Как зарегистрировать ИП в 2022 году

Собираем документы

В основной пакет входят:

заявление о госрегистрации физического лица в качестве ИП (ф. № Р21001);

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);

СНИЛС.

Пакет документов, в том числе квитанцию об оплате госпошлины (ее можно сформировать на сайте ФНС — сервис «Уплата госпошлины»), можно предоставить в ФНС самостоятельно или отправить по почте, при этом документы должны быть нотариально заверены.

Если заявитель подает документы в электронном виде через сайт ФНС, портал госуслуг или МФЦ, то госпошлина не оплачивается. В зависимости от предполагаемого вида деятельности могут потребоваться дополнительные документы. Например, заявление на применение УСН (упрощенная система налогообложения).

Бесплатно зарегистрировать ИП можно с помощью онлайн-сервиса регистрации Ак Барс Банка. Сервис поможет выпустить электронную подпись и сам подготовит необходимые для регистрации документы — нужно только указать данные в полях формы, следуя его подсказкам. После этого документы можно отправить в ФНС онлайн без оплаты госпошлины.

Заполняем заявление на регистрацию

При заполнении ФИО используются символы русского языка или латиница (если речь идет об иностранце или лице без гражданства). Сервис регистрации Ак Барс Банка автоматически сгенерирует заявление по ф. № Р21001 на основании данных, введенных в форму.

ИНН указывают при наличии. Пол «кодируется» цифрой 1 (мужской) или 2 (женский). Год рождения указывают целиком.

Далее заполняют место рождения и код гражданства: «1» — Россия, «2» — Иностранное государство, «3» — Апатрид (лицо без гражданства). Двузначный код иностранного государства указывается по Общероссийскому классификатору стран мира — ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.

Потом указывают сведения о документе, удостоверяющем личность, и об адресе, в т. ч. электронной почты. В листе А обязательно надо указать коды ОКВЭД — не менее четырех цифр ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

Основным кодом надо указать ту деятельность, которая будет для ИП основной фактически. От правильно указанного кода в дальнейшем могут зависеть льготы и субсидии для предпринимателя.

Если желаете получить документы, подтверждающие регистрацию, в традиционном, «бумажном» виде, проставьте отметку «1» в выделенном блоке.

Подача документов

Заполненное заявление и документы можно подать самостоятельно в ФНС по месту жительства (уточнить, какая именно инспекция ваша, можно на сайте ФНС).

Онлайн-сервис регистрации Ак Барс Банка сам определит подходящую инспекцию по месту вашего жительства — искать ничего не придется.

Варианты представления документов:

с помощью онлайн-сервисов регистрации;

лично (в ИФНС, в МФЦ);

через интернет в электронном виде (при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи);

по почте (ценным письмом с описью вложения, нотариальное удостоверение подписи — обязательно);

с помощью нотариуса.

Подождать не более трех рабочих дней и получить в подтверждение регистрации форму Р60009 (лист записи ЕГРИП).

Документы можно получить в электронном виде (по электронной почте) или на бумаге (если об этом просил сам заявитель или документы отправлялись по традиционной почте).

Хотите зарегистрировать ИП бесплатно без посещения налоговой? Сделайте это прямо сейчас в Ак Барс Банке, используя сервис для подготовки документов, или регистрируйте бизнес самостоятельно с визитом в налоговый орган или МФЦ.

Регистрация в фондах и статистике

Постановка на учет в органах ПФР, ФФОМС и Росстата производится автоматически по факту регистрации предпринимателя в налоговой.

Если вы собираетесь привлекать к работе сотрудников или заключать с частными лицами гражданско-правовые договоры на выполнение работ (оказание услуг), то необходимо зарегистрироваться в ФСС в течение 30 дней с момента заключения такого договора.

Предприниматель может зарегистрироваться в ФСС добровольно, если хочет самостоятельно уплачивать взносы за себя и получать от фонда выплаты по больничным и декретным отпускам.

Когда возможен отказ

Основания для отказа перечислены в п. 1 ст. 23 Федерального закона от 8 августа 2001 № 129-ФЗ. Например, это:

непредставление необходимых документов;

ошибка в адресе, т. е. представление документов в не ту ИФНС;

нарушение нотариальной формы;

выявление несоответствий паспортных данных и тех, что указаны в заявлении

подписание неуполномоченным и т. п.

В любом случае сообщение об отказе и основания для него доводятся до сведения заявителя в течение трех рабочих дней. Обжаловать принятое решение можно и без суда, путем подачи жалобы, в пределах трех месяцев со дня получения уведомления в электронном виде (сайт налоговой службы, сервис «Обратиться в ФНС России»).

Отказ в регистрации возможен, но минимизировать эту вероятность поможет сервис регистрации Ак Барс Банка. Он возьмет на себя подготовку безукоризненного пакета документов. Сотрудник банка всё сделает за вас: подготовит документы, поможет выпустить электронную подпись и отправить документы онлайн в налоговую.

Счет предпринимателя в банке

Нужен ли расчетный счет — решение остается за предпринимателем. Однако, при принятии решения стоит взвесить все за и против, ведь цена РКО не так уж велика, а преимущества предоставляют больше новых возможностей для устойчивого развития.

Проводя только наличные платежи и (или) пользуясь личным счетом физлица, предприниматель:

не может проводить платежи в формате онлайн 24/7;

рискует оказаться в подозрении у банка в отмывании нелегальных доходов;

попадает под налогообложение доходов, не связанных с бизнесом;

не может подтвердить расходы для целей налогообложения;

теряет возможность получения услуг комплексного банковского обслуживания, участия в тендерах и госпрограммах.

В условиях нынешних реалий, когда банки в борьбе за клиента предлагают готовые комплексные решения, предпринимателю открывается широкий спектр возможностей и подсказок для грамотного и эффективного ведения бизнеса. Так, предприниматели могут открыть расчетный счет в максимально короткие сроки на выгодных условиях в Ак Барс Банке.

Банком разработаны пакетные предложения, в рамках которых предприниматель получает бесплатное РКО, а также бонусы в виде процентов на остаток по счету и льготного периода работы онлайн-бухгалтерии. А если деятельность связана с розничной торговлей, то Ак Барс Банк подготовил предложение 3 в 1 «РКО и онлайн-касса со встроенным эквайрингом».