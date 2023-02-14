Автомобиль в лизинге: бухгалтерский и налоговый учет

Документальное оформление лизинговых операций

Чтобы правильно отразить операции с имуществом в лизинге, нужно составить первичные учетные документы. По некоторым операциям можно использовать типовые формы, для других – придется разрабатывать собственные шаблоны.

Получение автомобиля в лизинг оформляют актом приема-передачи в простой письменной форме с указанием обязательных реквизитов, и подписывают все стороны договора.

Величина арендных обязательств и порядок определения стоимости пользования активом (ППА) отражаются в типовой бухгалтерской справке. В ней нужно показать расчет суммы ППА и размер долга по финансовой аренде.

Признание ППА в учете фиксируют актом, составляемым в произвольной форме. Для лизингового автомобиля удобнее использовать документ, разработанный на основе унифицированной формы ОС-1. В акте указывают базовые сведения по ППА, которые нужны для расчета ежемесячной амортизации.

Начало использования предметов аренды лизингополучателем фиксируют приказом руководства. Его составляют в простой письменной форме.

Важно: в связи с тем, что ППА не относится к объектам основных средств, применять типовые первичные документы по учету ОС нельзя. Для снижения налоговых рисков необходимо разработать шаблоны актов для оформления операций с ППА.

Переход права собственности оформляют актом приема-передачи. При выкупе основного средства используйте форму № ОС-1 или самостоятельно разработанный бланк. Для удобства дальнейшего учета заведите инвентарную карточку по таким объектам по форме № ОС-6.

Начисление амортизации – расчет и отражение в бухучете процентов за право пользования объектом оформляйте бухгалтерскими справками в виде реестров. Шаблоны документов нужно разработать самостоятельно на основе расчетных таблиц.

Автомобиль в лизинге нужно зарегистрировать в ГИБДД в общем порядке. Его можно оформить как на арендодателя, так и на арендатора. В первом случае транспортное средство регистрируется бессрочно, во втором — только на период действия договора лизинга.

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Бухгалтерский учет автомобиля

Учет предметов лизинга для целей бухгалтерского учета определяется правилами, установленными ФСБУ 25/2018. С 2022 года эти правила стали обязательны к применению. ФСБУ предусматривает несколько вариантов отражения операций по лизинговому имуществу:

основной — могут применять все компании;

упрощенный — применяет малый бизнес.

Рассмотрим правила учета и схему проводок для основного способа учета финансовой аренды.

Учет поступления объекта лизинга

Если компания получила автомобиль в лизинг, она обязана отразить стоимость прав на его использование на своем балансе. Это правило действует независимо от условий договора. Вместе с ППА, в составе задолженности на балансе необходимо показать сумму лизинговых обязательств.

Получение автомобиля в лизинг отражается проводкой:

Дт 08 «ППА» – Кт 76 «Обязательства по аренде».

Сумма проводки определяется как приведенная стоимость будущих лизинговых платежей. Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин.

Чтобы корректно сделать расчет нужно выполнить следующие шаги:

1. Определить ставку дисконтирования. Арендатор дисконтирует по ставке, которую указывает арендодатель в договоре. Если она не определена соглашением сторон – лизингополучатель должен определить ее самостоятельно, согласно п. 15 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (утв. приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н).

2. Ставка дисконтирования используется для определения приведенной стоимости каждого будущего арендного платежа.

Платежи дисконтируются по формуле:

Приведенный платеж = Номинальная стоимость платежа/(1 + Ставка дисконтирования)t, где t – количество периодов (месяцев или кварталов) до момента осуществления платежа.

3. После этого находим приведенную стоимость обязательства по аренде, суммируя все приведенные платежи.

Эта величина покажет оценку обязательств по договору лизинга, которая будет отражена в проводке:

Дт 08 – Кт 76.

Кроме лизинговых платежей компания (ИП) может включить в первоначальную стоимость ППА дополнительные издержки. Они оформляются по общим правилам и списываются на счет 08.

После того как предмет лизинга будет готов к использованию, лизингополучатель переводит его на счет учета основных средств:

Дт 01 «ППА» – Кт 08 «ППА».

Для удобства работы и корректного формирования отчетности необходимо организовать аналитический учет по каждому участнику сделки и объектов лизинга.

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Ежемесячная амортизация

В соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 лизингополучатель отражает в бухгалтерских расходах не лизинговые платежи, а сумму амортизации права пользования предметом лизинга и проценты на лизинговое обязательство. Лизинговые платежи, в свою очередь, уменьшают размер лизингового обязательства.

При получении имущества в лизинг компания отражает на счете 01 «Основные средства» право пользования активом, величина которого определяется по фактической (первоначальной) стоимости. Этот специальный объект амортизируется по правилам учета основных средств.

Если договор лизинга предполагает наличие выкупной стоимости, то срок амортизации ППА устанавливается с учетом планов по использованию актива. При этом срок полезного использования может превышать срок действия договора финансовой аренды. Амортизация начинается с даты начала аренды и продолжается до конца срока полезного использования арендуемого ОС. Лизинговый договор без выкупа предполагает установление срока амортизации ППУ не более срока действия договора.

Способы расчета ежемесячных амортизационных отчислений по лизинговым объектам – типовые (линейный, уменьшаемого остатка и списание пропорционально объему выпуска). Выбрать нужно тот же способ, который компания применяет для аналогичных объектов ОС в собственности.

Если объекты получены по договорам финансовой аренды, то амортизацию по ним нужно отражать на счете 02 обособленно. Можно завести отдельный субсчет «Амортизация ППУ». Проводка будет типовой:

Дт 20,25,26,29... – Кт 02 «Амортизация ППУ».

Проценты по лизинговому обязательству

Когда юридическое лицо получает объект по лизинговому договору, оно должно отразить обязательства по этому соглашению на счете 76. Первоначально, размер долга равен сумме всех приведенных лизинговых платежей. Однако, с течением времени размер задолженности будет меняться: расти на сумму начисленных процентов и уменьшаться после перечисления денежных средств лизингодателю.

Когда бухгалтер определяет величину ППА (на этапе выбора ставки дисконтирования), необходимо определить с какой периодичностью будут начисляться проценты по лизинговому обязательству. Этот период зависит от даты уплаты текущих платежей и наступления отчетных дат. Удобнее всего использовать ежеквартальное или ежемесячное начисление процентов.

Сумма процентов определяется как произведение текущей величины обязательств по лизингу и ставки дисконтирования. В бухгалтерском учете проводки могут быть на счет 08 или 91.2:

Дт 08 – Кт 76 «Обязательства по аренде» — когда ОС используется для строительства или модернизации других объектов;

Дт 91.2 – Кт 76 «Обязательства по аренде» — когда ОС используются в текущей деятельности компании.

Текущие лизинговые платежи

Фактическое перечисление денежных средств лизингодателю в счет погашения обязательства по финансовой аренде отражается одной платежкой. Проводки в бухучете будут следующие:

Дт 76 «Обязательство по аренде» – Кт 51 — лизинговый платеж за минусом НДС;

Дт 76 «НДС по лизинговому обязательству» – Кт 51 — сумма НДС;

Дт 19 «Входящий НДС» – Кт 76 «НДС по лизинговому обязательству» — учтен НДС с лизингового платежа;

Дт 68 «Расчеты по НДС» – Кт 19 «Входящий НДС» — налог принят к вычету (при соблюдении всех условий).

В результате проводок по счету 76 за отчетный период размер обязательства по лизингу в разрезе каждого договора будет меняться каждый отчетный период.

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Выкуп объекта лизинга

Переход права собственности на лизинговый автомобиль оформляется актом приема-передачи. Можно применять типовую форму (ОС-1) или самостоятельно разработанный бланк. Если операция выпуска облагается НДС – дополнительно потребуется оформление счета-фактуры на выкупную стоимость.

На дату выкупа в учете лизингополучателя нужно выполнить следующие проводки:

Дт 01 «Основные средства» – Кт 01 «ППА» — отражена первоначальная стоимость права пользования;

Дт 02 «Амортизация ППА» – Кт 02 «Амортизация ОС» — амортизация выкупленного объекта отражена как амортизация ОС.

Дополнительно, в периоде перехода права собственности необходимо принять к вычету НДС с выкупной стоимости:

Дт 19 – Кт 76 «НДС по лизинговому обязательству» — отражен входящий НДС с выкупной стоимости;

Дт 68 «Расчеты по НДС» – Кт 19 «Входящий НДС» — налог принят к вычету.

Возврат объекта лизинга

При расторжении договора лизинга раньше установленного срока, операции, отраженные ранее, в учете арендатора не аннулируются (не сторнируются). Этот факт хозяйственной деятельности отражается в бухгалтерском учете следующим образом:

Дт 02 «Амортизация ППА» – Кт 01 «ППА» — списана начисленная амортизация;

Дт 76 «Обязательство по аренде» – Кт 01 «ППА» — списано обязательство по аренде;

Дт 76 «Обязательство по аренде» – Кт 91.1 — признан прочий доход (если обязательство по аренде превышает балансовую стоимость ППА);

Дт 91.2 – Кт 01 «ППА» — отражены прочие расходы (если балансовая стоимость превышает обязательства по аренде);

Дт 91.2 – Кт 76 «Претензии и штрафы» — признаны претензионные требования от лизингодателя.

Учет налогов с предмета лизинга

Учет операций, которые влияют на расчет налогооблагаемой базы, имеет ряд особенностей. Если договор лизинга действует с 2022 года, то необходимо применять новые требования по налоговому учету: теперь он связан с условиями договора.

В соответствии с нововведениями, не имеет значения, какая из сторон учитывает объект финансовой аренды – лизингодатель или лизингополучатель. Первый – будет амортизировать объект, а второй – учитывает только лизинговые платежи.

Налоговое законодательство устанавливает особые правила для лизингополучателя по признанию в налоговом учете платежей по этому договору. Перечисления лизингодателю учитываются для налога на прибыль за вычетом стоимости выкупа. При этом включение платежей в расходы можно в общем порядке.

Каждый лизинговый платеж в полной сумме нужно учесть в составе прочих расходов, которые связаны с производством и реализацией. Исключение из этого правила – использование автомобиля в лизинге для целей строительства, реконструкции или модернизации основного средства. Например, грузовик используется только для выполнения работ по строительству нового корпуса предприятия. В этом случае платежи за автомобиль формируют или изменяются первоначальную стоимость объекта.

При применении налогоплательщиком метода начисления, датой признания расходов могут быть:

● дата перечисления платежа в соответствии с условиями договора;

● последний день отчетного или налогового периода.

Выкупную стоимость можно признать для целей налогообложения после того, как произойдет фактический переход права собственности к лизингополучателю. Этот тип расходов признается в качестве затрат на приобретение нового актива, учет которого ведется в зависимости от того, признается такое имущество амортизируемым или нет.

Если автомобиль используется или планируется использовать в производственном процессе и отвечает всем критериям амортизируемого, то затраты на выкуп необходимо списывать через амортизацию.

Учет НДС у лизингополучателя ведется в общем порядке. Лизинговые платежи облагаются НДС, и при соблюдении всех законодательных требований, получатель автомобиля может принять к вычету. Компании (ИП), которые не являются плательщиками НДС, должны включать входящий налог в расходы.

НДС по выкупленному имуществу можно принять к вычету в том периоде, когда автомобиль будет принят к учету и получен корректно оформленный счет-фактура. Если выкупная стоимость уплачивается лизингодателю в течение срока действия договора в составе периодических лизинговых платежей, то НДС принимается к вычету на основании счета-фактуры на услуги финансовой аренды.

Лизингополучатели на УСН имеют право учитывать лизинговые платежи в составе расходов на дату перечисления. Это правило действует для налогоплательщиков с объектом «доходы минус расходы». Для объекта «доходы», никакой вид затрат не уменьшает налогооблагаемую базу.

Выкупная стоимость, которую перечислили вместе с платежами за пользование имуществом, – это аванс в счет предстоящей покупки предмета лизинга. Стоимость выкупа автомобиля можно учесть при переходе права собственности к лизингополучателю. После уплаты всей выкупной стоимости и перехода прав на объект, сформированные затраты можно списывать.

Если объект относится к амортизируемому имуществу, то суммы списываются как расходы на приобретение основных средств. Когда имущество не отвечает критериям амортизируемого, его стоимость учитывайте в составе материальных расходов. Но только если имущество будет задействовано в производстве.

Транспортный налог будет уплачивать та сторона договора, на которую зарегистрирован автомобиль. На лизингополучателя транспортное средство может быть зарегистрировано на срок действия договора финансовой аренды.

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