Пакетные решения от банка: как рознице получить выгоду от банковских услуг

Бизнес должен быть эффективным. Каждый собственник стремится получить больше прибыли при минимальных затратах.

Для начала напомним, из чего складывается банковское обслуживание среднестатистического предпринимателя или организации:

комиссия за открытие счета;

комиссия за обслуживание расчетного счета, в том числе по системе ДБО (дистанционного банковского обслуживания);

комиссия за проведение безналичных переводов;

комиссия за внесение и снятие наличных;

комиссия за прием оплаты от физических лиц: наличными и /или при оплате пластиковыми картами

Все эти услуги необходимы предпринимателю для полноценного ведения бизнеса. По отдельности расходы на данные услуги могут быть существенными, но если правильно выбрать коробочное решение, то можно получить значительную выгоду. Посмотрим на примере предложения «Ак Барс Решение 3 в 1», в которое входит расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-касса и торговый эквайринг.

Расчетно-кассовое обслуживание

Чем РКО прозрачнее, тем проще предпринимателю и его бухгалтеру работать со счетом. Стоимость РКО зависит от нескольких факторов:

Сколько электронных платежей в месяц обычно проводит юридическое лицо или предприниматель?

Нужна ли наличка?

Как часто собирается пополнять счет наличными?

Какую сумму переводов физическим лицам планирует осуществлять?

Онлайн-касса

Для приема любых платежей от физлиц продавцу необходимаонлайн-касса, а для получения наличных она должна находиться непосредственно в месте совершения продажи.

Чтобы выполнить все требования 54-ФЗ бизнесу потребуется:

Приобрести онлайн-кассу и фискальный накопитель или взять в аренду. Приобрести кассовое ПО и товароучетную систему. Заключить договор с оператором фискальных данных, так как он является посредником при передаче данных с кассового аппарата в налоговый орган. Зарегистрировать свою онлайн-кассу в ФНС. Настроить и подключить онлайн-кассу.

Заняться подключением онлайн-кассы можно самостоятельно или через посредников. При подключении «Ак Барс Решение 3 в 1» все эти услуги банк выполнит за вас и сэкономит ваши время и деньги.

Торговый эквайринг

Чтобы клиенты могли оплатить покупки банковской картой — нужен торговый эквайринг. Как можно сэкономить на эквайринге и на что важно обратить внимание:

используйте оборудование , которое банк передает клиенту бесплатно (например, терминалы для приема оплаты картами);

, которое банк передает клиенту бесплатно (например, терминалы для приема оплаты картами); проверьте, есть ли в банке круглосуточная техподдержка , это важно, если у вас сеть торговых точек, работающих в разных часовых поясах и / или они работают круглые сутки;

, это важно, если у вас сеть торговых точек, работающих в разных часовых поясах и / или они работают круглые сутки; используйте эквайринг с быстрым зачислением средств на счет (в тот же или на следующий рабочий день максимум), это позволит избежать кассовых разрывов — когда выручка еще не поступила, а вам уже нужно оплачивать счета поставщикам или выдавать зарплату сотрудникам;

средств на счет (в тот же или на следующий рабочий день максимум), это позволит избежать кассовых разрывов — когда выручка еще не поступила, а вам уже нужно оплачивать счета поставщикам или выдавать зарплату сотрудникам; используйте программное обеспечение совместимое с кассой и вашей учетной системой, тогда загрузки и выгрузка данных будет быстрой и без ошибок, да и проводить ревизии будет гораздо проще;

и вашей учетной системой, тогда загрузки и выгрузка данных будет быстрой и без ошибок, да и проводить ревизии будет гораздо проще; ваша товароучетная система должна давать аналитику по продажам и сведения о работе продавцов — так можно будет увидеть, у кого больше возвратов (возможно продавец предлагает покупателю неподходящий товар) и какие товары больше пользуются спросом, кроме того, так труднее будет скрыть возможное мошенничество со стороны сотрудников;

по продажам и сведения о работе продавцов — так можно будет увидеть, у кого больше возвратов (возможно продавец предлагает покупателю неподходящий товар) и какие товары больше пользуются спросом, кроме того, так труднее будет скрыть возможное мошенничество со стороны сотрудников; если продаете маркируемые товары, проследите, чтобы ваша касса работала с маркировкой, тогда не получите штрафы за нарушения.

В «Ак Барс Решении 3 в 1» предусмотрены все эти нюансы.

А теперь давайте посчитаем!

Возьмем историю банковских операций предпринимателя со среднемесячным оборотом в размере 1 млн рублей. Основные операции, которые он выполняет по счету:

Снятие наличных ~ 300 000 руб.

Переводы на счета физ лиц ~ 200 000 руб.

Поступление по банковским картам ~ 300 000 руб.

Внесение выручки наличными ~ 700 000 руб.

Количество межбанковских переводов ~ 50 шт.

Показатель для сравнения Стоимость стандартного обслуживания р/с (стоимость банковских услуг справочно по Базовым тарифам РКО Ак Барс Банка) Стоимость решения 3 в 1 (зависит от коробочного продукта) Межбанковские переводы на счета юрлиц и ИП 30 руб. / шт. через канал ДБО/ 400 руб. / шт. на бумажном носителе До 80 платежек бесплатно, далее от 30 шт. Переводы физлицам От 1 до 8% в зависимости от суммы до 2 млн. руб. бесплатно; свыше от 1% до 8% в зависимости от суммы Снятие наличных От 2 до 10% в зависимости от суммы до 300 тыс. руб. бесплатно; свыше до 5,5% в зависимости от суммы Внесение выручки на счет до 0,5% в зависимости от суммы до 300 тыс. руб. бесплатно; свыше до 0,4% в зависимости от суммы Ведение счета до 1250 руб. с ДБО / до 2500 руб. без ДБО 0 руб. / мес. при выполнений условий (ссылка на коробки) Торговый эквайринг Комиссия 2% / 1000 руб. в мес. при обороте менее 150 тыс. руб. 1,4 - 2,3% / 0 руб. в мес. при обороте менее 150 тыс. руб. Аренда терминала для приема пластиковых карт 0 руб. / мес. 0 руб. / мес. Покупка онлайн-кассы/ от 17 600 руб. + покупка ФН от 8 000 руб. 0 руб. / мес. Комиссия за информационно-технологическое обслуживание 0 руб. / мес. от 1600 руб. до 2200 руб. в мес. Комиссия за подключение (единоразово) 0 руб. от 3000 руб. до 3600 руб. Кассовое ПО и товароучетная система от 2 000 руб. (ПО) от 6 000 руб. (товароучетная система) 0 руб./мес Договор с ОФД от 3 000 руб. 0 руб. / мес Регистрация в ФНС от 1 500 руб. 0 руб. / мес Итого 1 500 + 2 000 + 9 000 + 3 500 + 1 250 + 6 000 + 0 + 25 600 + 0 + 0 + 2 000 + 6 000 + 3 000 + 1 500 = 61 350 руб. 0 + 0 + 0 + 1600 + 0 + + 6900 + 0 + 0 + 1600 + 3000 = 13 100 руб.

Количество «0» в «Ак Барс Решение 3 в 1» говорит само за себя. Даже если не учитывать расходы на установку и приобретение онлайн-кассы и ПО, расходы предпринимателя на стандартном тарифном плане составят 23 250 руб. в мес., что значительно дороже коробочного предложения.

Основная выгода клиента с коробочным предложением — бесплатные услуги, за которые обычно клиентам приходится платить. Каждая отдельно взятая услуга, как правило, обходится дороже, чем в рамках коробочного предложения.

Прежде чем заказать тот или иной пакет услуг — сравните возможные расходы на его обслуживание и стоимость отдельных услуг вне коробочного предложения, как мы это сделали в примере.

Плюсы коробочных решений

Для бухгалтера:

Позволяют избегать ошибок при двойном вводе кассового чека. В онлайн-кассе «Ак Барс Решение 3 в 1» кассовый чек вводится один раз. В решение уже входит бесплатный учет, который позволяет сразу видеть выручку. Не требуется ведения и заключения договоров обслуживания и сопровождения онлайн-кассы. Все услуги предоставляются в рамках единого договора с банком.

Для собственника:

Сокращение расходов, оперативное зачисление выручки. Экономия времени и ресурсов. Автономное решение позволяет принимать платежи в любом месте (например, при торговле на вынос и курьерской доставке), не терять клиентов и сокращать очереди.

Специалисты Ак Барс Банка проконсультируют вас по любым вопросам и помогут подобрать максимально выгодное индивидуальное решение.