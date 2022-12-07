Новые сроки уплаты налогов в 2023 году

ЕНП: платим налоги по-новому

В 2022 году организации и предприниматели могли перейти на новый порядок уплаты налогов в форме единого налогового платежа (ЕНП) в добровольном порядке (ст. 45.2 НК). С начала 2023 года переход на ЕНП станет обязательным для бизнеса (закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Это значит, что налоги, сборы и страховые взносы организации и ИП будут перечислять одним платежным поручением: общей суммой по единому КБК. Из других реквизитов достаточно будет указать ваш ИНН, а также ИНН и КПП получателя. Денежные средства зачисляются на единый налоговый счет (ЕНС) в Федеральном казначействе, который к 1 января 2023 года будет автоматически открыт налоговым органом для всех налогоплательщиков.

Сумма ЕНП должна включать сумму всех налоговых обязательств организации или ИП на дату перечисления платежа. Чтобы на вашем расчетном счете всегда было достаточно средств на уплату налогов, воспользуйтесь сервисом от Ак Барс Банка «Копилка на налоги».

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Налоговики самостоятельно распределяют денежные средства, зачисленные на ЕНС организации или ИП, между обязательствами по всем налогам, сборам и страховым взносам бизнеса. Основанием будет служить поданная в ИФНС отчетность, либо специальное уведомление о суммах всех налогов.

Есть исключения, которые не попадают под новый порядок уплаты в форме ЕНП:

Уплата налога по АУСН производится не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим ( п 8. закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ ).

п 8. закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ НДФЛ с доходов иностранных работников, трудоустроенных на основе патента.

Госпошлины, на которые отсутствуют исполнительные документы из суда.

Страховые взносы на травматизм следует вносить ежемесячно отдельным платежным поручением, как и прежде не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным периодом ( п. 4 ст. 22 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ ).

п. 4 ст. 22 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ Страховые взносы ИП за себя.

На оплату перечисленных платежей распространяется действие старых правил.

Порядок переноса сроков уплаты налогов также остается прежним: если срок уплаты выпадает на выходной или праздничный день, то рассчитаться нужно в следующий рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).

Новый порядок уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов в виде ЕНП предусматривает единую дату внесения платежей – до 28 числа (закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Когда платить НДФЛ с зарплаты за декабрь

С начала 2023 года помимо сроков уплаты НДФЛ меняется и сам принцип его уплаты: срок уплаты налога будет зависеть только от даты его исчисления и удержания (п.6 ст. 226 НК).

НДФЛ с зарплаты за декабрь, выплаченной 30 декабря 2022 года, нужно перечислить в бюджет по старым правилам, действующим в 2022 году – не позднее первого рабочего дня 2023 года (9 января).

НДФЛ с декабрьской зарплаты, выплаченной в январе, нужно уплатить в бюджет по новым правилам – до 30 января 2023 года в составе ЕНП (28 января выпадает на выходной день – субботу) (новая редакция п. 6 ст. 226 НК).

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Сроки уплаты налогов и страховых взносов в 2023 году

Налог на прибыль

Ежеквартальные авансовые платежи:

Ежемесячные авансовые платежи с доплатой по итогам квартала:

Ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли:

НДС

Налог на УСН

НДФЛ с выплат сотрудникам

Исчисленный и удержанный НДФЛ с выплат сотрудникам за прошлый период необходимо внести в бюджет не позднее 28 числа текущего месяца. Расчетным периодом с начала 2023 года считается период с 23 числа прошлого месяца до 22 числа текущего месяца.

ЕСХН

Торговый сбор в Москве

НДФЛ ИП на ОСНО за себя

НДС в рамках импорта из ЕАЭС

НДС за товары, которые ввозят в РФ из стран ЕАЭС, нужно будет внести в бюджет с помощью ЕНП не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, когда провели платеж или приняли на учет товар.

Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Земельный налог

Страховые взносы с выплат сотрудникам

Страховые взносы с выплат сотрудникам с начала 2023 года нужно перечислять в бюджет с помощью ЕНП не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли выплаты.

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