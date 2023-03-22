Особенности уплаты ЕНП по обособленным подразделениям: как подать уведомление 

ЕНП и ЕНС: общая информация

ЕНС – единый налоговый счет или «копилка», куда поступают все платежи в рамках ЕНП и откуда их списывает ИФНС в счет уплаты конкретного налога.

ЕНП – единый налоговый платеж, которым пополняется ЕНС. ЕНП практически по всем платежам перечисляется обезличено. То есть теперь не нужно по каждому налогу и взносу готовить отдельную платежку, все платежи можно оплатить единоразово.

Есть платежи, которые нужно уплачивать, как и раньше, они не попадают в ЕНП. К ним относятся:

налог на доходы с перечислений иностранным сотрудникам, которые работают по патенту;

различные пошлины, в том числе и те, в отношении которых суд не выдал исполнительный документ;

административные штрафы;

взносы на травматизм.

Вариативный порядок уплаты (по-старому или через ЕНС) установлен для:

НПД (налога, который уплачивают самозанятые);

сборов за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов;

утилизационного сбора.

Особенности уплаты ЕНП по обособленным подразделениям

Организации, которые имеют обособленные подразделения (ОП), перечисляют ЕНП на реквизиты единого налогового счета головной организации. Отдельного порядка для ОП не установлено.

Для организаций, которые перечисляют платежи по-старому – без уведомлений, есть некоторые нюансы в заполнении платежек. Рассмотрим порядок заполнения платежных поручений:

при стандартном способе – через ЕНС с помощью ЕНП;

по-старому – платежными поручениями на КБК конкретного платежа.

В 2023 году налогоплательщикам, которые уплачивают налоги и взносы по-старому с помощью платежек на КБК обязательного платежа, разрешили не подавать уведомление об исчисленных суммах налога. Платежка, которая содержит общие реквизиты ЕНС и КБК конкретного налога, в 2023 году заменяет собой уведомление. С 2024 года все платежи будут перечисляться только на ЕНС и подача уведомления будет неизбежна.

Срок уплаты практически всех платежей теперь единый – 28 число месяца. Не изменились для организаций сроки уплаты взносов на травматизм. Их нужно перечислить в бюджет не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Способ № 1. Оплата платежа через ЕНС

Организации с обособленными подразделениями и без них, перечисляют налог на ЕНС с помощью ЕНП. Пополнить счет можно:

Через личный кабинет налогоплательщика юрлица.

С помощью сервиса ФНС «Уплата налогов и пошлин».

Платежным поручением на реквизиты ЕНС.

Для первых двух способов достаточно ввести ИНН и сумму платежа. Дополнительных данных вводить не нужно.

Если компания производит оплату платежным поручением через банк, то в него нужно внести такие реквизиты:

Поле Название поля Вносимое значение 7 Сумма Указывается сумма, которая перечисляется на ЕНС 101 Статус 01 102 КПП плательщика Указывается КПП головной организации 61 ИНН получателя 7727406020 103 КПП получателя 770801001 13 Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула 14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) 017003983 15 № счета банка получателя средств 40102810445370000059 16 Получатель Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) 17 № Номер казначейского счета 03100643000000018500 22 Код (УИП) 0 24 Назначение платежа - 104 КБК 18201061201010000510 105 ОКТМО 0 Допускается указание значения кода из 8 знаков по ОКТМО. При этом все знаки не могут одновременно принимать значение «0» 106-109 0

Способ № 2. Оплата платежным поручением на отдельный КБК

При оплате налогов и взносов по-старому платежку нужно заполнить на смешанные реквизиты:

Основные данные ЕНС. Получатель, ИНН/КПП получателя и банковские реквизиты – МРИ ФНС по управлению долгом.

КБК (поле 104) – конкретного платежа (налога или взноса).

ОКТМО (поле 105) – обособленного подразделения (как в декларации или расчете).

КПП (поле 102) – КПП обособленного подразделения.

Сумма (поле 7) – в размере платежа, начисленного по ОП

Если организация имеет несколько обособленных подразделений, то платежки потребуется составлять от каждого из них или выбрать одно ответственное ОП.

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Уведомление об исчисленных суммах для организаций с ОП

С введением ЕНС изменились также и сроки сдачи отчетности, добавились новые формы. Отчетность сдается теперь до 25 числа.

Что же касается новых форм документов, то теперь по тем платежам, по которым не предусмотрена сдача налоговых деклараций или они сдаются после уплаты налога (аванса), нужно сдавать уведомление об исчисленных суммах налога.

Уведомление об исчисленных суммах состоит из двух страниц: Титульного листа и Раздела «Данные». Форма документа утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

При заполнении уведомления организацией с ОП нужно учесть такие моменты:

Уведомление сдается одно: по головной организации и всем ее ОП.

Информация по каждому ОП прописывается в блоке «Данные».

Всего в разделе «Данные» четыре блока, если их недостаточно, то нужно заполнить столько листов этого раздела, сколько потребуется.

Допускается составление уведомления отдельно по каждому ОП, если налогоплательщику так удобнее.

Уведомление сдается по месту нахождения головной организации в электронной форме или на бумаге (если организация имеет право сдавать отчетность на бумаге).

При заполнении на компьютере используется шрифт Courier New высотой 16 – 18. Выравнивание в этом случае делается по правому краю.

При заполнении вручную допускается использовать чернила черного, синего и фиолетового цвета. Данные в этом случае вносятся заглавными, печатными буквами.

Внесение данных производится слева направо.

В пустых полях и ячейках нужно поставить прочерки.

Нельзя исправлять ошибки с помощью корректоров и иных аналогичных средств.

Не допускается двусторонняя печать и скрепление листов документов, приводящее к их порче.

Заполнение титульного листа

Реквизитов на титульном листе немного:

«ИНН/КПП».

Указывается ИНН и КПП головной организации.

«Код ИФНС».

Вносится 4-значный код налоговой инспекции по месту постановки на учет головной организации.

«Достоверность и полноту...»

Если уведомление сдает руководитель организации, то указывается код «1» и вносятся данные (ФИО) руководителя. Если отчет сдает представитель, то отражается код «2» и вносятся данные представителя.

Заполнение раздела «Данные»

На этой странице заполните данные по каждому обособленному подразделению. Как уже было сказано выше, если четырех блоков будет мало, добавьте новые листы. Их число не ограничено. При заполнении этого раздела нужно указать:

«КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете)».

Вносится КПП обособленного подразделения, по которому подаются сведения.

«Код по ОКТМО».

Отражается ОКТМО по месту нахождения ОП.

«КБК».

Указывается КБК платежа, по которому подается уведомление.

«Отчетный (налоговый период) / номер месяца (квартал).»

В первой строке отражается код налогового периода. Если уведомление сдается по ежемесячным платежам, то указывается код: «21» – для I квартала, «31» – для полугодия, «33» – для 9 месяцев и «34» – для года. Для ежеквартальных платежей указывается код «34».

Во второй строке нужно отразить номер месяца (для ежемесячных платежей) или номер квартала (для ежеквартальных платежей). Например, для страховых взносов за март строка будет заполнена следующим образом: «21/03», где «21» – номер первого квартала, а «3» – номер третьего месяца квартала.

По НДФЛ, удержанному и исчисленному за период с 22.12 по 31.12, в поле 5 нужно указать код «34/04». Во всех остальных третьих месяцах квартала (март, июнь, сентябрь) указывается код месяца «3».

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