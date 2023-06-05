Новый бизнес: как выбрать кассу

Что нужно учесть при выборе онлайн-кассы
Чтобы применение ККТ было максимально беспроблемным и эффективным, при ее подборе необходимо учитывать следующие нюансы:
Цель использования кассы: стационарная торговля, курьерская деятельность, торговля в интернете.
Для каждого из направлений деятельности есть свои особенности в подборе кассы.
Для стационарной торговой точки важным будет возможность подключения кассы к различному оборудованию, способность ККТ работать с ЕГАИС и кодами маркировки, поддержка всех типов оплаты.
Для курьерской деятельности важна автономность и легкость кассового аппарата, условия его эксплуатации.
Для торговли в сети — оперативность формирования чеков и удобство интеграции с CMS интернет-магазина.
Мобильная онлайн-касса с эквайрингом, приемом платежей по СБП и расчетным счетом от Ак Барс Банка — оптимальный вариант для небольшой точки розничной торговли, общепита, курьерской деятельности. Открытие расчетного счета за 5 минут и с бесплатным обслуживанием. Кассу не придется самостоятельно настраивать и регистрировать в ФНС: она будет доставлена готовой к работе и зарегистрирована в налоговой.
Размер бизнеса.
Для маленьких торговых точек с небольшой проходимостью можно ограничиться мобильной кассой, которая будет сочетать в себе эквайринг и СБП (наиболее популярные сейчас формы оплаты).
Для крупных торговых сетей — стационарная касса с высокой пропускной способностью, возможностью подключения дополнительного оборудования, работы с маркируемым товаром и алкогольной продукцией.
Необходимость автоматизации бизнес-процессов.
Если владелец бизнеса хочет автоматизировать свою деятельность, стоит рассмотреть вариант с возможностью ведения товарного учета, управления ассортиментом и каталогом товаров и услуг, ценообразованием и остатком товаров, подключением периферийного оборудования.
Небольшая торговая точка (мини-маркет, магазин самообслуживания, торговая палатка, павильон в ТЦ, кафе, салон красоты)
Крупные торговые сети с высокой проходимостью
Курьерская деятельность
Интернет-торговля
Мобильная касса с эквайрингом, приемом платежей по СБП, оплатой по QR-коду и автономной работой (если в точке вдруг отключат свет).
Если в торговой точке реализуется алкоголь, то потребуется смарт-терминал или фискальный регистратор.
Стационарная касса, фискальный регистратор или POS-система с высокой производительностью, возможностью подключения периферийного оборудования (денежного ящика, весов, принтера).
Мобильная автономная касса или телефон с установленной на него программой для оплаты (сопряженной с фискальным регистратором, расположенным в офисе).
Облачная онлайн-касса, взятая в аренду или собственный кассовый аппарат, расположенный по месту нахождения продавца.
Сложно определиться с моделью кассы или возникают сложности в ее подборе? Воспользуйтесь решением «Всё для приема платежей» от Ак Барс Банка. Оно включает в себя готовую к работе мобильную кассу с эквайрингом, приемом платежей по СБП и расчетным счетом. Не нужно тратить время на настройку кассы и ее регистрацию в ИФНС. Предусмотрены модули Маркировка», «ЕГАИС», ФГИС «Меркурий», «Честный знак» и другие. Товароучетная система. Генерация QR-кода СБП непосредственно на экране онлайн-кассы.
Общие требования к онлайн-кассам
Независимо от того, какая модель или тип кассы выбран, она должна отвечать определенным требованиям, установленным законом от 29.12.2022 № 54-ФЗ. Все они прописаны в ст. 4 указанного закона.
К основным из них относится:
Наличие корпуса с нанесенным на него заводским номером кассы.
Наличие внутри корпуса часов реального времени, принтера для печати чеков и фискального накопителя.
Обеспечение возможности передачи данных в фискальный накопитель.
Возможность формирования чеков в электронной форме.
Возможность передачи данных оператору фискальных данных.
Возможность печати фискальных документов.
Возможность принятия от технических средств ОФД подтверждения оператора.
Касса, которая используется при расчетах с маркированными товарами, должна отвечать дополнительным требованиям, предусмотренным п. 1, 1.1 ст. 4 закона № 54-ФЗ.
Кроме соответствия указанным выше требования, ККТ должна быть включена в специальный реестр, который ведет ФНС. В настоящий момент в нем представлено 211 моделей.
Онлайн-касса, эквайринг с расчётным счётом и приём платежей по QR-коду СБП
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Как ввести онлайн-кассу в работу
Перед началом использования ККТ необходимо:
Приобрести кассу и фискальный накопитель и проверить их на сайте ФНС.
Сделать это можно в разделе ККТ на сайте ФНС.
Заключить договор с оператором ОФД.
Выбрать оператора нужно из специального списка, размещенного на сайте ФНС. В настоящий момент услуги передачи фискальных данных в ФНС осуществляют 16 организаций.
Зарегистрировать кассу в налоговой.
Сделать это можно удаленно: через личный кабинет на сайте ФНС или оператора ОФД.
Решение «Всё для приема платежей» от Ак Барс Банка позволяет бизнесу сэкономить время на открытии расчетного счета, подборе кассы, ее регистрации и настройке. Предложение включает в себя открытие расчетного счета с бесплатным обслуживанием, готовую к работе мобильную кассу с эквайрингом и приемом оплаты по QR-коду СБП, ее регистрацию в налоговой, настройку и обучение работы с ней. К плюсам данного решения также относится отсутствие требования о поддержании минимального оборота, зачисление выручки день в день без комиссии и замена фискального накопителя после окончания срока действия, продление договора с ОФД.
Ответственность за работу без кассы
Ведение деятельность без применения контрольно-кассовой техники предусматривает привлечение к административной ответственности в виде штрафа (ч. 2 ст. 14.5 КоАП):
Для ИП — в размере от 25% до 50% от суммы расчета, не проведенного по кассе.
Минимальная сумма штрафа — 10 000 руб.
Для организаций — в размере от 75% до 100% от суммы расчета, проведенного без ККТ.
Минимальная сумма штрафа — 30 000 руб.
Использование контрольно-кассового аппарата, не отвечающего установленным требованиям, грозит штрафом (ч. 4 ст. 14.5 КоАП):
Для ИП — в размере от 1 500 до 3 000 руб.
Для организаций — от 5 000 до 10 000 руб.
Указанный штраф может быть заменен предупреждением.
Онлайн-касса, эквайринг с расчётным счётом и приём платежей по QR-коду СБП
Всё в одном решении
Специальное предложение для ведения бизнеса в розничной торговле, общепите, сфере услуг и курьеров
Оставьте ваши контактные данные. Наш специалист свяжется с вами и ответит на любые вопросы:
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