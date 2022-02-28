Как работать с валютной выручкой после 28.02.2022: отвечаем на вопросы бизнеса

В соответствии с указом Президента с 28 февраля 2022 года для резидентов — участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) введено требование обязательной продажи иностранной валюты, зачисленной на их счета в российских банках на основании внешнеторговых контрактов.

С 28.02.2022 при оформлении распоряжений на списание с транзитного счета валюты, поступившей после 1 января 2022 года, клиентам банков необходимо продавать не менее 80% зачисленной суммы и переводить ее на свой расчетный счет в рублях.

В соответствии с разъяснениями ЦБ требование об обязательной продаже резидентами — участниками ВЭД валютной выручки, распространяется на средства в иностранной валюте, находящиеся в депозите, а также на расчетных и транзитных счетах.

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На кого распространяется требование?

На всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, резидентов РФ, получивших иностранную валюту в виде экспортной выручки на свой транзитный счет в банке на территории РФ с 1 января 2022 года.

Какие типы сделок подразумевает понятие внешнеторгового контракта?

Внешнеторговая деятельность предполагает осуществление сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью (согласно п. 4 ст. 2 № 164-ФЗ от 08.12.2003 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»).

Кредитные договоры (договоры займа) под это понятие не подпадают.

Кем осуществляется обязательная продажа выручки, поступившей на транзитный валютный счет комиссионера в пользу резидента — комитента в рамках договора комиссии?

Обязательная продажа части валютной выручки, зачисленной на транзитный валютный счет резидента, являющегося комиссионером, может быть осуществлена как комиссионером до перечисления валютной выручки комитенту, так и комитентом после зачисления валютной выручки на транзитный валютный счет комитента, если обязательная продажа не была произведена комиссионером в порядке, предусмотренном главой 4 Инструкции 111-И от 30.03.2004.

В какой срок необходимо продать валюту?

Не позднее 3 рабочих дней со дня зачисления валюты, если средства поступили после 28.02.2022.

Срок продажи валюты, зачисленной с 01.01.2022 по 28.02.2022, истек 2 марта 2022 года.

Как определить объем валютной выручки, который подлежит обязательной продаже?

Объем валютной выручки, подлежащей обязательной продаже в установленном порядке, включает в себя все поступления иностранной валюты по внешнеторговым контрактам на транзитные счета резидентов с 01.01.2022, независимо от факта перевода на текущие счета резидента, умноженный на коэффициент 0,8.

Как понять, требуется ли мне продать валютную выручку?

Вам необходимо сравнить суммарный объем валюты, проданной с 01.01.2022, с объемом валюты, подлежащей обязательной продаже согласно пояснению выше.

В случае, если объем проданной валюты меньше подлежащего обязательной продаже, необходимо дополнительно продать недостающую часть с расчетного счета в соответствующей валюте в размере, не превышающем остаток на этом счете по состоянию на 28.02.2022.

Как продать валютную выручку?

Оформить распоряжение на перевод средств с транзитного счета, указав, что не менее 80% суммы необходимо перевести на свой расчетный счет в рублях.

Оформить поручение на продажу валюты с расчетного счета в иностранной валюте для дополнительной продажи валютной выручки.

Какие виды валют подлежат обязательной продаже?

Речь идет об обязательной продаже части валютной выручки, полученной от нерезидентов, в любых видах иностранных валют.

По какому курсу можно продать валютную выручку?

Продажа валютной выручки проводится по курсу банка, действующему на момент исполнения операции.

Меняется ли процедура валютного контроля?

Процедура валютного контроля остается прежней — чтобы перечислить выручку с транзитного счета, вам необходимо предоставить распоряжение, а также обосновывающие документы для валютного контроля. СВО предоставляется не позднее 15-и рабочих дней после даты зачисления валюты на транзитный счет.