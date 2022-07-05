АУСН

Ак Барс Банк присоединился к федеральному эксперименту по внедрению нового налогового режима

Прием заявок по переходу на АУСН уже стартовал.

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Ак Барс Банк присоединился к федеральному эксперименту по внедрению нового налогового режима

С 1 июля в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан стартовал прием заявок по переходу на специальный налоговый режим — автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).

Федеральная налоговая служба подробно рассказала обо всех нюансах применения режима на своем сайте.

На налоговый режим смогут перейти организации и ИП, в которых трудоустроено не более пяти человек, а годовой доход составляет менее 60 млн рублей. Предприниматели смогут выбрать объект налогообложения «Доходы» со ставкой 8% или «Доходы, уменьшенные на величину расходов» со ставкой 20%.

Главное преимущество нового режима — освобождение от налоговой и большей части отчетности в государственные внебюджетные фонды. В рамках режима налогоплательщики освобождаются от уплаты страховых взносов. Социальные гарантии будут обеспечиваться из федерального бюджета.

Ак Барс Банк входит в число шести российских банков, принимающих участие в федеральном эксперименте по внедрению АУСН.

Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
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