Что изменилось в СПБ в 2022 году. NFC, новые лимиты, возврат комиссий

СБП наращивает обороты
Система быстрых платежей захватывает рынок: она не требует специального оборудования, а комиссии — на порядок ниже, чем при использовании эквайринга.
В обычных магазинах основной способ приема платежа — это статический QR-код.
Например: наклейка, приклеенная на кассе. Покупатель сканирует ее смартфоном, вводит нужную сумму и подтверждает платеж. Также могут быть использованы экраны кассовых терминалов: на них выводится динамический QR-код. Он уже содержит все нужные реквизиты. Покупатель просто сканирует код и ему не нужно ничего вводить: достаточно подтвердить платеж в один клик.
Оплата по СБП в интернете происходит либо по прямой ссылке, либо нажатием в одну кнопку, если в платежной ссылке уже вшиты все нужные реквизиты. Покупателю достаточно подтвердить платеж в адрес конкретной организации или ИП.
Подробно о том, как работает СБП и кому она подходит, мы рассказывали здесь.
В первом квартале 2022 года больше 6 млн человек оплатили через СБП 16 млн покупок на общую сумму 63 млрд рублей. Число компаний и предпринимателей, подключенных к СБП, по сравнению с 2021 годом выросло более чем в 4 раза — до 177 тысяч.
Ак Барс Банк — участник СБП. Прием платежей через СБП доступен всем корпоративным клиентам, у которых есть расчетный счет в нашем банке. Мы внедрили в интернет-банк Ак Барс Бизнес Драйв специальный сервис.
В разделе «Мои магазины» наши клиенты могут:
- создать магазин и дать ему название;
- подключиться к СБП онлайн, не посещая офиса;
- создавать, печатать статический и динамический QR-коды;
- принимать оплату за товары и услуги;
- отслеживать входящие переводы по каждой торговой точке;
- осуществлять возврат.
Повышены лимиты по СБП
С 1 мая 2022 года увеличен максимальный размер одной операции в СБП с 600 тыс. до 1 млн рублей. Это касается и переводов, и платежей через СБП.
Внедрение NFC
В середине мая 2022 года Банк России приступил к внедрению оплаты в СБП через технологию NFC, когда клиент оплачивает покупку приложив свой смартфон к платежному терминалу.
Оплата происходит в одно касание. А продавцу не нужны дополнительные устройства: достаточно обычной QR-наклейки с NFC-антенной.
По мнению регулятора — это самый перспективный способ оплаты на ближайшее будущее.
Возврат комиссий для бизнеса
В 2021 году государство запустило меру поддержки — обнуление комиссий СБП для малого бизнеса. В марте текущего года действие программы продлили на первое полугодие, а 26.05.2022 Кабмин заявил, что мера поддержки будет работать до конца 2022 года.
Получить возмещение могут организации и ИП, которые входят в единый реестр субъектов МСП. Субъект должен состоять в реестре на 10-е число того месяца, за который он хочет вернуть деньги. При этом никаких дополнительных действий не требуется. Главное, чтобы банк, в котором обслуживается компания (ИП) был участником программы.
Ак Барс Банк — участник программы Минэкономразвития. Мы возмещаем своим клиентам комиссии по СБП.
Работает это так:
- В течение первых 7 рабочих дней каждого месяца банк-участник программы передает в Минэкономразвития заявление на субсидию и прилагает к нему реестр данных о комиссиях СБП.
- Минэкономразвития проверяет сведения и в течение 10 рабочих дней принимает решение о выдаче субсидии или отказе в ней. Если принято положительное решение — субсидия поступит в течение 10 рабочих дней.
- В течение 5 рабочих дней со дня получения субсидии банк переведет деньги свои клиентам.
Ограничений по сумме нет — банк возместит расходы в полном объеме.
Пример
Малое предприятие розничной торговли получило от клиентов 3 млн рублей за месяц через СБП. Сумма комиссии составила 21 тыс. рублей (3 млн рублей * 0,7%). Эту сумму банк предприятию полностью возместит.