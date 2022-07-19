Онлайн-касса при расчетах через СБП

СБП — удобный мгновенный способ приема платежей. На текущий момент участниками СБП уже стали 210 банков, в том числе Ак Барс Банк.

Максимальная сумма разового перевода — 1 млн рублей. Кроме того, власти обнулили комиссии по расчетам в системе СБП для малого бизнеса до конца 2022 года.

Подробно о порядке возмещения банковских комиссий мы писали здесь.

Закон о применении ККТ № 54-ФЗ обязывает бизнес применять онлайн-кассы при осуществлении расчетов. Когда нужна касса при расчетах по СБП?

Онлайн-касса при расчетах с физическими лицами

Когда компании или ИП принимает платежи от физических лиц за товары, работы, услуги, они обязаны провести расчет через онлайн-кассу и выдать чек. Не применять кассу вправе только ограниченное количество предприятий, которые заняты определенными видами деятельности (ст. 2 № 54-ФЗ).

Например, продают бумажные газеты и журналы.

Причем исключений нет даже для безналичных расчетов.

Например, если покупатель сформировал платежное поручение и перевел деньги по реквизитам продавца через свой интернет-банк. Продавец обязан оформить кассовый чек.

По правилам, если расчет был произведен без взаимодействия между покупателем и продавцом, то направить чек нужно не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления оплаты, но не позднее момента передачи товара.

Например, если покупатель оплатил покупку в интернете, и в этот же день пришел за ней в пункт выдачи — ему нужно отдать чек вместе с товаром.

Закон разрешает выдавать чеки не только на бумаге, но и в электронной форме, если прямого взаимодействия между продавцом и покупателем не происходит.

Например, покупатель зарегистрировался в интернет-магазине. Сделал заказ и сразу оплатил покупку. Доставка товара будет через неделю. На следующий рабочий день после того, как деньги поступили на счет продавца, он направил покупателю электронный чек на e-mail, который был указан при регистрации.

По мнению Минфина все вышеуказанные правила применимы, если покупатель перевел оплату через систему быстрых платежей.

То есть, если покупатель провел платеж через СБП на кассе в магазине, ему должны сразу пробить чек. А если покупатель оплатил покупку через СБП удаленно (например, в интернет-магазине), то выдать чек нужно на следующий рабочий день или ранее, в момент выдачи товара.

Свою позицию Минфин изложил в письме от 08.11.2021 № 30-01-15/89950.

Подключить сервис приема платежей через СБП можно бесплатно в Ак Барс Банке. Нужно пройти всего несколько простых шагов:

Откройте расчетный счет. Подключите дистанционное банковское обслуживание (ДБО). Подключите в ДБО ваш магазин к системе быстрых платежей. Сформируйте QR-код и разместите его на любом носителе.

Мы вернем комиссию малому бизнесу за переводы по СБП до 31 декабря 2022 года. Подключить

Онлайн-касса при расчетах между юрлицами и ИП

На этот вопрос ответила ФНС в письме от 15.06.2022 № ЗГ-3-20/6261.

Закон № 54-ФЗ разрешает не применять кассу при безналичных расчетах между компаниями и ИП. Исключение: если расчет осуществляется электронным средством платежа с его предъявлением (например, банковской картой).

Расчеты через СБП под данное исключение не попадают. Поэтому компания и ИП вправе не выдавать чек онлайн-кассы, если платеж от контрагента (другой компании или ИП) поступил по системе быстрых платежей.