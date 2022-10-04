Кредитование

Льготный кредит для малого бизнеса. Новые условия и ставки

В августе стартовала новая программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Программа пользуется большим спросом благодаря уникально низким ставкам по инвестиционным кредитам. Власти рассчитывают, что она послужит дополнительным стимулом для развития обрабатывающей и производственной отрасли. Расскажем подробнее.

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Льготный кредит для малого бизнеса. Новые условия и ставки
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Условия кредитования

Премьер-министр Михаил Мишустин 17 августа подписал постановление: малому и среднему бизнесу стали доступны льготные кредиты на перестройку и развитие производства. Ставки: 4% и 2,5% соответственно. Срок действия льготного периода до пяти лет. Кредит можно получить на 10 лет.

Льготными кредитами могут воспользоваться МСП предприятия из обрабатывающих отраслей, логистики и гостиничного бизнеса. Полученные кредитные средства можно направить на приобретение или капитальный ремонт производственных помещений, закупку оборудования, транспорта и запуск новых производств.

В планах у Правительства до конца текущего года выдать около 50 млрд руб. таких кредитов.

Запуск льготной программы анонсировали в начале августа. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о необходимости инвесткредитов для перестройки производственных процессов и развития импортозамещения.

Меры поддержки бизнеса правительство оказывает на фоне санкций, введенных в рамках спецоперации на Украине. Данный инструмент поддержки создан в результате совмещения двух действующих федеральных программ:

  • программы льготного кредитования в рамках нацпроекта;
  • программы стимулирования кредитования МСП.

Полный перечень кодов ОКВЭД, кто может претендовать на льготный кредит.

Участие в проекте льготного кредитования принимают следующие банки.

Ак Барс Банк продолжает оказывать активную поддержку малому и среднему бизнесу и является участником самых востребованных льготных программ. Мы уже рассказывали про другие льготные программы банка в статье.

Льготные кредиты банка

Ак Барс Банк принимает заявки по программе кредитования с новыми условиями.

Кто может получить кредит

Малые и средние предприятия из сферы:

  • обрабатывающего производства;
  • производства пищевых продуктов;
  • первичной и промышленной переработки сельхоз. продукции;
  • логистики;
  • гостиничного бизнеса.

Перечень приоритетных отраслей ОКВЭД для заемщика.

Ключевая цель программы — инвестиционная.

Как можно потратить

Кредитные средства бизнес может направить на:

  • приобретение основных средств или строительство;
  • закупку машин и оборудования;
  • модернизацию производства, расширение или создание нового.

Срок кредита

  • До 10 лет.
  • Льготный период составляет до 5 лет.

Процентная ставка

  • До 4% для малых и микропредприятий.
  • До 2,5 % для среднего бизнеса.

Сумма кредита

Бизнес может претендовать на сумму до 500 млн руб.

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Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
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Кредитование

Льготный кредит для малого бизнеса. Новые условия и ставки

В августе стартовала новая программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Программа пользуется большим спросом благодаря уникально низким ставкам по инвестиционным кредитам. Власти рассчитывают, что она послужит дополнительным стимулом для развития обрабатывающей и производственной отрасли. Расскажем подробнее.

Льготный кредит для малого бизнеса. Новые условия и ставки

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