Учет расходов

Как учитывать расходы на банковскую гарантию

В настоящее время банковская гарантия зачастую становится не чисто гипотетической возможностью, а необходимостью без которой невозможно вывести бизнес на новый уровень. Госзакупки, таможенные и налоговые льготы доступны благодаря банковской гарантии. Бухгалтеру нужно знать, как правильно отразить в учете расходы на ее приобретение.

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Как учитывать расходы на банковскую гарантию

В чем смысл банковской гарантии

Банковская гарантия (БГ) — это один из способов обеспечения обязательств. В ГК она «родная сестра» залога, поручительства, обеспечительного платежа.

Суть банковской гарантии в том, что банк расплатится по долгу, если клиент не выполнит взятое на себя обязательство. Таким образом у БГ три стороны:

  • принципал — это тот, кто приобретает гарантию у банка;
  • бенефициар — это тот, кто в случае неисполнения принципалом обязательств перед ним получит деньги по гарантии.
  • гарант — это банк (в других видах гарантий — коммерческая организация, которая гарантию предоставила).

Гарантом чаще всего выступает банк. С 2015 года правда выдавать гарантию могут и другие коммерческие организации (страховые компании, микрофинансовые организации и кредитно-потребительские кооперативы), но не во всех случаях. Например, выдавать гарантии по закупкам могут только организации из утвержденного списка.

Обратите внимание, что в целях совершения закупок с 2022 года используется термин «независимая гарантия» и выдать ее как раз могут не только банки. По сути банковская гарантия — один из видов независимой гарантии. Учет их не отличается.

Преимущества банковской гарантии

Принципалу благодаря банковской гарантии не нужно оформлять залог, поручительство или изымать деньги из оборота, делая обеспечительный платеж. Это выгодно по времени и по деньгам.

Частными примерами выгоды для принципала являются налоговые и таможенные гарантии, позволяющие существенно оптимизировать финансовые потоки внутри бизнеса. Так гарантию можно использовать для ускоренного (в течение 11 дней) возмещения НДС, для отсрочки или рассрочки обязательных платежей сроком до года, а по страховым взносам и федеральным налогам в части, зачисляемой в федеральный бюджет, — на срок до трех лет.

Ликвидность БГ достаточно высока. Для бенефициара не составит труда оперативно получить деньги по гарантии, причем, избежав возражений принципала. Бывают споры между сторонами договора, которые без судебной тяжбы не решить. С гарантией бенефициар не будет ждать решения суда, а сможет получить деньги сразу.

Гарант, предоставляя гарантию, осуществляет свою предпринимательскую деятельность. Стоимость гарантии — это выручка гаранта. Размер комиссии зависит от суммы, срока и вида гарантии. Также на размер комиссии влияет финансовое состояние принципала. В общем случае сумма составляет примерно 5%-10% от суммы гарантии.

Все возможные виды банковских гарантий можно получить в Ак Барс Банке. Индивидуальный подход к каждому клиенту и возможность оформления гарантий в онлайн-режиме — это очевидные плюсы, которыми вы можете воспользоваться прямо сейчас.

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Гарантийная линия

Если для ведения деятельности возникает частая необходимость в получении гарантий, то целесообразно оформить гарантийную линию — возможность получения банковских гарантий для новых тендеров без необходимости новой подачи пакета документов.

Так бывает например при постоянном участии в торгах. Это сильно ускоряет процесс получения банковской гарантии.

Несмотря на то, что банковская гарантия очень удобный обеспечительный инструмент применяемый в бизнесе, для бухгалтера — это операции, которые требуют своевременного и точного отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Принимаем к учету расходы на банковскую гарантию

В бухгалтерском учете вознаграждение за предоставление банковской гарантии включается в состав первоначальной стоимости приобретенного имущества, при условии если банковская гарантия является условием договора на покупку этого имущества.

Например, в Ак Барс Банке организация или ИП могут получить коммерческую гарантию для исполнения договора.

При покупке имущества с использованием банковской гарантии проводки могут быть следующие:

Дт 76.09 — Кт 51 — перечислено вознаграждение банку за предоставление банковской гарантии;

Дт 08 — Кт 76.09 — стоимость гарантии учтена в стоимости имущества (например, здания);

Дт 08 — Кт 60 — стоимость имущества отражена в составе внеоборотных активов;

Дт 01 — Кт 08 — внеоборотный актив включен в состав основных средств.

Кстати, оформить сделку при покупке актива: от основных средств до материалов и товаров, можно с помощью еще одной банковской услуги — факторинга. О том, что это такое и как благодаря факторингу закрывать кассовые разрывы, мы рассказывали в прошлой статье.

В случаях, когда имеем дело с банковской гарантией, не участвующей в формировании актива, комиссия по БГ учитывается как прочий расход и отражается в бухучете на затратных счетах 20, 26, 44 с использованием сч. 97.21 «Прочие расходы будущих периодов» для равномерного списания в течение срока гарантии или на счете 91.2 «Прочие расходы». Методологию учета в данном случае организация должна указать в учетной политике.

Проводки будут такие:

Дт 76.09 — Кт 51 — перечислено вознаграждение банку за гарантию;

Дт 91.2 — Кт 76.09 — учет комиссии в прочих расходах

или

Дт 97.21 — Кт 76.09 — принята к учету банковская гарантия в сумме вознаграждения гаранту;

Кт 20, 26, 44 — Кт 97.21 — ежемесячное равномерное списание платы за БГ на себестоимость.

В налоговом учете комиссия за предоставление банковской гарантии является расходами на услуги банка. Такие суммы не облагаются НДС. Они включаются или в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, или в состав внереализационных расходов.

Порядок признания для целей налогообложения платы за гарантию зависит от вида обязательства, в обеспечение которого она выдана. Причем согласно рекомендациям Минфина, если банковская гарантия предоставляется на срок, который приходится на несколько налоговых периодов, то расходы на ее приобретение нужно учитывать равномерно в течение всего времени действия гарантии.

Учет платы за банковскую гарантию при УСН

Расходы, связанные с приобретением банковской гарантии, можно учесть в налоговом учете для уменьшения налоговой базы при УСН (доходы — расходы).

По общему правилу при расчете налога учитываются затраты, поименованные в ст. 346.16 НК. Перечень закрытый — чего нет в перечне, то принять к расходам не получится.

Расходы на банковские услуги, в том числе и затраты на банковскую гарантию, учитываются при расчете налога в том периоде, в котором произошла их фактическая оплата (кассовый метод).

При этом, согласно налоговому законодательству, расходами признаются экономически оправданные и документально подтвержденные затраты, произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Все комиссии и платежи за банковские операции банк детально прописывает в договоре с клиентом, а плату отражает в выписке по счету. Таким образом, расходы на банковскую гарантию и другие платежи можно подтвердить договором и выпиской. Однако могут быть и другие документы, например, акт, если банк такой документ оформляет.

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