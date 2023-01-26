Взносы ИП за себя в 2023 году. Что изменится?

Страховые взносы ИП за себя. Изменения 2023 года

Что изменилось по страховым взносам ИП:

Расширен перечень систем налогообложения, на которых не нужно платить страховые взносы.

Освобождение от обязанности уплаты страховых взносов получили ИП на АУСН. Ранее только один режим освобождал предпринимателей от страховых отчислений – НПД.

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Увеличен размер взносов.

С 2023 года произошло плановое увеличение размера взносов. Если в 2022 году общая сумма отчислений на пенсионное и медицинское страхование составляла 43 211 руб., то в 2023 году она равна 45 842 руб.

Установлена единая сумма взносов к уплате за год.

В НК страховые взносы теперь не разделяются отдельно на пенсионное и медицинское страхование. В ст. 430 НК с 2023 года будет отражаться общая сумма.

На 2023 год она составляет 45 842 руб. с дохода, не превышающего 300 000 руб.

Изменена сумма предельного взноса с дохода свыше 300 000 руб.

Кроме фиксированных взносов, ИП обязан рассчитать и уплатить в бюджет дополнительный взнос с дохода свыше 300 000 руб. До конца 2022 года в НК устанавливалась формула расчета предельной величины страховых отчислений на ОПС.

Так, максимальный размер отчислений на ОПС (фиксированная часть + взнос с превышения) не должен был превышать 8-кратный размер взносов на ОПС, установленный на год.

То есть, в 2022 году общая сумма отчислений на пенсионное страхование не должна была превышать 275 560 руб. (34 445 + 1% с дохода свыше 300 000 руб.)

Теперь в НК прописана не формула расчета, а максимальный размер взноса с превышения – 257 061 руб. (на 2023 год).

Изменен порядок уплаты страховых взносов.

Ранее отчисления на страхование производились двумя отдельными платежками на разные КБК: отдельно на ОПС и отдельно на ОМС. С 2023 года уплата большинства налогов и страховых взносов производится по единым реквизитам на ЕНС.

Единый налоговый счет – новая система учета налоговых обязательств. Простыми словами – налоговый кошелек, на который ИП переводит деньги и с которого налоговая их списывает для уплаты обязательных платежей.

Усложнен порядок уменьшения авансов по УСН и патента на страховые взносы.

Если раньше для уменьшения авансовых платежей по УСН и налога по ПСН на страховые взносы нужно было лишь оплатить эти взносы в периоде, за который производится зачет, то теперь нужно дополнительно подать заявление.

Заявление на зачет подается в рамках ст. 78 НК и только в электронной форме. Соответственно, чтобы его подписать ИП должен иметь квалифицированную ЭЦП.

Если ИП не подаст заявление о зачете (которым он «резервирует» дату и сумму уплаченных взносов), то страховые взносы будут считаться уплаченными на дату их списания с ЕНС.

Так, например, срок уплаты взносов за 2023 год с 31 декабря 2023 года переносится на 9 января 2024 года (31 декабря выпадает на выходной). И если ИП не подаст в 2023 году заявление о зачете, то он не сможет учесть эти взносы при уменьшении авансов по УСН и налога по ПСН в 2023 году (даже, если подаст уведомление об уменьшении патента на взносы в 2023 году).

Связано это с тем, что датой уплаты взносов будет считаться уже не 2023 год, а день их списания с ЕНС – 9 января 2024 года. И учесть их можно будет только при расчете авансов по УСН и налога по ПСН в 2024 году.

Обобщим информацию и все изменения по страховым взносам в виде таблицы.

Основание Что было в 2022 году Что изменилось в 2023 году Системы налогообложения, на которых уплата страховых взносов не обязательна НПД НПД и АУСН Размер страховых взносов 43 211 руб. – фиксированные взносы;

1% с дохода свыше 300 000 руб. Максимальная сумма взносов на ОПС и ОМС (фиксированные взносы + 1%) – 284 326 руб. 45 842 руб. – фиксированные взносы;

1% с дохода свыше 300 000 руб. Максимальная сумма взносов (фиксированные взносы + 1%) – 302 903 руб. (45 842 + 257 061) Отражение размера взносов в НК Отдельно на ОПС – 34 445 руб. Отдельно на ОМС – 8 776 руб. Разделения нет. Общая сумма взносов к уплате за 2023 год – 45 842 руб. Уплата взносов Отдельными платежными поручениями на разные КБК Одной платежкой (в рамках единого налогового платежа) на реквизиты ЕНС Уменьшение авансовых платежей по УСН и налога по ПСН на страховые взносы Оплата страховых взносов в том периоде, за который производится уменьшение.

Подача уведомления об уменьшении патента на страховые взносы (для ИП на ПСН) Оплата взносов.

Подача заявления о зачете.

Подача уведомления об уменьшении патента на взносы (для ИП на ПСН)

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Новый порядок уплаты страховых взносов

Ранее для оплаты взносов ИП нужно было подготовить две платежки: одну на взносы по ОПС и другую на взносы по ОМС. Теперь нужно лишь пополнить ЕНС на сумму взносов, подлежащих уплате в бюджет.

В 2023 году перечислить взносы в бюджет можно тремя способами:

1. Через личный кабинет налогоплательщика.

Самый простой способ. ИП нужно лишь ввести сумму платежа. Заполнение других реквизитов, таких как ИНН или ФИО, не требуется. Система их подставит автоматически, исходя из данных, отраженных в личном кабинете.

2. С помощью сервиса ФНС.

Оплатить таким образом страховые взносы может не только ИП, но и третьи лица. Для этого нужно перейти на сайт ФНС в сервис «Уплата налогов и пошлин», ввести там ФИО ИП, его ИНН и сумму платежа. После чего система предложит либо оплатить взносы сразу же на сайте, либо через отделение банка по предварительно подготовленной на этом сайте платежке.

3. По платежному поручению.

Обратите внимание, в настоящее время некоторые банки отказываются проводить платежи по реквизитам, рекомендованным ФНС. Связано это с тем, что официальный порядок заполнения платежных поручений на пополнение ЕНС пока не утвержден.

В этом случае можно попробовать оплатить взносы через те банки, которые проводят платежи по указанным ниже реквизитам либо подождать официального утверждения новых правил заполнения.

Заполните платежное поручение на пополнение ЕНС, используя следующие реквизиты:

Поле Название поля Значение 7 Сумма Внесите сумму платежа по страховым взносам 101 Статус плательщика «01» 61 ИНН получателя средств 7727406020 103 КПП получателя средств 770801001 13 Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула 14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) 017003983 15 № счета банка получателя средств 40102810445370000059 16 Получатель Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) 17 Номер счета 03100643000000018500 22 Код (УИП) 0 24 Назначение платежа Здесь можно указать ЕНП, единый налоговый платеж или просто поставить прочерк. Любой из этих вариантов подходит 104 КБК 18201061201010000510 105 ОКТМО В случае если кредитное учреждение, через которое проводится платеж, отказывается провести его из-за указания в этом поле «0», то поменяйте его на ОКТМО по месту своей прописки (узнать его можно здесь, указав адрес регистрации по паспорту) или укажите «70000000» 106 Основание платежа 0 107 Налоговый период 0 108 Номер документа – основания платежа 0 109 Дата документа основания-платежа 0

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