Как бизнесу продолжать работу с зарубежными партнерами?

Наверное, самые частый вопрос, который сейчас задают предприниматели — можно ли сейчас работать со странами, которые ввели санкции для РФ?

Многие бизнесмены сталкиваются с проблемой при переводе или получении средств из других государств. некоторые иностранные банки не пропускают платежи в Россию.

Комментарий эксперта по ВЭД Ак Барс Банка Натальи Шаламовой:

«Резиденты РФ могут продолжать сотрудничать по торговым сделкам со всеми странами, как и ранее. Ограничительные меры касаются определенных видов сделок: покупка недвижимости, выдача займов нерезидентам, сделки с иностранными ценными бумагами и участием в капитале иностранных компаний, зарегистрированных в недружественных странах. Задержки платежей сейчас связаны с тщательным комплаенс-контролем иностранных банков, а также неясностью новых «правил игры» по проведению платежей. Поэтому некоторые иностранные банки предпочитают просто не проводить платежи».

Операции по займам нерезидентам, вкладам в капитал и ряд других – могут осуществляться на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и, при необходимости, содержащих условия осуществления таких операций.

Сделки, влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых ЦБ по согласованию с Минфином.

Напоминаем, что Правительством был утвержден список стран, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, в который вошли: страны Европейского союза, США, Великобритания, Албания, Андорра, Монако, Сингапур, Канада, Япония, Швейцария, Украина, Сан-Марино, Тайвань, Северная Македония, Исландия, Республика Корея, Черногория.

Давайте также разберемся, как влияет ли на осуществление платежей отключение от системы SWIFT.

Чем грозит бизнесу отключение от SWIFT

Для начала напомним, что SWIFT — это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

Отключение ряда банков от системы SWIFT грозит задержкой платежей, но при этом может стимулировать развитие внешней торговли в национальных валютах.Поэтому, заключая новые контракты, обсудите с партнерами возможные условия расчетов в национальных валютах.

Обратите внимание, оплата в валюте получателя средств может быть выгодна обеим сторонам, так как позволяет избежать двойной конвертации валют и сэкономить время.

Ак Барс Банк осуществляет международные переводы корпоративных клиентов без каких-либо ограничений в 14 валютах. Открыть счет можно не только в долларах или евро, но и в китайских юанях, турецких лирах, азербайджанских манатах и другой валюте. Если вам нужен валютный счет, то ознакомиться с условиями его открытия можно тут.

Ак Барс Банк имеет и альтернативные каналы передачи электронных сообщений по финансовым операциям — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России и китайскую систему CIPS (Cross-border Interbank Payment System-Международная межбанковская система платежей). Кроме того, между банками корреспондентами есть аутентифицированные каналы резервной связи – системы «Интернет-банк».

Валютный контроль

Еще один вопрос, касается валютного контроля: сохранился ли он или здесь также произошли изменения?

Валютный контроль продолжает действовать, но нужно учесть несколько важных новых нюансов.

В связи с введением санкций против некоторых российских банков, ЦБ позволил с 28.02.2022 клиентам таких банков — участникам ВЭД, вести расчеты по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, поставленным на учет в банках, в отношении которых введены антироссийские санкции, через любые другие уполномоченные банки на территории РФ без перевода в них контрактов (письмо ЦБ № 019-12-4/1210 от 28.02.2022).

Указом Президента РФ с 28 февраля 2022 года для резидентов — участников ВЭД введено требование об обязательной продаже иностранной валюты, зачисленной на счета по внешнеторговым контрактам. Продать нужно не менее 80% экспортной выручки в течение 3-х рабочих дней.

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Другие ограничения

До 31 декабря 2022, согласно Указу Президента РФ № 100 от 08.03.2022, введены специальные экономические меры. В частности, установлены запреты и ограничения на вывоз за пределы территории РФ и (или) ввоз на территорию РФ продукции и (или) сырья согласно постановлениям Правительства РФ 311-313.

Как исполнять обязательства перед контрагентами — в рублях или в валюте?

Выше мы уже выяснили, что можно осуществлять переводы в валюте, в том числе, по договоренности с контрагентами, в валюте страны получателя платежа. К примеру, при переводе в Китай производить оплату сразу в юанях.

Но есть определенные исключения.

Согласно Указу Президента РФ от 05.03.2022 № 95, установлен временный порядок исполнения резидентами обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед иностранными кредиторами. Речь идет о тех кредиторах, которые являются лицами, связанными с «недружественными» государствами. Исполнение обязательств перед ними может осуществляться в рублях в эквиваленте сумме обязательств в иностранной валюте. Расчет производится по официальному курсу ЦБ РФ.

Данный порядок распространяется на исполнение обязательств в размере, превышающем 10 млн рублей в календарный месяц, или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ, установленному на 1-е число каждого месяца.

Для проведения расчетов по обязательствам открывается специальный счет в кредитной организации, либо в небанковской кредитной организации, предназначенный для проведения расчетов по данным обязательствам.

Значит, если вы сотрудничали с компаниями из этих стран, и в текущий момент не имеете возможности купить валюту для исполнения обязательств, то можно воспользоваться этим правом и погасить задолженность по кредитам/займам или иным финансовым обязательствам, в том числе связанным с расчетами по ценным бумагам, в рублях.

Покупка валюты для расчетов

Отдельные виды валют можно приобрести только в безналичной форме через онлайн-банк или банковское приложение, а также на Московской бирже.

Это правило касается валюты в долларах, евро, иенах и фунтах. Ограничение установлено ЦБ и будет действовать с 10 марта по 10 сентября 2022 года.

Получить наличные в этих валютах можно только на зарубежные командировки, не выше 5 тысяч долларов (эквивалента в иных валютах). Если необходимо больше наличных, придется обращаться с запросом в банк, а тот в свою очередь подаст ходатайствов ЦБ.

На наличную покупку других видов валют ограничения не распространяются, в том числе на командировочные расходы.

В текущей ситуации бизнесу сложно самостоятельно разобраться во всех изменениях в маршрутах прохождения платежей в валюте, возможностях конвертации, а также в новых правилах валютного контроля. Компетентные специалисты банков готовы помочь в этих вопросах своим клиентам.

Как еще банки готовы помочь клиентам

Безусловно, банки, как посредники во внешнеэкономической деятельности, тоже заинтересованы в качественном оказании услуг и максимальной помощи своим клиентам, поэтому подготовили ряд мер, способствующих облегчению процессов ведения бизнеса.

Например, Ак Барс Банк реализует следующие мероприятия:

В рамках Федерального закона 106-ФЗ, банк при обращении субъектов МСП в определённых Правительством отраслях, рассматривает вопрос о реструктуризации задолженности («Кредитные каникулы» — отсрочку с переносом платежей по уплате основного долга и процентов по кредиту) на срок до 6 мес. Банк реализует собственную программу реструктуризации, в рамках которой индивидуально подходит к оценке влияния текущей рыночной ситуации на каждого клиента и исходя из этого формирует индивидуальное предложение по каждому обязательству клиента. Банк продолжает участвовать программах льготного кредитования (Постановления правительства 1764 – «Льготная программа МСП», программа ПСК Оборотная и ПСК Инвестиционная), предоставляет кредиты на льготных условиях предприятиям сельского хозяйства, продолжает компенсировать комиссии за использование СБП и оказывает меры поддержки, реализуемые Минцифры России, предусматривающих предоставление льготных кредитов российским организациям, реализующим проекты по цифровой трансформации, и планирует участие в новых программах. Банк участвует в Программе субсидий для субъектов МСП и осуществляет возмещение комиссий, совершенных в Сервисе быстрых платежей (СБП) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1103.

Кроме того:

Ак Барс Банк, с учетом возросшей потребности в использовании расчетов по карте платежной системы «Мир», запустил данный продукт для корпоративных клиентов.

С 1 апреля банк запустит ряд новых сервисов по системе быстрых платежей (СБП).

Запущен новый онлайн-сервис «Регистрация бизнеса». Сервис позволяет клиентам подготовить документы для регистрации бизнеса, подписать электронной подписью и электронно отправить документы в ФНС, при этом банк идентифицирует клиента и выпускает электронную подпись. Сервис предоставляется бесплатно, госпошлину клиент не платит. При успешной регистрации банк резервирует расчетный счет и уведомляет об этом клиента.

Банк масштабирует продвижение уникального продукта на рынке – «Коробка.Бизнес», который включает в себя набор финансовых услуг и привилегий для бизнеса. Всего в коробку включено 12 продуктов и услуг, необходимые клиенту для ведения бизнеса. Используя коробку, клиенту не нужно искать более выгодные предложения, например, по кредиту или заключению договора эквайринга в другом банке. Все уникальные предложения доступны в одной коробке, в одном банке.

Для сегмента розничной торговли банк запустил коробочное решение «Ак Барс 3 в 1», позволяющее клиенту оперативно начать принимать платежи за товары и услуги с помощью мобильного терминала со встроенной в него онлайн-кассой.

Данное решение, включающее в себя расчетный счет, эквайринг и онлайн-кассу на выгодных условиях, позволяет не только получить комплексное обслуживание в банке, но и существенно сэкономить время, так как все работы по регистрации, настройке и доставке онлайн-кассы банк берет на себя.