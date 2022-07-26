Кассовый разрыв. Что это такое, причины, способы его устранить

Что такое и как с ним бороться

Кассовым разрывом принято называть временную нехватку финансов на покрытие обязательных расходов: перечисления зарплаты, аренды и т. п.

От подобных казусов страховки нет. Даже самый успешный проект может столкнуться с подобным, и у зубров рынка имеются клиенты, которые опаздывают с оплатой счетов.

А уж активно развивающийся и растущий проект тем более подвержен кассовым разрывам. Расширение производства, открытие филиала в другом регионе, дополнительный набор сотрудников — все это требует вложений, а клиент не платит.

Дебиторская задолженность, особенно при практикуемых рассрочках и отсрочках, практически всегда приводит к кассовым разрывам.

Есть и иные причины, которыми чаще всего являются:

Ошибки бюджетного планирования , прежде всего пренебрежение графиками платежей. Понятно, что по итогам бизнес все равно в плюсе, но разнесенные по времени даты поступлений и платежей приводят к кассовому разрыву.

«Промахи» с закупками . Самый простой пример: часть средств уже потрачена, а спроса нет.

Сезонность. Основные товары (работы, услуги) востребованы лишь в определенное время года, а расходы на зарплату, аренду имеют постоянный характер. Если заблаговременно не приготовиться к сокращению поступлений, то кассовый разрыв обеспечен.

Можно ли предотвратить кассовый разрыв

С помощью учетной программы или сервисов (можно и без них) можно отслеживать даты поступлений и расходов, чтобы вовремя спрогнозировать опасность возникновения кассовых разрывов. В идеале хорошо бы формировать подушку безопасности минимум на полгода работы без прибыли, регулярно откладывая определенную долю от всех поступлений.

Кроме этого, следует внимательно относиться к оформлению договорных обязательств:

Графики платежей должны стать неотъемлемым приложением к договорам.

Нормы об ответственности не должны быть расплывчатыми. Включайте в договоры конкретные размеры неустоек, которые нарушитель обязательств должен будет платить за каждый день просрочки платежа.

Грядет кассовый разрыв. Что делать?

Главное, не предпринимать поспешных решений.

Необдуманное повышение или снижение цен, или, того хуже, распродажа имущества, возможно и помогут преодолеть кассовый разрыв, но велик риск остаться вообще без клиентов и без заказов.

Отказаться от необязательных трат — напротив, вполне разумно. Вполне можно обойтись без корпоратива или курсов личной эффективности.

Нужно поработать с дебиторами, напоминая о необходимости скорейшей оплаты, предупредить о возможных проблемах с оплатой арендодателей (грамотно составленное гарантийное письмо поможет избежать испорченных отношений и неустойки). С сотрудниками сложнее, поскольку зарплату платить надо вне зависимости от того, есть у вас деньги или нет.

Если кассовые разрывы случаются постоянно, подумайте о привлечении кредитных средств — это позволит избежать куда более серьезных проблем. Можно оформить простой кредит, бизнес-карту, но если вы не желаете отказывать клиентам в отсрочках, не рискуя попасть в кассовый разрыв, то задумайтесь о факторинге.

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Факторинг — современное лекарство от кассового разрыва

Факторинг — это сделка с участием банка (фактора), продавца (кредитора), клиента (дебитора). Кредитор реализует, а дебитор покупает товар (услугу) с отсрочкой платежа. Фактор оплачивает счета вместо дебиторов, получая за это комиссионное вознаграждение.

Разделяют два основных видов факторинга: с регрессом и без.

Факторинг с регрессом— это финансирование в размере до 95% от суммы поставки. Комиссия взимается с платежей дебитора. Риск неоплаты — полной или частичной, — несет кредитор.

Факторинг без регресса предполагает финансирование до 100% от суммы поставки и принятие фактором на себя риска неплатежей дебитором. Помимо прочего, при такой схеме дебиторская задолженность списывается на баланс банка, тем самым кредитор повышает свою инвестиционную привлекательность.

В сравнении с традиционным кредитом факторинг имеет ряд преимуществ.

Немаловажно и то, что банк-фактор тщательно проверяет дебиторов, и, если банк отказывается от участия в схеме с каким-то контрагентом, стоит принять этот сигнал. Скорее всего, вам тоже не следует рисковать.

Факторинг позволяет не просто избегать кассовых разрывов, но и расширять бизнес, при этом предоставляя отсрочку платежа клиентам без ущерба для бюджета.

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