Кто может перейти на АУСН в 2023 году: условия для применения

АУСН – что это

АУСН(автоматизированная упрощенная система налогообложения, автоупрощенка)– новый режим налогообложения, введенный в действие законом № 17-ФЗ от 25.02.2022 с 1 июля 2022 года. Пока он применяется в виде эксперимента с ограничением по времени и региону действия:

Срок действия с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года.

Если эксперимент покажет хорошие результаты, АУСН может быть введен на постоянной основе.

Регионы действия: Москва, Московская и Калужская области, Республика Татарстан.

Официальной информации о присоединении новых регионов к АУСН пока нет, но не исключено, что в ближайшее время к эксперименту присоединится Санкт-Петербург, а в дальнейшем и другие регионы РФ.

АСУН – что-то среднее между стандартной упрощенкой (УСН) и самозанятостью (НПД). От самозанятости ее отличают более высокие лимиты по доходу и необходимость применения ККТ, от упрощенки – отсутствие страховых взносов и отчетности.

Плюсы и минусы АУСН

К плюсам автоупрощенки можно отнести:

относительно низкую, по сравнению с ОСНО, налоговую нагрузку;

отсутствие необходимости уплаты взносов ИП за себя;

нулевую ставку по страховым взносам за сотрудников (кроме взносов на травматизм);

фиксированную величину взносов на травматизм;

отсутствие налоговой отчетности и необходимости ведения КУДиР;

освобождение от обязанности самостоятельного расчета налога (на АУСН его считает налоговая инспекция);

большое количество видов деятельности, подпадающих по АУСН.

К минусам можно отнести:

ограниченные (по сравнению со стандартной УСН) лимиты по доходам и сотрудникам;

запрет на работу с нерезидентами и на выплату дохода сотрудникам в наличной форме;

повышенные налоговые ставки, по сравнению с обычной УСН или НПД;

невозможность совмещения с другими режимами налогообложения, например, с ПСН.

Кому выгодно применение АУСН

Применение АУСН будет выгодно для:

Субъектов малого предпринимательства, которые не работают с НДС и их контрагенты не заинтересованы в зачете «входного» НДС.

ИП с низкими доходами – менее 550 тыс. руб. в год. С таким уровнем дохода АУСН и УСН практически равнозначны, но при наличии сотрудников АУСН применять выгоднее, так как не нужно платить за них страховые взносы.

Организаций и ИП с небольшим количеством сотрудников,

Расчет выгодности применения АУСН нужно производить в каждом конкретном случае и учитывать все нюансы: размер дохода, количество сотрудников и сумму отчислений по ним, виды осуществляемой деятельности.

Условия для применения АУСН

Для применения автоупрощенки организация или ИП должны отвечать определенным условиям. К ним, в частности, относится:

Постановка на учет в ИФНС г. Москвы, Московской и Калужской областях или Республике Татарстан.

Важна именно постановка на учет в этих субъектах, а деятельность может вестись в любом регионе РФ только ИП. Например, если ИП зарегистрирован по месту жительства в Московской области, а деятельность ведет в г. Санкт-Петербурге, он сможет применять АУСН (письмо ФНС от 27.06.2022 № СД-4-3/7908@).

Численность сотрудников – не более пяти человек.

Учитывается не общее количество сотрудников, а их средняя численность. Она включает в себя работников по трудовому договору, исполнителей по договорам ГПХ, внешних совместителей.

Суммарный годовой доход – не более 60 млн руб.

В отличие от обычной УСН этот лимит не корректируется на ежегодный коэффициент-дефлятор. Изменение предельного лимита по доходам не будет производиться до 31 декабря 2027 года.

Остаточная стоимость основных средств – не более 150 млн руб.

При этом не имеет значения, относятся ли основные средства к амортизируемому имуществу (как это, например, важно при обычной УСН). Данное условие применяется только для организаций.

Наличие расчетного счета, открытого в уполномоченном банке.

Организация или ИП должны иметь счета только в уполномоченных банках. Перечень кредитных учреждений, которые сотрудничают с ФНС, приведен на сайте налоговой службы. В него на момент написания статьи входят 10 банков.

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Доля участия в деятельности других компаний не превышает 25%.

Отсутствие у организации филиалов и ОП .

Выплата дохода сотрудникам в безналичной форме через уполномоченные банки.

Запреты на АУСН

На АУСН нельзя:

Выплачивать доход сотрудникам в наличной и натуральной форме.

Перечислять работникам доход, облагаемый НДФЛ по ставкам 9%, 15%, 35%.

Осуществлять виды деятельности, приведенные в п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Работать некоторым юридическим лицам, в частности ГУП, МУП, КФХ, НКО, НПФ, МФО и т. д. Полный перечень налогоплательщиков, которые не имеют право применять АУСН, приведен в п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Применять иные режимы налогообложения, например, ПСН.

Вести деятельность на основе договоров поручения, агентских договоров и договоров комиссии.

Привлекать к работе нерезидентов РФ.

Привлекать к работе сотрудников по видам деятельности, которые дают им право на досрочную пенсию.

Как перейти на АУСН

Действующие организации и ИП могут перейти на АУСН только с нового календарного года, подав уведомление в ИФНС до 31 декабря текущего года.

То есть, для перехода на АУСН с 2024 года уведомление нужно подать в инспекцию до 9 января 2024 года. 31 декабря 2023 года выпадает на выходной день и переносится на первый рабочий день 2024 года – 9 января.

Новые компании и ИП могут подать заявление о применении АУСН в течение 30 дней после регистрации.

Заявление на применение АУСН направляется в ИФНС в электронной форме:

● Через личный кабинет на сайте ФНС.

● Через уполномоченный банк.

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Для подтверждения факта применения АУСН организация или ИП может сформировать в личном кабинете соответствующую справку (письмо ФНС от 12.10.2022 № СД-4-3/13619@).

Налоги и обязательные платежи на АУСН

Применение АУСН освобождает от уплаты:

фиксированных страховых взносов ИП за себя;

страховых взносов за сотрудников (кроме взносов на травматизм).

Взносы на травматизм уплачиваются ежемесячно в фиксированной величине – 2 217 руб. (постановление Правительства от 25.11.2022 № 2146).

НДФЛ за сотрудников рассчитывает и перечисляет в бюджет уполномоченный банк на основании данных, которые поступили от организации или ИП.

Налог на АУСН платится по итогам каждого месяца и рассчитывает его не налогоплательщик, а ИФНС: на основании данных, которые получены из ЛК предпринимателя или юрлица, от банка или онлайн-кассы. Каждый месяц до 15 числа инспекция направляет в ЛК налогоплательщика сумму налога к оплате. Ее нужно перечислить в бюджет в рамках ЕНП (на ЕНС) до 25 числа.

Налог на АУСН считается по двум ставкам:

8% – на объекте «доходы»,

20% – на объекте «доходы минус расходы».

Минимальный налог на объекте «доходы минус расходы» равен 3%.

Отчетность на АУСН

На АУСН не нужно сдавать налоговую декларацию и вести КУДиР. Также не нужно сдавать некоторые отчеты по сотрудникам:

● РСВ;

● 6-НДФЛ;

● Персонифицированные сведения о физлицах.

В отношении сотрудников нужно сдавать только данные о трудовой деятельности и страховом стаже. Они направляются в СФР по форме ЕФС-1.

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