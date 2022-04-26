Как статус малого предприятия помогает бизнесу: послабления, льготы и другие меры поддержки

Кто относится к субъектам МСП

Критерии субъектов малого и среднего предпринимательства приведены в ст. 4 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ. Субъектами МСП могут быть: хозяйственные общества, товарищества, партнерства, кооперативы, крестьянско-фермерские хозяйства и ИП.

Субъектов МСП делят на три категории:

1. Микропредприятия.

Бизнес с доходами не более 120 млн руб. (без учета НДС) и среднесписочной численностью персонала (ССЧ) не более 15 человек за предыдущий год.

2. Малые предприятия.

Бизнес с доходами не более 800 млн руб. и ССЧ — не более 100 человек.

3. Средние предприятия.

Бизнес с доходами не более 2 млрд руб. и ССЧ — не более 250 человек (есть исключения. Например, в сфере общепита численность может доходить до 1500 человек).

Для юрлиц есть дополнительные ограничения:

доля в их уставном (складочном) капитале государства, региональных и муниципальных структур и НКО не должна превышать 25%;

доля в УК (процент голосующих акций в АО) юрлиц — не субъектов МСП, а также иностранных юрлиц, не должна превышать 49%.

Всех субъектов МСП налоговая служба вносит в специальный реестр. Он находится в открытом доступе и обновляется 10 числа каждого месяца. Субъект МСП потеряет свой статус, если в течение трех лет подряд не соблюдается критерий по доходу или численности персонала.

Какие льготы доступны субъектам МСП

Статус субъекта МСП позволяет бизнесу пользоваться рядом льгот и поддержкой государства.

Бухучет и отчетность

«Малыши» могут вести учет упрощенным способом. В частности:

не создавать резервы предстоящих расходов;

не применять некоторые ПБУ ( например, ПБУ 18/02 для компаний на общем режиме налогообложения );

например, ПБУ 18/02 для компаний на общем режиме налогообложения игнорировать некоторые ФСБУ или применять только их отдельные положения ( например, микропредприятия вправе не применять ФСБУ 5/2019 );

например, микропредприятия вправе не применять ФСБУ 5/2019 вести учет доходов и расходов кассовым методом.

Бухгалтерскую отчетность малый бизнес тоже вправе сдавать в облегченном режиме. Обычно только две формы: баланс и отчет о финрезультатах. Причем сами формы тоже упрощенные. ИП вести бухучет и сдавать отчетность и вовсе не обязаны.

Отчетность в Росстат

Малые предприятия освобождены от подачи целого ряда статформ. Обычно, они отчитываются раз в пять лет в рамках сплошного статистического наблюдения.

Но иногда могут попадать под выборочное наблюдение. Поэтому, несмотря на статус, стоит периодически проверять, не нужно ли вашему предприятию сдать какую-либо отчетность, на сайте Росстата.

Налоговые льготы

Региональные власти вправе устанавливать для субъектов МСП пониженные налоговые ставки. Например, по налогу на прибыль, имущество, земельному и транспортному налогам.

Кроме того, в регионах могут быть предусмотрены и льготы по спецрежимам. Например, пониженные ставки по УСН.

Для ИП власти регионов могут вводить налоговые каникулы. В таком случае в течение первых двух лет ведения деятельности ИП на УСН или патенте налог не платит (ставка равна 0%). Мера поддержки действует только для ИП, которые работают в определенных сферах, например, оказывают бытовые услуги населению. Эту меру поддержки уже неоднократно продлевали. Сейчас регионы вправе вводить налоговые каникулы до 31.12.2024.

Для субъектов МСП действуют пониженные ставки страховых взносов на выплаты сотрудникам сверх МРОТ: 10% на пенсионное страхование, 5% на медстрахование и 0% на соцстрахование.

Сейчас власти обсуждают введение временной меры поддержки субъектов МСП (только на 2022 год): применение пониженной ставки страховых взносов (15%) ко всему фонду оплаты труда.

Кроме того, власти приняли закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ, который позволил регионам ввести отсрочки по уплате налогов до 31.12.2022 года, в том числе и для субъектов МСП. Регионы вправе отсрочить платежи: по налогу на УСН, ЕСХН, патенту для ИП, региональным и местным налогам.

Кассовые операции

Малые предприятия могут не устанавливать лимит кассы. ИП могут не оформлять приходные и расходные кассовые ордера и не вести кассовую книгу.

Страхование вкладов

Средства на банковских счетах и вклады субъектов МСП попадают под обязательное страхование вкладов. Если банк, в котором у компании (ИП) хранятся деньги, обанкротится или лишится лицензии, субъект МСП может получить страховку.

Ее размер — не более 1,4 млн руб. по всем счетам в одном кредитном учреждении.

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Наемный персонал

Малые предприятия, в которых трудится не более 20 человек, могут заключать с персоналом срочные трудовые договоры. В розничной торговле и сфере оказания услуг населению критерий немного выше — не более 35 человек. И даже если субъект утратит статус МСП, перезаключать договоры в бессрочные не требуется.

Микропредприятия вправе вести упрощенный кадровый учет. Они могут отказаться от целого ряда локальных актов. Например, правила внутреннего трудового распорядка, график сменности, положение об оплате труда, премировании и т. д. А все условия, которые обычно фиксируют в этих актах, включить в трудовые договоры.

Правда в этом случае микропредприятия обязаны применять типовую форму трудового договора (постановление Правительства от 27.08.2016 № 858).

Льготные кредиты

В условиях санкций Центробанк и Корпорация МСП возобновили программы льготного кредитования для малого бизнеса.

Так субъекты МСП могут по льготным ставкам получить кредиты на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, рефинансирование действующих кредитов, развитие предпринимательской деятельности.

Ставки по кредитам составляют от 13,5% до 15%. Льготные программы будут действовать до 30.12.2022 года, к ним привлечены ведущие банки страны.

Ак Барс Банк является участником программы льготного кредитования субъектов МСП. Малый бизнес может получить в банке кредиты сроком до 10 лет в размере до 1 млрд рублей. Узнать больше о льготной программе кредитования

В следующей статье мы подробно расскажем о программах для малого бизнеса, которые действуют в нашем банке. Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить важную информацию.

Госзакупки

В системе госзаказов для субъектов МСП есть специальные тендеры. Сумма обеспечения заявки для малого бизнеса ниже. Кроме того, если субъект МСП ранее успешно выполнял госзаказы, он может не обеспечивать контракт деньгами.

Заказчик, который заключил контракт с малым предприятием, обязан вернуть обеспечение по нему и оплатить товар не позднее 15 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи.

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Ответственность за правонарушения

Большинство административных штрафов для субъектов МСП могут быть заменены предупреждением. При условии, что компания (ИП) впервые совершила нарушение, и оно не повлекло вреда здоровью людей и окружающей среде.

Виды нарушений, которые нельзя заменить предупреждением приведены в ч. 2 ст. 4.1.1 КоАП.