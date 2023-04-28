Как исправлять ошибки при платежах в бюджет в 2023 году

ЕНС – единый налоговый счет. Если объяснять простыми словами, то это копилка, куда налогоплательщик переводит деньги, а налоговая оттуда забирает их на уплату конкретного платежа по сроку.

ЕНП – обезличенный платеж, которым налогоплательщик пополняет ЕНС.

Изменение сроков уплаты платежей.

Практически по всем платежам был изменен срок уплаты. Теперь он единый – 28 число.

Подробнее об этом можно узнать из этой статьи.

Изменение сроков сдачи отчетности.

Для сдачи налоговых деклараций и расчетов также был установлен новый, единый срок сдачи – 25 число.

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Введение новых форм отчетности.

Основные среди них: ЕФС-1, которая заменила собой четыре отчета в ИФНС и ФСС (4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3), и уведомление об исчисленных суммах налога.

Порядок уплаты налога с введением ЕНС и ЕНП должен был снять с бизнеса нагрузку, связанную с заполнением множества платежек на уплату обязательных платежей. Но из-за масштабности изменений и не очень детальной проработки всех спорных и сложных моментов, бизнес столкнулся с еще большими сложностями, чем было до введения ЕНС.

Неработающий раздел ЕНС в личном кабинете, неактуальные данные по счету, невозможность провести сверку расчетов с бюджетом, сложности с уменьшением налога по УСН и ПСН на страховые взносы – вот лишь часть проблем, с которыми столкнулся бизнес после введения ЕНС.

Как теперь происходит уплата налога в бюджет

В 2023 году организации и ИП могут выбрать один из двух способов уплаты обязательных платежей:

Пополнение ЕНС в рамках ЕНП (стандартный способ).

Организация или ИП пополняет ЕНС обезличено через ЕНП (в личном кабинете, через специальный сервис или по платежке через банк). Затем подает уведомление об исчисленных суммах налога, чтобы налоговая знала, сколько денег списать с ЕНС.

Уведомление подается только по тем платежам, по которым не предусмотрена отчетность, (например, по имущественным налогам организаций и НДФЛ за сотрудников) или по тем, по которым налог или взнос платится раньше срока сдачи отчетности (например, авансы по УСН).

Уплата налога платежкой на конкретный КБК (комбинированный способ).

Этот способ действует только в 2023 году. Организация или ИП составляет платежку с основными реквизитами ЕНС (в части получателя средств), но конкретным КБК платежа и статусом плательщика «02».

Этот способ позволяет не сдавать уведомление об исчисленных суммах, так как платежка в 2023 году его заменяет. С 2024 года оплата платежей в бюджет будет возможна только через обезличенное пополнение ЕНС (стандартным способом).

Разберем, как исправлять ошибки, которые могут возникнуть при оплате обязательных платежей каждым из указанных выше способов.

Ошибки при платежах в бюджет в 2023 году

Ошибки при перечислении средств в бюджет могут возникнуть в двух случаях:

Некорректное заполнение уведомления об исчисленных налогах (при оплате налога стандартным способом). Некорректное заполнение платежного поручения на уплату налога или взноса (при оплате комбинированным способом).

Рассмотрим оба варианта более детально.

Как исправить ошибку в уведомлении об исчисленных суммах налога

Порядок исправления ошибки в уведомлении зависит от того, где она была допущена: