Международные расчеты осенью 2022 года: особенности и ограничения

Обсудим, какие ограничения для международных расчетов возникли в настоящее время, а также какие валюты начинают пользоваться все большим успехом во внешнеэкономических операциях.

Как оптимизировать риски тем, кто продолжает вести расчеты в долларах и евро

Всем, кто продолжает использовать для международных расчетов доллары и евро важно:

Не накапливать большие остатки на счетах и совершать покупку долларов и евро непосредственно перед совершением оплаты.

Включать в контракты валютные оговорки, позволяющие изменить валюту платежа при неблагоприятной ситуации.

Укрупнять платежи в пользу одного контрагента – это возможно сделать даже по разным контрактам.

Вести переговоры с контрагентами о переходе на другие валюты, не исключая кстати и российский рубль.

Какие валюты будут популярными для расчетов в ближайшее время

В текущих условиях российские банки активно работают над наращиванием корреспондентских счетов в различных валютах. Основной упор делается на валюты стран, с которыми есть устойчивый товарооборот или валюта которых начинает получать все больший вес в международных расчетах.

Это, конечно, валюты стран СНГ, Китая, Турции, Индии, ОАЭ, Египта и некоторых других. Причем при расширении сотрудничества с зарубежными банками не упускается возможность осуществления расчетов в долларах и евро.

Однако по практике переводы в этих валютах принимаются только на контрагентов страны банка-корреспондента и стоят дороже, чем в банках Европы и США.

Ак Барс Банк активно расширяет сотрудничество в национальных валютах с Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией, Арменией, ОАЭ, Индией и другими странами. Про все корреспондентские счета банка можно узнать здесь.

Как арабский дирхам и другие валюты могут стать заменой доллару США

Арабский дирхам с 1997 года получил фиксированный курс к доллару США, поэтому он с полным правом может стать заменой американской валюте без риска потерь в курсовых разницах, что и происходит на практике.

Необходимо отметить, что в большинстве арабских банков соблюдаются комплаенс-процедуры, подобные процедурам банков США и ЕС. При проведении расчетов банки ОАЭ будут очень внимательно проверять участников и назначение платежей на причастность к санкционным рискам, несмотря на то, что ОАЭ является дружественной страной по отношению к России.

Платежи в дирхамах производятся достаточно быстро. Есть прецеденты, когда платеж доходил уже на следующий день. Однако лучше ориентироваться на срок 4-7 дней.

Впрочем, то же самое происходит и в банках СНГ. Если банк-корреспондент имеет счета в евро и долларах, он также будет проверять платежи и осуществлять их исключительно в адрес резидентов своей страны, а зачастую только в пользу своих клиентов.

Если говорить о валютах стран СНГ, то они по курсу в большей степени следуют за российским рублем, особенно казахский тенге и белорусский рубль. Но тем не менее эти валюты наряду с рублем все больше и больше используются в расчетах со странами постсоветского пространства.

Сегодня, в условиях сужающихся возможностей по расчетам в долларах и евро, многие клиенты Ак Барс Банка переходят на расчеты в арабских дирхамах, юанях, турецких лирах, а для стран СНГ выбирают рубль или национальную валюту. Узнать выгодный курс валют в Ак Барс Банке можно прямо сейчас.

Почему стоит перестроить оплату в условиях действующих санкций

Если вы до сих пор используете в расчетах доллары и евро, стоит задуматься о необходимой альтернативе. Конечно, все будет зависеть от ваших договоренностей с международными партнерами, но возникающие ограничения по переводам в этих валютах и большой выбор альтернативных валют в итоге должны перевесить.

Все больше американских и европейских банков прекращают или существенно ограничивают работу с российскими банками. Многие банки-корреспонденты накладывают ограничения на количество платежей в долларах и евро, которые можно через них проводить.

Если корреспондентские счета российского банка в долларах и евро окажутся замороженными, то средства клиенту могут быть возвращены в рублевом эквиваленте по курсу банка.

Однако стоит учесть, что российские банки имеют право не возвращать клиентам данные суммы, пока не будут разморожены остатки на соответствующих корреспондентских счетах, в соответствии с указами Президента № 529 и № 618.

В условиях ужесточающегося санкционного давления есть веский повод перейти на менее рисковые валюты расчеты. Ограничений по выбору валюты платежа на сегодняшний день не существует.

Ак Барс Банк сегодня предоставляет возможность осуществлять платежи в 12 видах валют и отслеживать их в онлайн-режиме в системе банк-клиент. Откройте валютный счет и убедитесь сами.

Есть ли варианты проведения международных расчетов кроме SWIFT

В России начиная с декабря 2014 года используется система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), технически и визуально – это аналог SWIFT, формат сообщений практически идентичен. Надо отметить, что к СПФС постепенно подключаются и зарубежные кредитные организации. Сначала это были дочки российских банков, но есть мнение, что некоторые китайские и турецкие банки в скором времени также подключатся к данной системе.

На текущий момент точное количество банков подключенных с СПФС неизвестно, так как в ЦБ эта информация закрыта.

Китай выстроил для себя собственную систему межбанковских платежей Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), однако она предназначена только для работы с китайскими банками в юанях и не имеет такой универсальности, как SWIFT.

Представители ЦБ высказывались о потенциальной возможности объединения СПФС и китайской системы банковских переводов, однако объединение до сих пор не произошло. Получить консультацию по ВЭД.