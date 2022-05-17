Льготные кредиты для малого бизнеса в 2022 году: условия, ставки и суммы

Ак Барс Банк вносит свой вклад в поддержку бизнеса и продолжает участвовать в реализации самых востребованных льготных программ.

Программа стимулирования кредитования МСП

Эта программа была запущена Центробанком и Корпорацией МСП. При поддержке государства и банка малый бизнес сможет, несмотря на кризис:

купить оборудование;

реконструировать здания и сооружения;

модернизировать производственные линии;

выполнить инженерные изыскания;

заказать проектную документацию

и даже покрыть текущие расходы на уже запущенный инвестиционный проект (не больше 30% от суммы кредита).

То есть направить денежные средства на инвестиционные цели.

Кто может участвовать

Компании и ИП, которые состоят в Едином реестре, субъектов МСП.

Исключение: предприятия, которые производят и продают подакцизные товары. Исключение не распространяется на общепит, гостиницы и микропредприятия.

Ставка, срок и сумма кредита

для микропредприятий и малого бизнеса — 15%;

для среднего бизнеса — 13,5%.

Срок льготной ставки — 36 мес.

Сумма кредита: от 3 млн до 2 млрд рублей

Льготная программа Минэкономразвития

Программа кредитования с низкими процентными ставками входит в специальный национальный проект, разработанный Минэкономразвития. Цель государства — развивать малое предпринимательство в социально-значимых сферах, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Кто может участвовать

Субъекты МСП, которые ведут деятельность в приоритетных отраслях экономики:

производство;

переработка;

сельское хозяйство;

металлургия;

здравоохранение;

образование;

транспорт;

связь;

гостиницы;

общественное питание и другие отрасли.

На какие цели можно получить кредит

1. На рефинансирование:

для микропредприятий и малого бизнеса — 15%;

для среднего бизнеса — 13,5%.

2. На развитие предпринимательской деятельности — 16% годовых.

Срок кредита

на инвестиционные цели до 10 лет (срок льготного кредитования — не более 5 лет);

на пополнения оборотных средств до 1 года;

на развитие предпринимательской деятельности до 3 лет.;

рефинансирование ранее выданного кредитного договора согласно правилам (постановление Правительства от 30.12.2018 № 1764).

Сумма кредита

1. На инвестиционные цели:

до 200 млн руб. — микропредприятиям;

до 500 млн руб. — малому бизнесу;

до 1 млрд руб. — среднему бизнесу.

2. На цели пополнения оборотных средств:

до 200 млн руб. — микропредприятиям;

до 500 млн руб. — малому и среднему бизнесу.

Льготная программа в сфере информационных технологий

Ключевая цель программы — развитие цифровых технологий на территории России и подъем этой отрасли на новый уровень.

Деньги, полученные на льготных условиях можно направить на внедрение:

программного обеспечения;

программно-аппаратных комплексов (оборудования);

сервисов и платформенных решений, созданных на базе российских цифровых технологий.

А также на разработку: сервисов, платформенных решений и ПО.

При этом не менее 70% общего бюджета проекта должны составлять расходы на приобретение российских товаров (работ, услуг) из сферы высоких технологий.

Кто может участвовать

Российские компании — резиденты РФ, которые не находятся в стадии ликвидации или банкротства.

Ставка

от 1 до 5% — для компаний, которые реализуют проекты по цифровой трансформации;

до 3% — для аккредитованных ИТ-компаний и российских разработчиков, поставщиков товаров и исполнителей, которые оказывают услуги или выполняют работы в рамках реализации проектов в сфере ИТ.

Сумма кредита

От 5 млн до 10 млрд рублей.

Срок льготной ставки

До конца 2024 года.

Полные условия всех описанных программ размещены на сайте банка: akbars.ru.

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