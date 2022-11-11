Валюты дружественных стран: преимущества и перспективы

О каких валютах идет речь

Распоряжение Правительства от 05.03.2022 № 430-р утвердило перечень государств, поддержавших санкции против России. В него вошли США, Канада, страны Евросоюза, Австралия, Япония, Великобритания, Корея и некоторые другие.

Запрета на расчеты в валютах этих недружественных государств в рамках ВЭД нет, но комиссии за обслуживание счетов, проведение транзакций, хранение и обналичивание валюты лишают их привлекательности.

Дружественными считают страны, не вошедшие в распоряжение 430-р. Их денежные единицы получили возможность широкого распространения за счет договоренностей о проведении расчетов в национальных валютах: китайский юань, турецкая лира, казахстанский тенге, армянский драм, белорусский рубль, киргизский сом, азербайджанский манат и другие.

Клиенты Ак Барс Банка имеют широкие возможности для географии ведения внешнеторговой деятельности, так как банк работает с валютами двенадцати государств.

Перспективы и преимущества дружественных валют

Введенная в марте 2022 года обязательная продажа валютной выручки отменена в июне, но все еще действуют ограничения на хождение наличных долларов, евро, иен и фунтов стерлингов.

Заложенная весной 2022 года тенденция на снижение популярности недружественных валют получила продолжение. ЦБ еще летом заявил о необходимости создания рынка альтернативных валют и о планах влиять на курс рубля через инвестиции в валюту дружественных стран.

Мосбиржа расширила ассортимент торгуемых валют армянским драмом, киргизским сомом и таджикским сомони. А объем торгов китайским юанем в октябре на 0,31 трлн рублей превзошел евро и составил 1,5 трлн рублей, что всего на 0,16 трлн рублей меньше доллара.

Да и товарооборот между Россией и Китаем за 9 месяцев 2022 года составил рекордные 136 млрд долларов против 97 млрд за аналогичный период 2021 года.

Такие темпы роста российско-китайской торговли вызывают повышенный спрос на китайскую валюту и требуют расширения линейки банковских инструментов в юанях. И банковский сектор поддерживает этот тренд и предлагает привлекательные условия работы с денежными единицами дружественных государств, в частности, с юанем.

Так для частных лиц растет число предложений по депозитам и накопительным счетам в юанях, в том числе с возможностью конвертации имеющихся долларовых вкладов. А среди продуктов для бизнеса стали появляться депозиты и свопы, кредиты и аккредитивы, хеджирование операций в китайской валюте.

По прогнозам аналитиков через пару лет эти инструменты в недружественных валютах вовсе потеряют интерес потребителей, а юань имеет все шансы стать одной из резервных валют

Ак Барс Банк бесплатно открывает и обслуживает счета в китайских юанях, при этом он не взимает плату за конверсионные операции.

Ак Барс Банк поддерживает бизнес и стремление предпринимателей к расширению географии деятельности в период западных ограничений за счет создания благоприятных условий для налаживания партнерских связей с дружественными государствами. Банк проводит расчеты в национальных валютах со странами ЕАЭС, Узбекистаном, Азербайджаном, Турцией, ОАЭ и другими странами.

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Представители среднего и крупного бизнеса получили возможность бесплатно проводить переводы в китайских юанях в Ак Барс Банке.

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