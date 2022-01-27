Зачем вашему бизнесу нужен факторинг

Что выгоднее – кредит или факторинговая схема? Ответим кратко: факторинг позволяет разрешить проблему несовпадения возможностей и желаний, поставленную еще в фильме «Кавказская пленница».

Зачем нужен факторинг

Предположим, настала пора обновить парк станков фирмы «Свой труд», производитель — завод «Отечественный» готов поставить требуемую партию. Проблема лишь в том, что оплатить эту сумму «Свой труд» сможет только через три месяца.

При всем уважении к клиенту, желающему сделать крупный заказ, производитель не может три месяца ждать оплаты, особенно в то время, когда финансовая обстановка на рынке нестабильна. Сегодняшний рубль через три месяца будет аналогичен 80 копейкам, а значит ждать оплаты невыгодно.

Выход есть — факторинг. «Свой труд» и «Отечественный» договариваются подключить к сделке банк, который обеспечит быстрое поступление средств производителю, а оплату позже получит от покупателя.

Так одна сторона (клиент) сможет реализовать свои желания (обновление производственной базы, наращивание объемов производства, поставок и др.), а другая — поставщик, сразу, без отсрочки получит большую часть суммы платежа, получив при этом ряд дополнительных услуг: управление дебиторкой, консалтинг, покрытие рисков.

Факторинг от Ак Барс Банка без залога позволяет покупателям получить нужный товар (услугу) на выгодных условиях, а поставщикам — быстро получить оплату. Факторинг предоставляется после краткого и быстрого анализа сделки, с расчетами день в день. Оформляется в любом регионе России.

Как выглядит схема факторинга

С точки зрения ГК (гл. 43), финансирование под уступку денежного требования (т. е. факторинг) представляет собой схему беззалогового финансирования производителей и поставщиков на условиях уступки дебиторской задолженности с отсрочкой платежа. Поставщики уступают право требования банку, получая оплату, не дожидаясь сроков, закрепленных в договоре.

Факторинг – это трехсторонняя сделка, в которой участвуют:

фактор (банк);

кредитор (продавец);

дебитор (клиент).

Банк (фактор) берет на себя покрытие дебиторской задолженности (проще говоря, оплачивая счета вместо покупателей), взимая небольшой процент, продавец реализует, а покупатель приобретает товар (услугу) на условиях отсроченного платежа.

Факторинг с регрессом

Продолжим наш пример: производитель «Отечественный» поставляет партию станков на условиях отсрочки платежа, выставляя счет. Банк его оплачивает, переводя до 95% от суммы поставки. Через три месяца, когда «Свой труд» на 100% оплатит банку заказ, фактор отправляет остаток производителю (за вычетом суммы финансирования и комиссий).

При неоплате поставки «Своим трудом», производитель «Отечественный» должен исполнить обязательства, переведя деньги за «Свой труд» в установленный договором факторинга срок. В Ак Барс Банке он составляет 45 дней.

Это классическая схема факторинга с регрессом. Есть и другие варианты.

Факторинг без регресса

Этот вариант отличается тем, что фактор (банк) берет на себя риск того, что покупатель не оплатит денежное требование. Финансируется 100% от суммы поставки.

По этой схеме производитель «Отечественный» поставляет «Своему труду» станки, далее уступает банку-фактору требования по поставке и уплачивая комиссию. Банк финансирует сумму поставки на 100%. Покупатель «Свой труд» оплачивает банку поставленный товар в соответствии с условием договора поставки об отсрочке платежа.

В этом случае комиссия за услугу может быть выше, ведь банк сильнее рискует. Зато при уступке дебиторки по договору безрегрессного факторинга поставщик со своего баланса списывает ее на баланс банка и сразу отражает эту выручку, повышая свою инвестиционную привлекательность.

Реверсивный факторинг

Этот вариант более привлекателен для покупателя, он же заключает договор с банком (в предыдущих схемах инициатор договора —- поставщик).

Используем наш пример: «Свой труд», заключает трехсторонний договор факторинга, оплачивает комиссию банку. Завод «Отечественный» получает до 100% финансирования, а «Свой труд» (при необходимости) еще и коммерческий кредит (дополнительную отсрочку).

Эта схема выгодна в случае, если поставщик предоставляет отсрочку (коммерческий кредит) на условиях менее выгодных чем банк или готов предоставить скидку (бонус) при 100% оплате (и для него неважно, кто ее производит — банк или сам покупатель). Тогда издержки в виде комиссии фактору будут покрыты за счет экономии или бонуса.

В Ак Барс Банке мы подберем выгодное решение по факторингу, как для поставщика, так и для покупателя. Оставьте заявку прямо сейчас.

Агентский факторинг

Весьма популярны схемы агентского факторинга, в рамках которого банк-фактор исполняет обязательства покупателя перед поставщиком в рамках ст. 313 ГК РФ. Продолжаем использовать наш пример с оборудованием. «Отечественный» поставляет станки с отсрочкой платежа, «Свой труд» подает в банк реестр поставок, подлежащих оплате. Банк производит оплату по реестру, при необходимости предоставляя коммерческий кредит.

«Свой труд» оплачивает банку поставленный товар и комиссию. Схема интересна тем покупателям, которые желают получить дополнительную отсрочку. Это выгодно, если товар, который вы покупаете, будут реализовываться долгое время. Например, сезонные или сильно дорогостоящие товары — эксклюзивная одежда, автомобили, бытовая техника vip-класса и т.п.

Бухгалтеру на заметку

Факторинг (не только агентский) выгоден при приобретении основных средств, как в нашем примере — оборудования, ведь в отличие от классического лизинга в этом случае можно будет сразу поставить новое ОС на баланс и амортизировать его, использовать амортизационную премию или ускоренную амортизацию при упрощенной системе налогообложения. Значит можно быстрее включить расходы на покупку в себестоимость и окупить затраты.

Особое решение для крупного бизнеса от Ак Барс Банка - «СуперАгент», - это схема агентского факторинга для крупного бизнеса, позволяющая эффективно оптимизировать кредиторскую задолженность.

Кредит или факторинг: что выгоднее

Рассмотрим ключевые показатели по двум видам сделок: кредиту и факторингу. Какая из них выглядит привлекательнее для бизнеса.

Показатель Факторинг Кредит Срок договора Бессрочный, может применяться к последующим сделкам Фиксированный, для изменения срока нужно доп.соглашение с банком или придется заключить новый договор Сумма финансирования до 100% суммы поставки Фиксированная Срок финансирования Устанавливается в договоре, может меняться по каждой сделке Фиксированный срок Обеспечение Нет Залог Пакет документов Накладная, счет-фактура (или реестр) Полный пакет Погашение Обычно единоразово, в установленный день уплаты Ежемесячно, как правило аннуитетными платежами Отражение в балансе в качестве кредитного обязательства Не отражается Отражается

С факторингом от Ак Барс Банка не требуется изыскивать и согласовывать предмет залога.

Выгоды факторинга для поставщика

Поставщик получает как минимум следующие возможности:

идти навстречу клиентам, выигрывая в конкурентной борьбе за счет предоставления более гибких условий оплаты в виде отсрочки платежа необходимого покупателю размера;

получение нужной суммы в сжатые сроки без залога;

простота согласования, минимальный пакет документов;

повышение инвестиционной привлекательности;

улучшение балансовых показателей, сокращение рисков.

Выгоды для покупателя

Основное преимущество очевидно: возможность получить необходимый товар (услугу) без необходимости расплачиваться сразу.

Появляется возможность работать с большим количеством поставщиков, причем начинать сотрудничество проще (для новых клиентов редко предлагаются отстрочки).

Погашение долга происходит частями, в удобные сроки и без финансовых рисков. Малый бизнес получает дополнительное финансирование без оформления кредита, который сам по себе может стать проблемой (например, если компания еще не получила предполагаемую выручку, а вносить платеж уже надо).

Средний и крупный бизнес сможет увеличить объемы продаж, заниматься профильным бизнесом, не отвлекаясь на решение финансовых вопросов. К тому же факторинг дает возможность поставлять клиентам продукцию также с отсрочкой платежа, что дает дополнительное конкурентное преимущество.