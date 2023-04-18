Кто может перейти на АУСН в 2023 году: условия для применения

АУСН – что это
АУСН(автоматизированная упрощенная система налогообложения, автоупрощенка)– новый режим налогообложения, введенный в действие законом № 17-ФЗ от 25.02.2022 с 1 июля 2022 года. Пока он применяется в виде эксперимента с ограничением по времени и региону действия:
Срок действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года.
Если эксперимент покажет хорошие результаты, АУСН может быть введен на постоянной основе.
Регионы действия: Москва, Московская и Калужская области, Республика Татарстан.
Официальной информации о присоединении новых регионов к АУСН пока нет, но не исключено, что в ближайшее время к эксперименту присоединится Санкт-Петербург, а в дальнейшем и другие регионы РФ.
АСУН – что-то среднее между стандартной упрощенкой (УСН) и самозанятостью (НПД). От самозанятости ее отличают более высокие лимиты по доходу и необходимость применения ККТ, от упрощенки – отсутствие страховых взносов и отчетности.
Плюсы и минусы АУСН
К плюсам автоупрощенки можно отнести:
относительно низкую, по сравнению с ОСНО, налоговую нагрузку;
отсутствие необходимости уплаты взносов ИП за себя;
нулевую ставку по страховым взносам за сотрудников (кроме взносов на травматизм);
фиксированную величину взносов на травматизм;
отсутствие налоговой отчетности и необходимости ведения КУДиР;
освобождение от обязанности самостоятельного расчета налога (на АУСН его считает налоговая инспекция);
большое количество видов деятельности, подпадающих по АУСН.
К минусам можно отнести:
ограниченные (по сравнению со стандартной УСН) лимиты по доходам и сотрудникам;
запрет на работу с нерезидентами и на выплату дохода сотрудникам в наличной форме;
повышенные налоговые ставки, по сравнению с обычной УСН или НПД;
невозможность совмещения с другими режимами налогообложения, например, с ПСН.
Кому выгодно применение АУСН
Применение АУСН будет выгодно для:
Субъектов малого предпринимательства, которые не работают с НДС и их контрагенты не заинтересованы в зачете «входного» НДС.
ИП с низкими доходами – менее 550 тыс. руб. в год. С таким уровнем дохода АУСН и УСН практически равнозначны, но при наличии сотрудников АУСН применять выгоднее, так как не нужно платить за них страховые взносы.
Организаций и ИП с небольшим количеством сотрудников,
Расчет выгодности применения АУСН нужно производить в каждом конкретном случае и учитывать все нюансы: размер дохода, количество сотрудников и сумму отчислений по ним, виды осуществляемой деятельности.
Условия для применения АУСН
Для применения автоупрощенки организация или ИП должны отвечать определенным условиям. К ним, в частности, относится:
Постановка на учет в ИФНС г. Москвы, Московской и Калужской областях или Республике Татарстан.
Важна именно постановка на учет в этих субъектах, а деятельность может вестись в любом регионе РФ только ИП. Например, если ИП зарегистрирован по месту жительства в Московской области, а деятельность ведет в г. Санкт-Петербурге, он сможет применять АУСН (письмо ФНС от 27.06.2022 № СД-4-3/7908@).
Численность сотрудников – не более пяти человек.
Учитывается не общее количество сотрудников, а их средняя численность. Она включает в себя работников по трудовому договору, исполнителей по договорам ГПХ, внешних совместителей.
Суммарный годовой доход – не более 60 млн руб.
В отличие от обычной УСН этот лимит не корректируется на ежегодный коэффициент-дефлятор. Изменение предельного лимита по доходам не будет производиться до 31 декабря 2027 года.
Остаточная стоимость основных средств – не более 150 млн руб.
При этом не имеет значения, относятся ли основные средства к амортизируемому имуществу (как это, например, важно при обычной УСН). Данное условие применяется только для организаций.
Наличие расчетного счета, открытого в уполномоченном банке.
Организация или ИП должны иметь счета только в уполномоченных банках. Перечень кредитных учреждений, которые сотрудничают с ФНС, приведен на сайте налоговой службы. В него на момент написания статьи входят 10 банков.
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Доля участия в деятельности других компаний не превышает 25%.
Отсутствие у организации филиалов и ОП.
Выплата дохода сотрудникам в безналичной форме через уполномоченные банки.
Запреты на АУСН
На АУСН нельзя:
Выплачивать доход сотрудникам в наличной и натуральной форме.
Перечислять работникам доход, облагаемый НДФЛ по ставкам 9%, 15%, 35%.
Осуществлять виды деятельности, приведенные в п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
Работать некоторым юридическим лицам, в частности ГУП, МУП, КФХ, НКО, НПФ, МФО и т. д. Полный перечень налогоплательщиков, которые не имеют право применять АУСН, приведен в п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
Применять иные режимы налогообложения, например, ПСН.
Вести деятельность на основе договоров поручения, агентских договоров и договоров комиссии.
Привлекать к работе нерезидентов РФ.
Привлекать к работе сотрудников по видам деятельности, которые дают им право на досрочную пенсию.
Как перейти на АУСН
Действующие организации и ИП могут перейти на АУСН только с нового календарного года, подав уведомление в ИФНС до 31 декабря текущего года.
То есть, для перехода на АУСН с 2024 года уведомление нужно подать в инспекцию до 9 января 2024 года. 31 декабря 2023 года выпадает на выходной день и переносится на первый рабочий день 2024 года – 9 января.
Новые компании и ИП могут подать заявление о применении АУСН в течение 30 дней после регистрации.
Заявление на применение АУСН направляется в ИФНС в электронной форме:
● Через личный кабинет на сайте ФНС.
● Через уполномоченный банк.
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Для подтверждения факта применения АУСН организация или ИП может сформировать в личном кабинете соответствующую справку (письмо ФНС от 12.10.2022 № СД-4-3/13619@).
Налоги и обязательные платежи на АУСН
Применение АУСН освобождает от уплаты:
фиксированных страховых взносов ИП за себя;
страховых взносов за сотрудников (кроме взносов на травматизм).
Взносы на травматизм уплачиваются ежемесячно в фиксированной величине – 2 217 руб. (постановление Правительства от 25.11.2022 № 2146).
НДФЛ за сотрудников рассчитывает и перечисляет в бюджет уполномоченный банк на основании данных, которые поступили от организации или ИП.
Налог на АУСН платится по итогам каждого месяца и рассчитывает его не налогоплательщик, а ИФНС: на основании данных, которые получены из ЛК предпринимателя или юрлица, от банка или онлайн-кассы. Каждый месяц до 15 числа инспекция направляет в ЛК налогоплательщика сумму налога к оплате. Ее нужно перечислить в бюджет в рамках ЕНП (на ЕНС) до 25 числа.
Налог на АУСН считается по двум ставкам:
8% – на объекте «доходы»,
20% – на объекте «доходы минус расходы».
Минимальный налог на объекте «доходы минус расходы» равен 3%.
Отчетность на АУСН
На АУСН не нужно сдавать налоговую декларацию и вести КУДиР. Также не нужно сдавать некоторые отчеты по сотрудникам:
● РСВ;
● 6-НДФЛ;
● Персонифицированные сведения о физлицах.
В отношении сотрудников нужно сдавать только данные о трудовой деятельности и страховом стаже. Они направляются в СФР по форме ЕФС-1.
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