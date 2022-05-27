Что изменилось в СПБ в 2022 году. NFC, новые лимиты, возврат комиссий

СБП наращивает обороты

Система быстрых платежей захватывает рынок: она не требует специального оборудования, а комиссии — на порядок ниже, чем при использовании эквайринга.

В обычных магазинах основной способ приема платежа — это статический QR-код.

﻿Например: наклейка, приклеенная на кассе. Покупатель сканирует ее смартфоном, вводит нужную сумму и подтверждает платеж. Также могут быть использованы экраны кассовых терминалов: на них выводится динамический QR-код. Он уже содержит все нужные реквизиты. Покупатель просто сканирует код и ему не нужно ничего вводить: достаточно подтвердить платеж в один клик.

Оплата по СБП в интернете происходит либо по прямой ссылке, либо нажатием в одну кнопку, если в платежной ссылке уже вшиты все нужные реквизиты. Покупателю достаточно подтвердить платеж в адрес конкретной организации или ИП.

Подробно о том, как работает СБП и кому она подходит, мы рассказывали здесь.

В первом квартале 2022 года больше 6 млн человек оплатили через СБП 16 млн покупок на общую сумму 63 млрд рублей. Число компаний и предпринимателей, подключенных к СБП, по сравнению с 2021 годом выросло более чем в 4 раза — до 177 тысяч.

Ак Барс Банк — участник СБП. Прием платежей через СБП доступен всем корпоративным клиентам, у которых есть расчетный счет в нашем банке. Мы внедрили в интернет-банк Ак Барс Бизнес Драйв специальный сервис.

В разделе «Мои магазины» наши клиенты могут:

создать магазин и дать ему название;

подключиться к СБП онлайн, не посещая офиса;

создавать, печатать статический и динамический QR-коды;

принимать оплату за товары и услуги;

отслеживать входящие переводы по каждой торговой точке;

осуществлять возврат.

Повышены лимиты по СБП

С 1 мая 2022 года увеличен максимальный размер одной операции в СБП с 600 тыс. до 1 млн рублей. Это касается и переводов, и платежей через СБП.

Внедрение NFC

В середине мая 2022 года Банк России приступил к внедрению оплаты в СБП через технологию NFC, когда клиент оплачивает покупку приложив свой смартфон к платежному терминалу.

Оплата происходит в одно касание. А продавцу не нужны дополнительные устройства: достаточно обычной QR-наклейки с NFC-антенной.

По мнению регулятора — это самый перспективный способ оплаты на ближайшее будущее.

Возврат комиссий для бизнеса

В 2021 году государство запустило меру поддержки — обнуление комиссий СБП для малого бизнеса. В марте текущего года действие программы продлили на первое полугодие, а 26.05.2022 Кабмин заявил, что мера поддержки будет работать до конца 2022 года.

Получить возмещение могут организации и ИП, которые входят в единый реестр субъектов МСП. Субъект должен состоять в реестре на 10-е число того месяца, за который он хочет вернуть деньги. При этом никаких дополнительных действий не требуется. Главное, чтобы банк, в котором обслуживается компания (ИП) был участником программы.

Ак Барс Банк — участник программы Минэкономразвития. Мы возмещаем своим клиентам комиссии по СБП. Оставить заявку на открытие счета

Работает это так:

В течение первых 7 рабочих дней каждого месяца банк-участник программы передает в Минэкономразвития заявление на субсидию и прилагает к нему реестр данных о комиссиях СБП. Минэкономразвития проверяет сведения и в течение 10 рабочих дней принимает решение о выдаче субсидии или отказе в ней. Если принято положительное решение — субсидия поступит в течение 10 рабочих дней. В течение 5 рабочих дней со дня получения субсидии банк переведет деньги свои клиентам.

Ограничений по сумме нет — банк возместит расходы в полном объеме.

Пример

Малое предприятие розничной торговли получило от клиентов 3 млн рублей за месяц через СБП. Сумма комиссии составила 21 тыс. рублей (3 млн рублей * 0,7%). Эту сумму банк предприятию полностью возместит.