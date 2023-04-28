Как исправлять ошибки при платежах в бюджет в 2023 году

Новый порядок перечисления платежей в бюджет. Что изменилось в 2023 году
- Введение ЕНС и ЕНП.ЕНС – единый налоговый счет. Если объяснять простыми словами, то это копилка, куда налогоплательщик переводит деньги, а налоговая оттуда забирает их на уплату конкретного платежа по сроку.
ЕНП – обезличенный платеж, которым налогоплательщик пополняет ЕНС.
Изменение сроков уплаты платежей.
Практически по всем платежам был изменен срок уплаты. Теперь он единый – 28 число.
Подробнее об этом можно узнать из этой статьи.
Изменение сроков сдачи отчетности.
Для сдачи налоговых деклараций и расчетов также был установлен новый, единый срок сдачи – 25 число.
Направление отчетности с помощью сервиса «Онлайн-бухгалтерия» избавит вас от риска сдачи отчетности с нарушением срока или по неактуальной форме. Выберите тариф под себя, и оцените преимущества электронной сдачи отчетности в контролирующие органы.
Введение новых форм отчетности.
Основные среди них: ЕФС-1, которая заменила собой четыре отчета в ИФНС и ФСС (4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3), и уведомление об исчисленных суммах налога.
Порядок уплаты налога с введением ЕНС и ЕНП должен был снять с бизнеса нагрузку, связанную с заполнением множества платежек на уплату обязательных платежей. Но из-за масштабности изменений и не очень детальной проработки всех спорных и сложных моментов, бизнес столкнулся с еще большими сложностями, чем было до введения ЕНС.
Неработающий раздел ЕНС в личном кабинете, неактуальные данные по счету, невозможность провести сверку расчетов с бюджетом, сложности с уменьшением налога по УСН и ПСН на страховые взносы – вот лишь часть проблем, с которыми столкнулся бизнес после введения ЕНС.
Как теперь происходит уплата налога в бюджет
В 2023 году организации и ИП могут выбрать один из двух способов уплаты обязательных платежей:
Пополнение ЕНС в рамках ЕНП (стандартный способ).
Организация или ИП пополняет ЕНС обезличено через ЕНП (в личном кабинете, через специальный сервис или по платежке через банк). Затем подает уведомление об исчисленных суммах налога, чтобы налоговая знала, сколько денег списать с ЕНС.
Уведомление подается только по тем платежам, по которым не предусмотрена отчетность, (например, по имущественным налогам организаций и НДФЛ за сотрудников) или по тем, по которым налог или взнос платится раньше срока сдачи отчетности (например, авансы по УСН).
Уплата налога платежкой на конкретный КБК (комбинированный способ).
Этот способ действует только в 2023 году. Организация или ИП составляет платежку с основными реквизитами ЕНС (в части получателя средств), но конкретным КБК платежа и статусом плательщика «02».
Этот способ позволяет не сдавать уведомление об исчисленных суммах, так как платежка в 2023 году его заменяет. С 2024 года оплата платежей в бюджет будет возможна только через обезличенное пополнение ЕНС (стандартным способом).
Разберем, как исправлять ошибки, которые могут возникнуть при оплате обязательных платежей каждым из указанных выше способов.
Ошибки при платежах в бюджет в 2023 году
Ошибки при перечислении средств в бюджет могут возникнуть в двух случаях:
Некорректное заполнение уведомления об исчисленных налогах (при оплате налога стандартным способом).
Некорректное заполнение платежного поручения на уплату налога или взноса (при оплате комбинированным способом).
Рассмотрим оба варианта более детально.
Как исправить ошибку в уведомлении об исчисленных суммах налога
Порядок исправления ошибки в уведомлении зависит от того, где она была допущена:● в сумме платежа;● в реквизитах на уплату.
Если ошибка допущена в сумме платежа
В блоке «Данные» второй страницы уведомления укажите старые (верные) реквизиты и корректную сумму платежа, которую нужно списать с ЕНС в счет уплаты налога.
Например, ИП Степанов должен уплатить по итогам 1 квартала аванс по УСН в сумме 10 000 руб., но указал он по ошибке 8 000 руб. Новое (корректирующее) уведомление он заполнит так:
Если ошибка допущена в реквизитах: КБК, ОКТМО, налоговый (отчетный) периоды (год)
В этом случае нужно заполнить два блока «Данные»:
● В первом блоке внести старые (ошибочные) реквизиты и сумму налога в размере 0 руб.
● Во втором блоке указать верные реквизиты и сумму налога, которую нужно списать с ЕНС.
Например, Степанов, неверно заполнил реквизит ОКТМО и указал вместо корректного 46768000 неверный (по старому месту учета) – 46734000. Корректирующее уведомление он заполнит следующим образом:
Нигде в уведомлении не указывается его корректирующий характер. Номера корректировки как он есть, например, у всех налоговых деклараций, уведомление не содержит.
В связи с этим для исправления ошибки каждый раз составляется новый (первичный) документ. В нем не нужно дублировать другие (верные) записи, если уведомление подается по нескольким платежам.
Как исправить ошибку в платежке-уведомлении
Если организация или ИП выбрали комбинированный способ уплаты налога и допустили ошибку при заполнении платежки, то исправить ее можно только одним способом – направить в ИФНС уведомление об исчисленных суммах.
Ошибка в платежке лишает налогоплательщика права на освобождение от сдачи уведомления об исчисленных суммах.
Не рискуйте, направляйте отчетность с помощью сервиса «Онлайн бухгалтерия». Сервис сам сформирует и направит всю необходимую отчетность в контролирующие органы. Риск сдачи документа с ошибкой исключен. Занимайтесь бизнесом, а не счетами!
ИП Степанов перечислил авансовый платеж по УСН за первый квартал 2023 года платежным поручением, но допустил ошибку в КБК. Для исправления ошибки он должен подать в налоговую уведомление с корректным КБК. В дальнейшем Степанов должен будет:
платить авансы и налог по УСН только через обезличенное пополнение ЕНС;
сдавать по авансам на УСН уведомление об исчисленных суммах налога.
Вернуться к комбинированному способу уплаты платежей по УСН он больше не сможет.
Для исправления ошибки, допущенной в платежке на уплату обязательного платежа, заполните уведомление об исчисленных суммах налога в зависимости от того, где допущена неточность:
В сумме платежа.
Внесите в блок «Данные» корректную сумму налога и реквизиты (ОКТМО, КБК, отчетный или налоговый период и год, за который уплачен налог).
В реквизитах (КБК, ОКТМО, налоговый период).
Заполните два блока «Данные». В первом укажите старые (ошибочные) реквизиты и сумму налога «0» (то есть обнулите сумму налога по неверным реквизитам). Во второй блок внесите верные реквизиты и корректную сумму налога.
Порядок заполнения уведомления при указанных выше ошибках в платежке аналогичен тому, что был рассмотрен выше (в разделе про исправление ошибки в уведомлении).
Если после направления уведомления или платежки с ошибкой вы подали налоговую декларацию или расчет, то корректирующее уведомление сдавать не нужно. ИФНС возьмет данные из декларации (расчета).
Онлайн-бухгалтерия – оптимальное решение для вашего бизнеса.
Возможности сервиса:
● сам сформирует нужную отчетность в контролирующие органы;
● рассчитает и оплатит налоги;
● сформирует счета и договоры за вас;
● рассчитает зарплаты, больничные и отпускные сотрудников, а также подготовит документы для приёма и увольнения.
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805