Онлайн-платежи для бухгалтера: как не запутаться в агентах, чеках, учете и проводках

Чем больше появляется ЭСП, тем охотнее с ними работают компании. Это повышает лояльность покупателей, онлайн-платежи проходят очень быстро, не нужно вести кассовые операции с наличностью. Но от бухгалтера потребуются дополнительные знания: как проводить электронные платежи и делать возвраты, всегда ли нужны онлайн-кассы, и как выдавать чеки покупателям.

О самом важном говорим в этой статье.

Виды электронных расчетов

Определение электронного средства платежа дает п.19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Желающий может ознакомиться с ним дословно, но если говорить простым языком, то к электронным средствам платежа (ЭСП) относятся все те современные технологии, которые позволяют субъектам торговых отношений производить взаиморасчеты за товары (работы, услуги) без применения наличных денег.

Например, электронные расчеты можно совершить посредством:

банковских платежных карт (Visa, MasterCard, МИР) ;

; электронных кошельков (Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney) ;

; по QR-коду и т. д.

1. Оплата банковской картой

Для приема платежей по картам компания-продавец заключает договор эквайринга с обслуживающим банком и регистрируется в системе электронных платежей. Денежные средства, отправленные с банковской карты покупателя в оплату товара или услуги, сначала поступают эквайеру, а затем перечисляются на счет организации. Обычно банк за выполнение операции удерживает комиссию (ст. 851 ГК РФ — Оплата расходов банка на совершение операций по счету).

С 2017 года продавец обязан выдавать покупателю кассовый чек при оплате товара банковской картой, который оформляется с применением онлайн-кассы.

2. Оплата через электронные кошельки

Прием платежей от клиентов также можно вести с помощью электронных денег через так называемые кошельки (WebMoney, Яндекс.Деньгах, RBK Money, EasyPay и т. д.). Для этого организации необходимо зарегистрироваться в электронной платежной системе, пройти идентификацию (п. 7 ст. 10 закона № 161-ФЗ) и заключить посреднический договор с оператором-агентом, который будет участвовать в переводе денежных средств. При оформлении заказа оплата с электронного кошелька покупателя отправляется на электронный кошелек продавца. Оператор в свою очередь удерживает вознаграждение за операцию.

При расчетах посредством электронного кошелька одной стороной обязательно должно быть физическое лицо, то есть рассчитываться таким образом между собой субъекты бизнеса (предприниматели и организации) не могут. Еще момент: компания вправе самостоятельно пополнить баланс, но только со своего счета в банке.

3. Оплата по QR-коду

QR-код (Quick Response code) дословно переводится как «код быстрого реагирования». Сегодня такой способ оплаты товаров и услуг приобретает все большую популярность во многих сферах бизнеса.

QR-код, который внешне представляет собой уникальное черно-белое графическое изображение, может быть статистическим или динамичным.

Статичестический располагают, например, в кассовой зоне. Покупатель наводит на него камеру смартфона, открывается банковское мобильное приложение, в котором уже отображены реквизиты для оплаты. Покупателю остается только ввести сумму и выполнить перевод.

Динамический код создается сотрудником продавца для каждой покупки. Клиенту не нужно ничего вводить вручную, необходимая сумма уже отобразится при сканировании.

Способ получения денежных средств по QR-коду доступен для клиентов Ак Барс Банка. Проследить поступление можно в личном кабинете пользователя. Откройте счет и начните работать с системой быстрых платежей прямо сейчас!

4. Цифровой рубль

В настоящий момент Центробанк обсуждает возможность создания третьей формы денежных средств (наряду с наличностью и электронными деньгами). Прототип платформы цифрового рубля начнет разрабатываться в конце 2021 года. Эмитентом станет сам ЦБ РФ, но пользоваться такими деньгами смогут и физические, и юридические лица, так как коммерческие банки будут выступать посредниками.

Всегда ли нужна онлайн-касса при электронных расчетах

Если оплата товаров и услуг поступает от физических лиц при помощи ЭСП, продавец обязан использовать онлайн-кассу (см. письмо Минфина России от 1 марта 2017 г. № 03-01-15/11618, ст. 1.2 закона о ККТ, ст. 16.1 закона о защите прав потребителей). Приставка «онлайн» означает, что аппарат сам передает фискальные данные оператору в момент расчета.

В случаях, когда безналичные расчеты происходят между ИП или организациями, то тогда онлайн-касса не нужна.

Кто еще официально освобожден от применения ККТ:

самозанятые (им онлайн-кассу заменяет приложение «Мой налог»);

некоторые ИП на патенте (репетиторы, ателье, мастерские по изготовлению ключей);

продавцы на рынке;

сезонные торговцы овощами и фруктами.

Сегодня существует большой выбор аппаратов: фискальные регистраторы, автономные, мобильные, облачные онлайн-кассы, смарт-терминалы, ККТ с интегрированной банковской частью.

На смену POS-терминалам приходят банковские мобильные приложения. Их следует просто установить на корпоративный смартфон: Продавец выводит на экран QR-код, а клиент сканирует его своим устройством и подтверждает платеж.

Как бухгалтер узнает об электронном платеже

Если оплата проходит по банковской карте, то зачисление на расчетный счет ИП или компании может занять несколько дней, так как сначала платеж будет обработан эквайером. В этом смысле гораздо удобней использовать QR-коды, они ускоряют процедуру: деньги «падают» на счет в течение нескольких секунд после того, как покупатель подтвердит оплату. Сотрудник получит сообщение от банка о зачислении, например, push-уведомление или смс.

В определенных случаях платежи поступают обезличенными, в частности, если компания работает с платежным агентом.

Платежные агенты и агрегаторы: кто это

Для начала разберемся это одно и то же или нет.

Платежный агент принимает денежные средства у покупателя в пользу компании-продавца. Деятельность этих субъектов регулируется законом № 103 от 03.06.2009. Платежные агенты должны стоять на учете в Росфинмониторинге, применять ККТ (т. е. продавец от использования касс освобождается) и иметь спецсчет в банке для приема платежей.

Платежный агрегатор — это специальный сервис, который объединяет множество разных платежных систем и дает возможность расплатиться любым удобным способом: от банковских карт до электронных кошельков. За проведение операции посредник удерживает вознаграждение. Платежный агрегатор может выступать в роли платежного агента и выдавать чеки ККТ конечным покупателям. А может и не выступать, тогда чек ККТ должна оформить компания-продавец.

Пример платежного агента: физические лица оплачивают услуги ЖКХ через терминал и получают чек в момент оплаты, а агент-владелец терминала перечисляет деньги от физлиц на счета управляющих компаний или коммунальных служб.

Пример платежного агрегатора, который чеки сам не выдает: покупатель интернет-магазина при оплате заказа попадает на страничку агрегатора, где ему предлагается выбрать удобный способ оплаты: электронные кошельки, банковская карта и т. д. В момент совершения платежа покупателем агрегатор связывается с кассой продавца и физическому лицу автоматически направляется чек.

Как отражать в бухучете электронные платежи

Для бухгалтерского учета электронных платежей используется счет 55 «Специальные счета в банках», субсчет «Электронные деньги». Также можно выделить другие субсчета по платежным системам или по видам электронных средств (не забудьте закрепить их перечень в учетной политике организации).

Проводки будут выглядеть, например, таким образом:

1. Получение электронных денежных средств в качестве предоплаты по Интернету.

Дебет 55 субсчет «Электронные деньги» — Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

2. Получение денег с розничной продажи покупателю при оплате картой.

Дебет 55 субсчет «Электронные деньги» — Кредит 90 субсчет «Выручка».

3. Вывод денежных средств организации с электронного кошелька на расчетный счет.

Дебет 51 «Расчетный счет» — Кредит 55, субсчет «Электронные деньги».

4. Пополнение электронного кошелька с собственного счета компании.

Дебет 55 субсчет «Электронные деньги» — Кредит 51.

Если платежная система удерживает вознаграждение за операции, то это также необходимо отразить в учете.

5. Учет расходов на перевод денежных средств на расчетный счет компании.

Дебет 91-2 «Прочие расходы» — Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

6. Списание оплаты услуг электронного платежной системы за вывод средств.

Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» — Кредит 55 субсчет «Электронные деньги».

Для платежей, которые поступают на счет в течение нескольких дней, если их обрабатывает банк-эквайер, также используются проводки по счету 57 «Переводы в пути» (субсчет 57.03 «Продажи по платежным картам»).

Как оформлять возвраты электронных платежей (проводки и документы)

При возврате покупателю денежных средств, перечисленных электронным способом, компания (ИП) также должна выдать чек (см. письмо Минфина от 24.05.2017 № 03-01-15/31944). В документе укажите признак — «возврат прихода».

В бухгалтерском учете следует отразить следующую проводку:

Дебет 62 — Кредит 51 — возврат на банковскую карту.

Как передать клиенту чек по электронному платежу

Еще раз обратим внимание: если платежи осуществляются через платежных агентов, то предоставление чеков — их задача. В остальных случаях продавец передает покупателю документ (на бумажном носителе и (или) в электронном виде.

Электронный чек сегодня имеет ту же юридическую силу, что и бумажный. Он может быть отправлен клиенту любым из двух способов: на телефон смс-сообщением или по e-mail (изображением, текстом или активной ссылкой на страницу в сети).

Для автоматической отправки электронных чеков используется облачная касса. Это специальная программа, которая подключена к фискальному накопителю. На практике это работает так:

клиент оплачивает товар банковской картой или средствами с электронного кошелька,

поступление платежа подтверждает банк или электронная платежная система,

данные поступают в облачную кассу,

касса формирует электронный чек и автоматически отправляет его покупателю, а также оператору фискальных данных.