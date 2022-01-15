Единый налоговый платеж для организаций и ИП с 2022 года — как это будет работать

В конце ноября прошлого года в НК появилась новая статья 45.2 о едином налоговом платеже для юридических лиц и ИП. Физлица уже пользуются данным нововведением и спокойно могут оплатить все налоги единовременно, не задумываясь о том, чтобы платеж ушел на нужный КБК. Давайте разбираться, как новая система будет работать для организаций и ИП.

Что такое единый налоговый платеж

Единый налоговый платеж (ЕНП) позволяет уплатить организации или ИП несколько налогов и взносов одним платежным поручением. К тому же не требуется уточнений по срокам уплаты, виду платежа, бюджетным кодам и т. п.

С помощью единого налогового платежа организации и индивидуальные предприниматели смогут платить:

налоги и авансовые платежи по ним (кроме тех, которые обязаны уплачивать физические лица);

Например, индивидуальный предприниматель может направить два ЕНП — и как обычное физлицо (тогда сумма будет направлена на уплату НДФЛ и имущественных налогов), и как предприниматель (тогда средства будут зачтены на бизнес-налоги, допустим УСН или патент). Объединять два ЕНП в один нельзя, даже несмотря на то, что у ИП единый ИНН как для физического лица, так и для предпринимателя.

страховые взносы;

торговые и иные сборы;

штрафы, пени и проценты.

Обратите внимание, что налоговая инспекция будет считать единым налоговым платежом не только добровольно внесенные вами средства, но и все перечисления в бюджет, а также суммы переплат и излишне взысканные суммы после 1 июля 2022 года.

Как работает ЕНП

Организация или индивидуальный предприниматель уплачивает единый налоговый платеж, исходя из примерно рассчитанных сумм налогов. Денежные средства попадают на лицевой счет налогоплательщика и инспекция сама направит деньги по нужным направлениям. А это значит, что не нужно беспокоиться о постоянно изменяющихся КБК или случайных ошибках в назначении платежа.

Деньги будут направляться в следующей последовательности:

Недоимки (сначала погашаются долги); Предстоящие платежи по налогам, взносам и сборам (текущие налоги и взносы); Долги по пеням, процентам и штрафам (т.е. третья очередь — это недоимки по санкциям).

Очередность уплаты денежных средств в каждой группе регламентирована: сначала погашаются те суммы обязательств, которые образовались или должны быть внесены раньше остальных.

В случае, если средств ЕНП не хватит на погашение всех платежей, а даты уплаты налогов и сборов одинаковые, то платеж зачтут пропорционально суммам обязанностей в соответствующей последовательности. Такая же схема действует и в отношении штрафов и пеней.

ЕНП легко оплачивать с расчетного счета в Ак Барс Банке. Получить реквизиты можно уже через 5 минут после отправки заявки. Открыть счет.

Как перейти на единый налоговый платеж

Перед тем как перейти на уплату всех налогов единым налоговым платежом (ЕНП), нужно выполнить несколько обязательных действий:

Прежде чем вы совершите такой переход, обязательно пройдите сверку расчетов с бюджетом и убедитесь, что у вас нет долгов и разногласий по начислениям. После успешного завершения сверок в течение месяца подайте заявление о переходе на особый порядок уплаты в ИФНС по месту регистрации вашей компании или по месту жительства ИП. Обратите внимание, что подать такое заявление можно только в электронном виде . Согласно НК РФ сделать это можно с 1 по 30 апреля 2022 года, значит завершить все расчеты и сверки с бюджетом нужно не позднее конца марта. Дождитесь одобрения от ИФНС и вносите единый налоговый платеж для уплаты всех начисленных вашей организации налогов и сборов.

С помощью сервисов Ак Барс Банка вы получите бухгалтерию с целым штатом специалистов, которые не будут занимать место в вашем офисе, а все вопросы можно передавать через приложение бизнес-ассистенту, который всегда на связи. Или подключайте онлайн-бухгалтерию и ведите ее в своем смартфоне.

Как понять, сколько нужно заплатить

Все организации и ИП, которые перешли на особый порядок уплаты налогов, обязаны передавать в ИФНС сведения о начислениях. Для каждой категории плательщиков свои сроки:

Налогоплательщики — за 5 дней до срока уплаты налога или авансового платежа; Плательщики взносов — за 5 дней до срока уплаты взноса; Налоговые агенты по НДФЛ — не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем в котором был выплачен доход.

А точно не будет долгов?

Конечно, когда вы вовремя направляете платежки в инспекцию, вы уверены, что все налоги уплачены и можно спать спокойно. Но как быть уверенным в том, что ИФНС самостоятельно и вовремя разнесет все необходимые платежи по соответствующим категориям?

Днем исполнения обязанности по оплате считается день отправки в банк платежного поручения на ЕНП (безусловно, сумма к списанию должна присутствовать на расчетном счете).

Обратите внимание, обязанность не может быть исполнена раньше, чем наступит срок уплаты налога. То есть, даже если вы направите ЕНП 1 февраля, авансовый платеж по налогу на прибыль, например, спишется не раньше 1 марта.

Возврат ЕНП

Если вы случайно направили на ЕНП сумму больше, чем необходимо уплатить, излишек можно вернуть по заявлению, но только ту сумму, по которой еще не принято решение о зачете. В течение месяца налоговая обязана вернуть вам деньги.

Решение о возврате средств принимается в течение 10 рабочих дней. В случае, если ИФНС просрочит вам возврат, то полагается выплата процента по ставке рефинансирования.

Переходить на особый режим уплаты налогов или нет решать только вам, но есть ряд неоспоримых преимуществ: