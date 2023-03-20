Топ вопросов по индексации зарплаты в 2023 году

Кто должен индексировать зарплату в 2023 году?

Индексация заработной платы штатного персонала – обязанность абсолютно всех работодателей без исключения и вне зависимости от организационно-правовой формы предприятия.

На это указывает ст. 134 ТК с пояснением, что бюджетные организации индексируют зарплаты в соответствии с государственными законодательными актами, а небюджетные – в соответствии с локальными (трудовые, коллективные договоры, положение об оплате труда).

На сколько индексировать заработную плату в 2023 году

Работодатели самостоятельно определяют и закрепляют в локальных актах показатель, который будет лежать в основе индексации. Динамика этого показателя – минимум, на который компания должна увеличить доходы персонала. Больше – можно, меньше – нет.

Например, рост уровня инфляции, потребительских цен, МРОТ, прожиточного минимума. Причем работодатель может использовать значение показателя как федерального, так и регионального уровня.

Официальные данные о показателях инфляции, потребительских цен можно найти на сайте Росстата.

Можно ли не индексировать, если прибыль упала

С одной стороны, установление порядка проведения индексации – право работодателя, с другой – индексация в принципе – его обязанность. То есть в теории негосударственный работодатель может закрепить в локальных актах проведение индексации зарплат, при условии выполнения определенных экономических показателей: рост продаж, прибыли, снижение дебиторской и кредиторской задолженности и т. д.

Однако, единого мнения в этом вопросе у судей нет. Одни поддерживают работодателей, отказавшихся от индексации из-за низких результатов финансово-хозяйственной деятельности по итогам определенного периода. Другие – придерживаются позиции, что лишить индексации совсем нельзя, даже если установленные финансово-экономические цели не достигнуты.

Кстати, решение собрания собственников жилья в ТСЖ или ЖСК об отказе от индексации зарплат персонала – также нарушение.

Безнаказанно не провести индексацию можно только в одном случае – перспективе банкротства компании, которое приведет к большему ухудшению положения работников, чем отсутствие роста доходов. Разумеется, при наличии фактов, подтверждающих риск банкротства.

Как часто проводить индексацию

Периодичность индексации на законодательном уровне не определена. Но трудовой кодекс связывает необходимость индексации с ростом потребительских цен. То есть суть мероприятия в сохранении возможности работников приобретать привычные товары.

Поэтому индексировать доходы персонала следует регулярно при повышении коэффициентов, принятых работодателем в локальных актах.

При этом Роструд придерживается мнения о необходимости ежегодной индексации, и при ее отсутствии может указать на нарушение прав работников.

Экономия на отказе от индексации – мероприятие сомнительное, которое приведет к еще большим тратам. Экономьте на ведении зарплатного проекта: пользователи коробочных продуктов РКО Ак Барс Банка не платят за ведение зарплатного проекта. А участники зарплатного проекта получают кешбэк до 10% за покупки, надбавку до 0,4% по вкладам и до 0,9% по накопительному счету, кешбэк на платежи и льготные условия по кредиту.

Можно установить разный коэффициент индексации для руководства и остальных работников

Нет. Применять разные коэффициенты индексации для разных категорий работников нельзя. В такой ситуации контролирующие органы обвинят работодателя в дискриминации, что недопустимо.

Индексация – это не повышение заработной платы. В ее основе лежат социально-экономические показатели федерального или регионального масштаба, а не заслуги или профессиональные навыки отдельных работников. Последнее – повод для дополнительного повышения оплаты труда сверх индексации.

Нужно ли индексировать зарплату декретников

Да, в противном случае после возвращения женщины из декретного отпуска ее уровень дохода будет меньше коллег на аналогичных позициях, что также станет поводом для обвинения в дискриминации.

Сотрудник на срочном трудовом договоре или работает меньше года: можно ли не индексировать его зарплату

Индексация – явление массовое и проводится в отношении всех работников, должностей и профессий без исключения даже если работник проработал менее одного года, месяца или находится на испытательном сроке или срочном трудовом договоре.

Можно ли проиндексировать только оклад

Порядок индексации работодатель определяет сам. Если зарплата состоит не только из оклада, но и различных надбавок и доплат, законодательство не запрещает увеличить на принятый коэффициент только оклад или тарифную ставку. Минтруд в письме № 14-1/ООГ-10305 от 24.12.2018 поддержал эту позицию.

Нужно ли индексировать премии

Законодательство обязывает работодателя индексировать заработную плату. Премия – это стимулирующая выплата, которая не носит гарантированный характер, а решение об индексации стимулирующих выплат принимает руководство предприятия.

При этом если установленные работникам премии – величины относительные и составляющие определенный процент от величины оклада, то с ростом оклада, увеличатся и стимулирующие выплаты. Поэтому потребности в индексации таких премий нет.

Но если размеры премий зафиксированы в абсолютном выражении, то работодателям стоит их проиндексировать.

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Какими документами оформить индексацию зарплаты?

Порядок проведения индексации должен быть прописан в локальных актах работодателя (положение об оплате труда, положение об индексации, коллективный договор и т. д.). Отсутствие подобных документов не освобождает работодателя от проведения индексации заработной платы.

Непосредственно при проведении индексации необходимо:

Издать соответствующий приказ.

Внести изменение в штатное расписание или утвердить новое.

Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с новой величиной заработной платы, так как размер оплаты труда – обязательный пункт трудового договора (ст. 57 ТК) и существенное условие труда, изменение которого возможно только при взаимном согласии сторон (ст. 72 ТК). Хотя, конечно, вряд ли кто-то откажется от роста покупательской способности заработной платы.

Что грозит работодателю, если не индексировать зарплату в 2023 году

Отсутствие индексации подпадает под действие ч. 1 ст. 5.27 КоАП – нарушение трудового законодательства. Юрлицу выпишут штраф в размере 30 000 – 50 000 рублей, а предпринимателю – 1 000 – 5 000 рублей.

Неоднократное непроведение индексации увеличит штраф на юрлицо до 70 000 рублей, на ИП – до 20 000 рублей.

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