Льготный кредит для малого бизнеса. Новые условия и ставки

Условия кредитования

Премьер-министр Михаил Мишустин 17 августа подписал постановление: малому и среднему бизнесу стали доступны льготные кредиты на перестройку и развитие производства. Ставки: 4% и 2,5% соответственно. Срок действия льготного периода до пяти лет. Кредит можно получить на 10 лет.

Льготными кредитами могут воспользоваться МСП предприятия из обрабатывающих отраслей, логистики и гостиничного бизнеса. Полученные кредитные средства можно направить на приобретение или капитальный ремонт производственных помещений, закупку оборудования, транспорта и запуск новых производств.

В планах у Правительства до конца текущего года выдать около 50 млрд руб. таких кредитов.

Запуск льготной программы анонсировали в начале августа. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о необходимости инвесткредитов для перестройки производственных процессов и развития импортозамещения.

Меры поддержки бизнеса правительство оказывает на фоне санкций, введенных в рамках спецоперации на Украине. Данный инструмент поддержки создан в результате совмещения двух действующих федеральных программ:

программы льготного кредитования в рамках нацпроекта;

программы стимулирования кредитования МСП.

Полный перечень кодов ОКВЭД, кто может претендовать на льготный кредит.

Участие в проекте льготного кредитования принимают следующие банки.

Ак Барс Банк продолжает оказывать активную поддержку малому и среднему бизнесу и является участником самых востребованных льготных программ. Мы уже рассказывали про другие льготные программы банка в статье .

Льготные кредиты банка

Ак Барс Банк принимает заявки по программе кредитования с новыми условиями.

Кто может получить кредит

Малые и средние предприятия из сферы:

обрабатывающего производства;

производства пищевых продуктов;

первичной и промышленной переработки сельхоз. продукции;

логистики;

гостиничного бизнеса.

Перечень приоритетных отраслей ОКВЭД для заемщика.

Ключевая цель программы — инвестиционная.

Как можно потратить

Кредитные средства бизнес может направить на:

приобретение основных средств или строительство;

закупку машин и оборудования;

модернизацию производства, расширение или создание нового.

Срок кредита

До 10 лет.

Льготный период составляет до 5 лет.

Процентная ставка

До 4% для малых и микропредприятий.

До 2,5 % для среднего бизнеса.

Сумма кредита

Бизнес может претендовать на сумму до 500 млн руб.

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