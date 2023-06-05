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Онлайн-кассы

Новый бизнес: как выбрать кассу

В настоящий момент практически для всех организаций и ИП установлена обязанность применения ККТ. Некоторые исключения предусмотрены для ИП на ПСН и отдельных видов деятельности. Выбор онлайн-кассы для нового бизнеса имеет свои особенности. Разберем их.
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Новый бизнес: как выбрать кассу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что нужно учесть при выборе онлайн-кассы

Чтобы применение ККТ было максимально беспроблемным и эффективным, при ее подборе необходимо учитывать следующие нюансы:

  • Цель использования кассы: стационарная торговля, курьерская деятельность, торговля в интернете.

Для каждого из направлений деятельности есть свои особенности в подборе кассы. 

Для стационарной торговой точки важным будет возможность подключения кассы к различному оборудованию, способность ККТ работать с ЕГАИС и кодами маркировки, поддержка всех типов оплаты.

Для курьерской деятельности важна автономность и легкость кассового аппарата, условия его эксплуатации.

Для торговли в сети — оперативность формирования чеков и удобство интеграции с CMS интернет-магазина.

Мобильная онлайн-касса с эквайрингом, приемом платежей по СБП и расчетным счетом от Ак Барс Банка — оптимальный вариант для небольшой точки розничной торговли, общепита, курьерской деятельности. Открытие расчетного счета за 5 минут и с бесплатным обслуживанием. Кассу не придется самостоятельно настраивать и регистрировать в ФНС: она будет доставлена готовой к работе и зарегистрирована в налоговой.

  • Размер бизнеса.

Для маленьких торговых точек с небольшой проходимостью можно ограничиться мобильной кассой, которая будет сочетать в себе эквайринг и СБП (наиболее популярные сейчас формы оплаты). 

Для крупных торговых сетей — стационарная касса с высокой пропускной способностью, возможностью подключения дополнительного оборудования, работы с маркируемым товаром и алкогольной продукцией.

  • Необходимость автоматизации бизнес-процессов.

Если владелец бизнеса хочет автоматизировать свою деятельность, стоит рассмотреть вариант с возможностью ведения товарного учета, управления ассортиментом и каталогом товаров и услуг, ценообразованием и остатком товаров, подключением периферийного оборудования.

Небольшая торговая точка (мини-маркет, магазин самообслуживания, торговая палатка, павильон в ТЦ, кафе, салон красоты)

Крупные торговые сети с высокой проходимостью

Курьерская деятельность

Интернет-торговля

Мобильная касса с эквайрингом, приемом платежей по СБП, оплатой по QR-коду и автономной работой (если в точке вдруг отключат свет).

Если в торговой точке реализуется алкоголь, то потребуется смарт-терминал или фискальный регистратор.

Стационарная касса, фискальный регистратор или POS-система с высокой производительностью, возможностью подключения периферийного оборудования (денежного ящика, весов, принтера).

Мобильная автономная касса или телефон с установленной на него программой для оплаты (сопряженной с фискальным регистратором, расположенным в офисе).

Облачная онлайн-касса, взятая в аренду или собственный кассовый аппарат, расположенный по месту нахождения продавца.

Сложно определиться с моделью кассы или возникают сложности в ее подборе? Воспользуйтесь решением «Всё для приема платежей» от Ак Барс Банка. Оно включает в себя готовую к работе мобильную кассу с эквайрингом, приемом платежей по СБП и расчетным счетом. Не нужно тратить время на настройку кассы и ее регистрацию в ИФНС. Предусмотрены модули Маркировка», «ЕГАИС», ФГИС «Меркурий», «Честный знак» и другие. Товароучетная система. Генерация QR-кода СБП непосредственно на экране онлайн-кассы.

Общие требования к онлайн-кассам

Независимо от того, какая модель или тип кассы выбран, она должна отвечать определенным требованиям, установленным законом от 29.12.2022 № 54-ФЗ. Все они прописаны в ст. 4 указанного закона.

К основным из них относится:

  • Наличие корпуса с нанесенным на него заводским номером кассы.

  • Наличие внутри корпуса часов реального времени, принтера для печати чеков и фискального накопителя.

  • Обеспечение возможности передачи данных в фискальный накопитель.

  • Возможность формирования чеков в электронной форме.

  • Возможность передачи данных оператору фискальных данных.

  • Возможность печати фискальных документов.

  • Возможность принятия от технических средств ОФД подтверждения оператора.

Касса, которая используется при расчетах с маркированными товарами, должна отвечать дополнительным требованиям, предусмотренным п. 1, 1.1 ст. 4 закона № 54-ФЗ.

Кроме соответствия указанным выше требования, ККТ должна быть включена в специальный реестр, который ведет ФНС. В настоящий момент в нем представлено 211 моделей. 

Онлайн-касса, эквайринг с расчётным счётом и приём платежей по QR-коду СБП

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Как ввести онлайн-кассу в работу

Перед началом использования ККТ необходимо:

  • Приобрести кассу и фискальный накопитель и проверить их на сайте ФНС.

Сделать это можно в разделе ККТ на сайте ФНС.

  • Заключить договор с оператором ОФД.

Выбрать оператора нужно из специального списка, размещенного на сайте ФНС. В настоящий момент услуги передачи фискальных данных в ФНС осуществляют 16 организаций.

  • Зарегистрировать кассу в налоговой.

Сделать это можно удаленно: через личный кабинет на сайте ФНС или оператора ОФД.

Решение «Всё для приема платежей» от Ак Барс Банка позволяет бизнесу сэкономить время на открытии расчетного счета, подборе кассы, ее регистрации и настройке. Предложение включает в себя открытие расчетного счета с бесплатным обслуживанием, готовую к работе мобильную кассу с эквайрингом и приемом оплаты по QR-коду СБП, ее регистрацию в налоговой, настройку и обучение работы с ней. К плюсам данного решения также относится отсутствие требования о поддержании минимального оборота, зачисление выручки день в день без комиссии и замена фискального накопителя после окончания срока действия, продление договора с ОФД.

Ответственность за работу без кассы

Ведение деятельность без применения контрольно-кассовой техники предусматривает привлечение к административной ответственности в виде штрафа (ч. 2 ст. 14.5 КоАП):

  • Для ИП — в размере от 25% до 50% от суммы расчета, не проведенного по кассе. 

Минимальная сумма штрафа — 10 000 руб.

  • Для организаций — в размере от 75% до 100% от суммы расчета, проведенного без ККТ.

Минимальная сумма штрафа — 30 000 руб.

Использование контрольно-кассового аппарата, не отвечающего установленным требованиям, грозит штрафом (ч. 4 ст. 14.5 КоАП):

  • Для ИП — в размере от 1 500 до 3 000 руб.

  • Для организаций — от 5 000 до 10 000 руб.

Указанный штраф может быть заменен предупреждением.

Онлайн-касса, эквайринг с расчётным счётом и приём платежей по QR-коду СБП

Всё в одном решении

Специальное предложение для ведения бизнеса в розничной торговле, общепите, сфере услуг и курьеров

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Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты.

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Комментарии

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