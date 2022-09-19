Как малому бизнесу сэкономить на эквайринге

Что такое эквайринг

Эквайринг — это технология для безналичной оплаты товаров, работ и услуг при помощи пластиковых карт. Покупатель рассчитывается на кассе банковской картой. Обслуживающий карту банк списывает деньги со счета покупателя и зачисляет на счет продавца. Банк взимает с продавца комиссию в процентном соотношении от суммы транзакции.

Процент комиссии варьируется и зависит от:

вида деятельности;

объема безналичных операций;

масштабов бизнеса;

региона.

Льготные комиссии закончились

В марте 2022 года Центробанк установил верхнюю границу тарифа на эквайринг при реализации социально-значимых товаров — 1%. Эта мера была направлена на поддержку бизнеса в условиях санкционного давления и ухода с российского рынка Visa и Mastercard.

Ограничение тарифа действовало до 31 августа. А значит, эквайринговые комиссии вернутся на прежний уровень с 1 сентября. В среднем эта величина составляет от 2% до 3,5%.

Минпромторг и представители торговых сетей выступили с предложением ограничить величину комиссий за эквайринг на законодательном уровне. Но пока это лишь просьба, и Центробанк не планирует продлевать период эквайринговых ограничений.

Как сэкономить на эквайринге

Отказ от приема безналичных платежей — это не только сокращение потенциального объема выручки, но и нарушение прав потребителей. Ведь если выручка магазина за предыдущий год превысила 20 млн рублей, то продавец обязан принимать оплату от покупателей как наличными, так и с использованием национальных платежных инструментов (ст. 16.1 закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1).

Но возвращаться к повышенным расходам компании не хотят. Да и предприятия с маленькой выручкой часто пытаются обойтись без эквайринга: принимают платежи по номеру телефона или наличкой, а в результате теряют покупателей.

Однако есть способы сэкономить и не нарушить законодательство:

1. Пакетные предложения от банков. Заказ и приобретение комплекса услуг обходится дешевле, чем по отдельности. Да и новички в бизнесе часто не могут заранее предусмотреть, какие банковские услуги понадобятся. Поэтому банки предлагают комплексные решения, сформированные из наиболее востребованных и необходимых сервисов.

Например, Ак Барс Банк предлагает эквайринг без процентов при оформлении подписки от 499 рублей в месяц. Вы можете выбрать коробочное предложение , подходящее под ваш оборот по каждому терминалу, и платить фиксированную сумму в месяц.

Кроме того, применение фиксированных тарифов удобно при планировании расходов и доходов. Вы платите раз в месяц банку фиксированную сумму, а при реализации товара или оказании услуги эквайринговая комиссия удерживаться не будет. То есть на счет продавца будет поступать ровно такая же сумма, которую оплатил покупатель.

Также фиксированные тарифы позволяют экономить деньги.

Например, точка быстрого питания с оборотом 250 тыс. рублей на один терминал в среднем будет платить эквайринговую комиссию от 3 500 рублей до 4 000 рублей. С использованием ежемесячной подписки Ак Барс Банка на тех же условиях расходы составят 2 499 рублей в месяц.

Эквайринг без процентов по подписке от 499 руб./мес. позволит обслуживаться по расчетному счету в рамках коробочного предложения, оформить бесплатное подключение приема платежей по QR-коду СБП, в случае необходимости подключить онлайн-кассу в рамках «Ак Барс Решение 3 в 1».

На сумму, превышающую выбранный оборот, будет начисляться комиссия в размере 1,4 — 2,3% в зависимости от сферы деятельности и выбранного коробочного предложения.

2. Прием платежей по QR-коду — это технология аналогичная эквайрингу, только для платежа требуется не карта, а смартфон, который отсканирует QR-код и переведет на страницу оплаты. Тарифы на прием платежей по QR-коду ниже эквайринговых.

Комиссия по QR-коду СБП в Ак Барс Банке составляет от 0% до 0,7% от суммы операции в зависимости от сферы деятельности клиента. А до конца 2022 года банк будет возмещать комиссию клиентам — юридическим лицам и ИП, включенным в реестр МСП.

Банк участвует в программе по возмещению комиссий субъектам малого и среднего предпринимательства.

Компания может принимать платежи по безналичному расчету с использованием и терминала, и QR-кода СБП одновременно.

составит 0,7%. При обороте в 500 тыс. рублей в зависимости от способа приема платежей и банковского тарифа расходы будут: По условиям предыдущего примера при превышении оборота в 250 тыс. рублей компания может перейти на прием платежей через QR-код СБП. Комиссия для фастфуда. При обороте в 500 тыс. рублей в зависимости от способа приема платежей и банковского тарифа расходы будут: через эквайринг по среднему тарифу 1,5% — 7 500 рублей;

через эквайринг в рамках коробочного предложения «Идем дальше» Ак Барс Банка — 5 999 рублей : 2 499 рублей (за оборот до 250 тыс. рублей) + 3 500 рублей (комиссия на сумму, превышающую выбранный оборот — 250 тыс. руб. * 1,4%);

: 2 499 рублей (за оборот до 250 тыс. рублей) + 3 500 рублей (комиссия на сумму, превышающую выбранный оборот — 250 тыс. руб. * 1,4%); через совмещение приема платежей по QR-коду СБП и эквайринга в рамках коробочного решения «Идем дальше» Ак Барс Банка — 4 249 рублей: 2 499 рублей (за оборот до 250 тыс. рублей) + 1 750 рублей (250 тыс. руб.・0,7%).

Вывод

Отказ от эквайринга может существенно ограничить ваши доходы. Не нужно бояться дополнительных расходов, связанных с безналичным приемом платежей. Просчитайте свои обороты, подберите тариф, подходящий под обороты вашего бизнеса, предлагайте покупателям оплату по QR-коду СБП. Совмещайте решения и экономьте.