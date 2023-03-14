Оплата через QR-код: преимущества для онлайн и офлайн-бизнеса

Как происходит прием платежей по QR-коду

Прием платежей по QR-коду осуществляется через Систему быстрых платежей – современную альтернативу эквайрингу. Только в отличие от эквайринга деньги поступают напрямую на счет магазина или исполнителя, минуя банк-эквайер. А при переводе денег по QR-коду не задействуются данные банковских карт, оплата осуществляется напрямую со счета.

Информация о покупке и продавце вшита в QR-код – квадрат с пиксельным узором, для расшифровки которого достаточно камеры смартфона.

Прием платежей по QR-кодам доступен только клиентам банков, подключенных к системе.

Ак Барс Банк– участник Системы быстрых платежей. Клиенты банка подключаются к сервису бесплатно, а демонстрировать QR-код могут любым удобным способом: на экране онлайн-кассы, на бумаге, экране гаджета, а также по ссылке на e-mail или в сообщении в мессенджере.

Преимущества приема оплат по QR-коду

Низкие комиссии

Начнем с главного – с денег. Их считают и начинающие предприниматели, и крупные компании. Сокращение издержек – то к чему, стремятся бизнесмены, вне зависимости от сферы деятельности, масштаба бизнеса, наличия онлайн или офлайн-продаж.

Прием оплат по QR-коду – способ сократить расходы на банковские услуги и эквайринг. На денежные переводы через СБП на законодательном уровне установлены более низкие комиссии, чем на прием платежей через обычные POS-терминалы и интернет-эквайринг.

В зависимости от сферы деятельности получателя платежа при приеме оплаты по QR-коду комиссия составит от 0,4 или 0,7%, в то время как эквайринговые комиссии варьируются в диапазоне 1,5 – 3,5%.

Не требуется специальное оборудование

Следующее, на чем может экономить бизнес – специальное оборудование. Для приема платежей по QR-кодам, оно просто не нужно. Покупатель сканирует код камерой телефона, переходит в банковское приложение и подтверждает платеж.

Онлайн-магазины могут разместить QR-код на своей странице, а офлайн – вывести на экран терминала и онлайн-кассы, смартфона или просто распечатать на бумаге.

Организация или ИП выбирает подходящий для себя вариант кода:

Статический с фиксированной суммы – когда все данные платежа не меняются от одного покупателя к другому. Такой код достаточно сформировать один раз и пользоваться им постоянно.

Статический без фиксированной суммы – когда все данные платежа, кроме суммы, не меняются от одного покупателя к другому, а сумму платежа последний вводит самостоятельно.

Динамический – формируется под каждого конкретного покупателя со своей суммой и имеет срок действия.

Нанесенный на любую поверхность статический QR-код – способ приема безналичных платежей для микробизнеса, где потребности в компьютерной и кассовой технике нет: салоны красоты, ремонт обуви, ателье и прочее. Кроме того, это самый бюджетный вариант начать принимать оплату для начинающего бизнеса. Не потребуется ни интернет, ни электричество.

А регистрацию бизнеса можно доверить Ак Барс Банку: бесплатно, без госпошлины и без посещения ФНС.

Быстрое зачисление денег

И когда бизнес на старте, и когда развит и работает стабильно, важен каждый платеж. И чем быстрее приходят оплаты, тем быстрее предприниматель может пустить деньги в новый оборот, а риск кассовых разрывов минимален.

Платежи через СБП – самый быстрый способ перевода денег. Обычно поступление эквайринговой выручки происходит на следующий рабочий день. Платежи по СБП зачисляются текущим днем.

Бесконтактная оплата офлайн-покупок

QR-код – отличный вариант для тех, кто привык оплачивать товары и услуги в офлайн-магазинах смартфоном. Когда у покупателя под рукой нет банковской карты или наличных, платеж через СБП – способ не остаться без нужной покупки. Для оплаты по QR-коду банковская карта не нужна, и для оплаты в интернете не придется вводить реквизиты карты и пин-код, нужен только мобильный телефон, считывающий QR-коды.

У Ак Барс Банка есть все для приема платежей в одном решении: онлайн-касса, эквайринг и прием платежей по QR-коду СБП.

Рост конверсии продаж в интернет-магазинах

Бизнес в сети может разместить QR-код не только на своем сайте, но и на странице в соцсети или мессенджерах. Такой способ оплаты не требует ввода данных банковских карт, чем в большей степени располагает к себе потенциальных покупателей, опасающихся мошенничества.

Простота использования

Для покупателя оплата по QR-коду – не сложнее перевода по номеру телефона. Достаточно навести камеру смартфона на QR-код на поверхности, экране гаджета или странице интернет-сайта, далее система переведет покупателя в банковское приложение.

А если покупатель делает заказ и оплачивает его с мобильного устройства, при выборе способа оплаты – СБП ссылка на банковское приложение с заполненными реквизитами откроется автоматически. Покупателю останется только проверить, в чей адрес осуществляется платеж, сумму платежа и подтвердить его.

Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805