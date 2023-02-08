Нужен ли ИП расчетный счет и зачем открывать несколько счетов

Нужен ли ИП расчетный счет

Предприниматель не обязан открывать в банке расчетный счет. Он вправе получать доходы и наличными. Но, во-первых, есть ограничения по работе с наличными – лимит составляет 100 тыс. рублей в рамках одного договора.

А во-вторых, наличие банковского счета – это удобно:

ИП может совершать платежи, не выходя из дома , или находясь в любой точке мира, где есть интернет, а территориальное расположение контрагента значение не имеет.

Прием безналичных платежей от покупателей и заказчиков расширяет круг потенциальных клиентов , которые предпочитают расплачиваться картами или банковскими переводами.

ИП может применять АУСН при выполнении требований режима. Наличие расчетного счета и максимальный отказ от наличных – обязательное условие для предпринимателей, желающих перейти наАУСН – налоговый режим, на котором не нужно платить страховые взносы (кроме травматизма) и сдавать отчетность в ФНС.

Размещение денег в банке гарантирует их сохранность от краж, а также доход в виде процентов на остаток.

Ак Барс Банк бесплатно открывает расчетные счета, не взимает плату за первый месяц обслуживания и далее при выполнении простых условий, а также ежемесячно начисляет процент на остаток.

Сколько счетов может иметь ИП

ИП может иметь неограниченное количество счетов. Как правило, банки взимают комиссию за ведение счета.

Но прежде чем отвергать даже саму идею открытия нескольких счетов в разных банках, ссылаясь на экономию средств, нужно взвесить все за и против и просчитать потенциальный эффект, так как зачастую иметь несколько счетов – выгодно.

Зачем предпринимателю несколько счетов

Итак, причин несколько:

Удобство учета доходов и расходов при раздельном ведении учета, когда:

– ИП совмещает разные режимы налогообложения, например ПСН и УСН.

– Наряду с коммерческой деятельностью предприниматель получает государственные гранты и иные целевые средства под определенные программы и проекты.

– ИП занимается разными направлениями бизнеса или имеет несколько торговых точек, филиалов и т.д.

Наличие счетов и денег на них в нескольких банках – залог того, что ИП сможет расплатиться с персоналом, поставщиками, бюджетом в случае, если в личном кабинете (клиент-банке, приложении) одного из банков произошел технический сбой .

Если банк обанкротился , попал под санкции или у него отозвали лицензию , запасной счет в другом банке позволит выполнять обязательства перед контрагентами.

Ограничения на снятие наличных и переводы физлицам. Часто тарифы на РКО предусматривают лимиты на бесплатное обналичивание средств и платежи в пользу физлиц. Если месячный лимит исчерпан, а потребность в наличных осталась, без комиссии деньги можно снять со счета другого банка.

Клиенты на РКО Ак Барс Банка бесплатно переводят на счета физлиц до 2 млн рублей, отправляют до 80 платежей в другие банки и обналичивают до 700 тыс. рублей ежемесячно.

Бесплатные переводы внутри банка . Если у ИП есть постоянный крупный поставщик, выгодно иметь счет в том же банке, что и у него. Предприниматель сможет переводить большие суммы денег без комиссии, так как многие банки отказались от нее при проведении расчетов внутри кредитной организации.

Выгодные тарифы и акции. Например, банки могут предлагать РКО по сниженным тарифам новым клиентам, или зарплатный проект выгоднее в одном банке, валютный контроль – в другом, а кредит дешевле в третьем.

Пользователи коробочных продуктов РКО Ак Барс Банка бесплатно работают в системах ДБО, не платят за ведение зарплатного проекта, обслуживание корпоративной карты и пользуются онлайн-кассой под ключ за счет банка.

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