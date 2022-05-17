Льготные кредиты для малого бизнеса в 2022 году: условия, ставки и суммы

Ак Барс Банк вносит свой вклад в поддержку бизнеса и продолжает участвовать в реализации самых востребованных льготных программ.
Программа стимулирования кредитования МСП
Эта программа была запущена Центробанком и Корпорацией МСП. При поддержке государства и банка малый бизнес сможет, несмотря на кризис:
- купить оборудование;
- реконструировать здания и сооружения;
- модернизировать производственные линии;
- выполнить инженерные изыскания;
- заказать проектную документацию
- и даже покрыть текущие расходы на уже запущенный инвестиционный проект (не больше 30% от суммы кредита).
То есть направить денежные средства на инвестиционные цели.
Кто может участвовать
Компании и ИП, которые состоят в Едином реестре, субъектов МСП.
Исключение: предприятия, которые производят и продают подакцизные товары. Исключение не распространяется на общепит, гостиницы и микропредприятия.
Ставка, срок и сумма кредита
- для микропредприятий и малого бизнеса — 15%;
- для среднего бизнеса — 13,5%.
Срок льготной ставки — 36 мес.
Сумма кредита: от 3 млн до 2 млрд рублей
Льготная программа Минэкономразвития
Программа кредитования с низкими процентными ставками входит в специальный национальный проект, разработанный Минэкономразвития. Цель государства — развивать малое предпринимательство в социально-значимых сферах, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
Кто может участвовать
Субъекты МСП, которые ведут деятельность в приоритетных отраслях экономики:
- производство;
- переработка;
- сельское хозяйство;
- металлургия;
- здравоохранение;
- образование;
- транспорт;
- связь;
- гостиницы;
- общественное питание и другие отрасли.
На какие цели можно получить кредит
1. На рефинансирование:
- для микропредприятий и малого бизнеса — 15%;
- для среднего бизнеса — 13,5%.
2. На развитие предпринимательской деятельности — 16% годовых.
Срок кредита
- на инвестиционные цели до 10 лет (срок льготного кредитования — не более 5 лет);
- на пополнения оборотных средств до 1 года;
- на развитие предпринимательской деятельности до 3 лет.;
- рефинансирование ранее выданного кредитного договора согласно правилам (постановление Правительства от 30.12.2018 № 1764).
Сумма кредита
1. На инвестиционные цели:
- до 200 млн руб. — микропредприятиям;
- до 500 млн руб. — малому бизнесу;
- до 1 млрд руб. — среднему бизнесу.
2. На цели пополнения оборотных средств:
- до 200 млн руб. — микропредприятиям;
- до 500 млн руб. — малому и среднему бизнесу.
Льготная программа в сфере информационных технологий
Ключевая цель программы — развитие цифровых технологий на территории России и подъем этой отрасли на новый уровень.
Деньги, полученные на льготных условиях можно направить на внедрение:
- программного обеспечения;
- программно-аппаратных комплексов (оборудования);
- сервисов и платформенных решений, созданных на базе российских цифровых технологий.
А также на разработку: сервисов, платформенных решений и ПО.
При этом не менее 70% общего бюджета проекта должны составлять расходы на приобретение российских товаров (работ, услуг) из сферы высоких технологий.
Кто может участвовать
Российские компании — резиденты РФ, которые не находятся в стадии ликвидации или банкротства.
Ставка
- от 1 до 5% — для компаний, которые реализуют проекты по цифровой трансформации;
- до 3% — для аккредитованных ИТ-компаний и российских разработчиков, поставщиков товаров и исполнителей, которые оказывают услуги или выполняют работы в рамках реализации проектов в сфере ИТ.
Сумма кредита
От 5 млн до 10 млрд рублей.
Срок льготной ставки
До конца 2024 года.
Полные условия всех описанных программ размещены на сайте банка: akbars.ru.
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