Промышленная ипотека: кому дают и как получить

Что такое промышленная ипотека

Промышленная ипотека – льготный кредит для бизнеса на приобретение недвижимости для осуществления промышленного производства под залог данного объекта.

Это программа поддержки бизнеса по постановлению Правительства от 06.09.2022 № 1570. Государство будет выдавать субсидии банкам на покрытие расходов для удержания кредитной ставки на уровне 5%. В таких условиях компании смогут быстрее масштабировать имеющееся производство или запустить новое.

Выдавать кредит с господдержкой вправе банки, чья величина активов составляет минимум 100 млрд рублей.

Ак Барс Банк соответствует требованиям, предъявляемым к кредитным организациям в рамках постановления № 1570.

Условия промышленной ипотеки

В рамках программы бизнес:

приобретение объектов недвижимого имущества: зданий, строений, сооружений или их части для осуществления промышленного производства

Максимально возможная сумма займа – 500 млн рублей. Срок льготного кредитования – до 7 лет.

Льготная ставка – 5%.

Кто может получить промышленную ипотеку

Получить льготный кредит на недвижимость могут предприятия обрабатывающей промышленности (вид экономической деятельности которого относится к разделу «C» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности). Это большой перечень потенциальных заемщиков от производителей продуктов питания до машиностроителей.

Но есть и компании, которые не могут претендовать на получение промышленной ипотеки:

● предприятия, занимающиеся добычей и продажей сырой нефти и природного газа;

● производители и продавцы жидкого топлива, табачных изделий и алкоголя.

Кроме того, заемщик должен быть налоговым резидентом РФ. По организационно-правовой форме ограничений нет: получить промышленную ипотеку может и общество, и предприниматель.

Для тех компаний, которые не попадают под описанные требования, у Ак Барс Банка есть линейка кредитов, где бизнес может подобрать продукт под свои цели и потребности, в том числе на приобретение коммерческой недвижимости.

Как получить промышленную ипотеку

Процедура получения льготного кредита такова:

Шаг 1. Выбор банка

Удобнее взять кредит там, где открыт счет, и куда идет основной поток доходов.

Ак Барс Банк открывает счет для бизнеса мгновенно. Реквизиты счёта получите по СМС и электронной почте в течение пяти минут.

Шаг 2. Подача документов

Примерный перечень выглядит так:

анкета по форме банка;

уставные документы;

финансовая отчетность;

документы, раскрывающие информацию о промышленной деятельности предприятия;

информация о приобретаемом объекте;

оценка стоимости приобретаемой недвижимости.

Банк не одобрит кредит, если продавец объекта – аффилированное заемщиком лицо.

Шаг 3. Сделка

Как только компания получит одобрение от банка, можно выходить на сделку. На этом этапе компания заключит два договора: кредитный и купли-продажи.

Оставьте заявку на промышленную ипотеку. Специалисты Ак Барс Банка перезвонят и проконсультируют по интересующим вопросам.