинам объявили победителем другого участника — это может быть причиной для судебного разбирательства.

Судебная практика

Определение СКЭС ВС РФ от 01.07.2016 N 305-ЭС16-3457 по делу № А40-117109/2010.

В деле о банкротстве производственного кооператива были проведены торги. Один из лотов — право бессрочного пользования земельным участком площадью в 5 га. Первые и повторные торги не состоялись, имущество выставили на продажу посредством публичного предложения.

В процессе торгов цена с 166 050 000 руб. была снижена до 16 605 000 руб. с дальнейшим понижением стоимости на 2% каждые пять дней торгов. Последний этап — с понижением стоимости до 1 рубля.

Одна из участниц не была признана победителем, хотя отправила заявку на 100 рублей. По мнению организаторов торгов, она должна была внести задаток в размере 5% от начальной цены продажи (в соответствии с положением о проведении торгов).

Ей пришлось отстаивать свои права в суде. В трех инстанциях ей отказали, суды сочли, что, независимо от цены определенного этапа публичного предложения, задаток необходимо перечислять на специальный счет в размере, исчисленном исходя из цены продажи первого этапа публичного предложения (начальной продажной цены).

Верховный суд счел эти выводы ошибочными. Законодательно размер задатка не должен превышать 20% от первоначальной стоимости имущества (абз. 10 п. 8 ст. 110 ФЗ «О банкротстве»).

Однако для достижения соответствующих целей необходимо, чтобы размер задатка исчислялся исходя из той цены, которая является начальной продажной на конкретном этапе публичного предложения и на основании которой организатором торгов принимаются заявки от потенциальных покупателей.

В этих торгах были найдены и другие нарушения:

победителю задаток вернули за вычетом 2 рублей, цены лотов, хотя задаток не возвращается (абз. 10 п. 15 ст. 110 ФЗ «О банкротстве»);

на торгах реализации подлежало право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, однако распоряжение таким правом согласно п. 3 ст. 269 ГК запрещено.

Победителем заявителя в итоге не признали, но и результаты в части спорных лотов торгов отменили.

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Споры о понуждении к заключению договора по результатам торгов

На основании п. 6 ст. 448 ГК, если иное не установлено законом, лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона или конкурса протокол о результатах торгов, который имеет силу договора.

Если организатор торгов по каким-либо причинам протокол не подписывает, победитель торгов вправе обратиться в суд с понуждением организатора торгов заключить договор. И заодно потребовать возмещения убытков, вызванных уклонением от подписания протокола.

Законом о банкротстве порядок подписания протокола немного отличается от изложенного в ГК. В течение пяти дней с даты подписания протокола арбитражный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи предприятия с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене предприятия.

Однако это обстоятельство не препятствует реализации права победителя торгов на обращение в суд с требованием к понуждению заключить договор.

Судебная практика

Постановление 17 ААС № 17АП-653/2012-АК от 24 апреля 2018 года по делу № А50-24417/2011.

Управление ФНС по Пермскому краю, выступавшее в деле о банкротстве со стороны государства, заявило на признание действий арбитражного управляющего (АУ) необоснованными, ненадлежащими и не соответствующими целям конкурсного производства и интересам кредиторов, в том числе уполномоченного органа. АУ не предложил участнику торгов, предложившему наивысшую цену, заключить договор купли-продажи предприятия.

Суть спора — по мнению уполномоченного органа АУ не предложил заключить договор участнику торгов, который предложил наивысшую цену после победителя (победитель отказался от заключения договора), а организовал следующий этап торгов. Налоговики сочли это нарушением прав кредиторов.

Однако суд указал, что в материалы дела АУ представил доказательства направления писем от победителя аукциона об отказе заключать договор, а также предложение участнику, предложившему наивысшую цену, заключить договор.

Также суд указал, что налоговики не предоставили в дело доказательств заинтересованности этого участника к приобретению имущества.

«Действия конкурсного управляющего по опубликованию сообщения о проведении повторных торгов до направления соответствующих предложений иным участникам торгов, за исключением победителя торгов, были осуществлены конкурсным управляющим с целью ускорения процедуры реализации имущества должника и экономии денежных средств, находящихся в конкурсной массе» — указал суд.

В итоге, УФНС по Пермскому краю в удовлетворении жалобы было отказано.