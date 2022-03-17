На счет поступил ошибочный платеж: что делать?

Невесть откуда появившиеся суммы в дебете счета 51 радуют только вымышленных персонажей. Реальному бухгалтеру непонятные «доходы», упавшие на счет, добавляют лишь работы, в том числе по разъяснениям с налоговой инспекцией.

«И это все не мне?»

Увы, это так. Если нет никаких основания для получения данной конкретной суммы, то, мы имеем дело с неосновательным обогащением, выраженным в денежной форме. Каковое, по правилам ГК (п. 1 ст. 1102 ГК РФ) следует вернуть плательщику.

Когда возникает описываемая ситуация, приобретатель становится должником, а потерпевший — кредитором (п. 1, 2 ст. 307 ГК РФ).

Прежде всего нужно в срок не позднее 10 дней после получения письменных выписок сообщить в банк о суммах, ошибочно записанных в дебет или кредит счета (п. 2.1. Раздел 2 «Аналитический и синтетический учет» приложения к Положению Банка России от 27 февраля 2017 г. № 579-П). Далее формируем платежку и возвращаем все обратно.

В учете и у получателя, и у плательщика сумму ошибочного платежа отражают на счете 76:

Дебет 76 Кредит 51 (52) — у возвращающего;

Дебет 51 (52) Кредит 76 — у получающего.

Налоговых последствий возврат ошибочного платежа не имеет.

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А если не вернуть?

Начнем с главного: это незаконно, поскольку неосновательное обогащение всегда следует возвращать отправителю (п. 1 ст. 1102 ГК РФ). Ссылки на «он же сам ошибся» не работают.

Правило применяется независимо от того, кто допустил ошибку:

сам потерпевший;

получатель;

третьи лица,

и было ли это добровольно или помимо воли (п. 2 ст. 1102 ГК РФ).

С того момента, как получатель узнал (должен был узнать) о том, что неосновательно обогатился, он становится обязанным:

возвратить потерпевшему полученные деньги;

уплатить проценты по ст. 395 ГК РФ за период до момента их возврата (п. 2 ст. 1107 ГК РФ).

Считается, что получатель узнает о получении неосновательного обогащения с даты получения от банка выписки по счету (см. выше).

Подчеркнем, что просто получение сведений о том, что на счет поступили денежные средства без указания назначения платежа и (или) плательщика не означает, что получатель узнал или должен был узнать о неосновательности их получения (на это указал Верховный Суд в п. 51, 58 постановления Пленума от 24.04.2016 № 7). Это стоит иметь в виду, чтобы не заплатить лишних процентов по ст. 395 ГК РФ.

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Деньги поступили от физического лица. Нужна ли онлайн-касса?

Если ошибся «физик», а фирма своевременно:

сообщила в банк об ошибочном платеже и

вернула его,

то ККТ не требуется как для отражения поступления, так и для возврата. Обосновывается просто:

Онлайн-касса применяется при осуществлении расчетов, т. е. приеме (получении) и выплате наличными и (или) в безналичном порядке за товары (работы, услуги) (ст. 1.1, 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Ошибочный платеж не имеет признаков такой оплаты (иначе он не был бы ошибочным).

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Ошибся должник

Рассмотрим щекотливую ситуацию. Фирма «Альфа» должна фирме «Бета» 400 тыс., но платить отказывается, хотя срок оплаты наступил давно. На счет фирмы «Бета» поступает ошибочный платеж на сумму 200 тыс. от фирмы «Альфа». Возникают вопросы о возможности:

зачесть это требование;

удержать 200 тыс. до получения оставшегося долга;

признать 200 тыс. неосновательным обогащением;

взыскать с «Беты» проценты по ст. 395 ГК РФ.

Практика сложилась окончательно и идет по такому пути: 200 тыс. руб. — это неосновательное обогащение, но при наличии встречного денежного требования можно провести зачет. Неважно, что долг возник по иному договору.

Зачет — это один из способов прекращения обязательства и односторонняя сделка (ст.407 ГК РФ). Зачет допускается, если:

требования считаются встречными, однородными, сроки их исполнения наступили (не указаны, определены до востребования) (ст. 410 ГК РФ);

он сам не запрещен законом или договором (ст. 411 ГК РФ).

При соблюдении данных условий требования:

о возврате неосновательного обогащения должника к кредитору и

кредитора к должнику по имеющемуся обязательству

считаются однородными (денежными) и их можно зачесть (ст. 410 ГК РФ, также постановления Президиума ВАС России от 19.06.2012 № 1394/12, от 10.07.2012 № 2241/12).

И проценты по ст. 395 ГК РФ, и неустойку по уже имеющемуся долгу можно также зачесть, но излишек необходимо вернуть плательщику.

Для оформления зачета достаточно заявления (это односторонняя сделка, т. е. достаточно заявления лишь одной стороны), за подписью главы фирмы «Бета» или уполномоченного лица. Главное — это обеспечить фиксацию даты получения заявления, поскольку зачет считается состоявшимся с момента получения его второй стороной (ст. 165.1 ГК РФ). Можно отправить заказным с уведомлением или передать уполномоченному работнику фирмы «Альфа» под роспись.