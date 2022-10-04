Льготный кредит для малого бизнеса. Новые условия и ставки

Условия кредитования
Премьер-министр Михаил Мишустин 17 августа подписал постановление: малому и среднему бизнесу стали доступны льготные кредиты на перестройку и развитие производства. Ставки: 4% и 2,5% соответственно. Срок действия льготного периода до пяти лет. Кредит можно получить на 10 лет.
В планах у Правительства до конца текущего года выдать около 50 млрд руб. таких кредитов.
Запуск льготной программы анонсировали в начале августа. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о необходимости инвесткредитов для перестройки производственных процессов и развития импортозамещения.
Меры поддержки бизнеса правительство оказывает на фоне санкций, введенных в рамках спецоперации на Украине. Данный инструмент поддержки создан в результате совмещения двух действующих федеральных программ:
- программы льготного кредитования в рамках нацпроекта;
- программы стимулирования кредитования МСП.
Полный перечень кодов ОКВЭД, кто может претендовать на льготный кредит.
Участие в проекте льготного кредитования принимают следующие банки.
Льготные кредиты банка
Ак Барс Банк принимает заявки по программе кредитования с новыми условиями.
Кто может получить кредит
Малые и средние предприятия из сферы:
- обрабатывающего производства;
- производства пищевых продуктов;
- первичной и промышленной переработки сельхоз. продукции;
- логистики;
- гостиничного бизнеса.
Перечень приоритетных отраслей ОКВЭД для заемщика.
Ключевая цель программы — инвестиционная.
Как можно потратить
Кредитные средства бизнес может направить на:
- приобретение основных средств или строительство;
- закупку машин и оборудования;
- модернизацию производства, расширение или создание нового.
Срок кредита
- До 10 лет.
- Льготный период составляет до 5 лет.
Процентная ставка
- До 4% для малых и микропредприятий.
- До 2,5 % для среднего бизнеса.
Сумма кредита
Бизнес может претендовать на сумму до 500 млн руб.