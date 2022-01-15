Единый налоговый платеж для организаций и ИП с 2022 года — как это будет работать

В конце ноября прошлого года в НК появилась новая статья 45.2 о едином налоговом платеже для юридических лиц и ИП. Физлица уже пользуются данным нововведением и спокойно могут оплатить все налоги единовременно, не задумываясь о том, чтобы платеж ушел на нужный КБК. Давайте разбираться, как новая система будет работать для организаций и ИП.
Что такое единый налоговый платеж
Единый налоговый платеж (ЕНП) позволяет уплатить организации или ИП несколько налогов и взносов одним платежным поручением. К тому же не требуется уточнений по срокам уплаты, виду платежа, бюджетным кодам и т. п.
С помощью единого налогового платежа организации и индивидуальные предприниматели смогут платить:
- налоги и авансовые платежи по ним (кроме тех, которые обязаны уплачивать физические лица);
- страховые взносы;
- торговые и иные сборы;
- штрафы, пени и проценты.
Обратите внимание, что налоговая инспекция будет считать единым налоговым платежом не только добровольно внесенные вами средства, но и все перечисления в бюджет, а также суммы переплат и излишне взысканные суммы после 1 июля 2022 года.
Как работает ЕНП
Организация или индивидуальный предприниматель уплачивает единый налоговый платеж, исходя из примерно рассчитанных сумм налогов. Денежные средства попадают на лицевой счет налогоплательщика и инспекция сама направит деньги по нужным направлениям. А это значит, что не нужно беспокоиться о постоянно изменяющихся КБК или случайных ошибках в назначении платежа.
Деньги будут направляться в следующей последовательности:
- Недоимки (сначала погашаются долги);
- Предстоящие платежи по налогам, взносам и сборам (текущие налоги и взносы);
- Долги по пеням, процентам и штрафам (т.е. третья очередь — это недоимки по санкциям).
Очередность уплаты денежных средств в каждой группе регламентирована: сначала погашаются те суммы обязательств, которые образовались или должны быть внесены раньше остальных.
В случае, если средств ЕНП не хватит на погашение всех платежей, а даты уплаты налогов и сборов одинаковые, то платеж зачтут пропорционально суммам обязанностей в соответствующей последовательности. Такая же схема действует и в отношении штрафов и пеней.
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Как перейти на единый налоговый платеж
Перед тем как перейти на уплату всех налогов единым налоговым платежом (ЕНП), нужно выполнить несколько обязательных действий:
- Прежде чем вы совершите такой переход, обязательно пройдите сверку расчетов с бюджетом и убедитесь, что у вас нет долгов и разногласий по начислениям.
- После успешного завершения сверок в течение месяца подайте заявление о переходе на особый порядок уплаты в ИФНС по месту регистрации вашей компании или по месту жительства ИП. Обратите внимание, что подать такое заявление можнотолько в электронном виде. Согласно НК РФ сделать это можно с 1 по 30 апреля 2022 года, значит завершить все расчеты и сверки с бюджетом нужно не позднее конца марта.
- Дождитесь одобрения от ИФНС и вносите единый налоговый платеж для уплаты всех начисленных вашей организации налогов и сборов.
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Как понять, сколько нужно заплатить
Все организации и ИП, которые перешли на особый порядок уплаты налогов, обязаны передавать в ИФНС сведения о начислениях. Для каждой категории плательщиков свои сроки:
- Налогоплательщики — за 5 дней до срока уплаты налога или авансового платежа;
- Плательщики взносов — за 5 дней до срока уплаты взноса;
- Налоговые агенты по НДФЛ — не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем в котором был выплачен доход.
А точно не будет долгов?
Конечно, когда вы вовремя направляете платежки в инспекцию, вы уверены, что все налоги уплачены и можно спать спокойно. Но как быть уверенным в том, что ИФНС самостоятельно и вовремя разнесет все необходимые платежи по соответствующим категориям?
Днем исполнения обязанности по оплате считается день отправки в банк платежного поручения на ЕНП (безусловно, сумма к списанию должна присутствовать на расчетном счете).
Обратите внимание, обязанность не может быть исполнена раньше, чем наступит срок уплаты налога. То есть, даже если вы направите ЕНП 1 февраля, авансовый платеж по налогу на прибыль, например, спишется не раньше 1 марта.
Возврат ЕНП
Если вы случайно направили на ЕНП сумму больше, чем необходимо уплатить, излишек можно вернуть по заявлению, но только ту сумму, по которой еще не принято решение о зачете. В течение месяца налоговая обязана вернуть вам деньги.
Решение о возврате средств принимается в течение 10 рабочих дней. В случае, если ИФНС просрочит вам возврат, то полагается выплата процента по ставке рефинансирования.
Переходить на особый режим уплаты налогов или нет решать только вам, но есть ряд неоспоримых преимуществ:
- Можно направить ЕНП пока средства есть на счете и не переживать, что к моменту уплаты налогов у вас не хватит денег;
- Не надо распределять платежи на несколько КБК, постоянно сверять реквизиты, следить за изменениями;
- Если на момент уплаты налогов бухгалтер в отпуске или на больничном, руководителю не нужно разбираться в нюансах платежей;
- Не нужно волноваться о перечислении в срок — ФНС самостоятельно спишет нужную сумму сумму вовремя. Вы избежите штрафов и пени за просроченные платежи.