Пошаговая инструкция для бизнеса: как получить банковскую гарантию

Банковская гарантия — один из популярных финансовых инструментов. Цель ее получения — подтвердить намерения исполнить взятые обязательства. Рассказываем о видах банковских гарантий, и как их получить.

Что такое банковская гарантия

Банковская гарантия — это готовность банка за вознаграждение (комиссию) погасить долг клиента перед третьим лицом при наступлении гарантийного случая, то есть банк выступает гарантом сделки.

Для компании (принципала) это один из способов обеспечения исполнения обязательств для того, чтобы подтвердить свои намерения выполнить условия контракта качественно и в срок.

Часто для бизнеса банковская гарантия оказывается выгоднее, чем выводить из оборота сумму залога или искать поручителя. Для контрагента (бенефициара) — защита от убытков и неисполнения обязательств принципалом.

Если наступает гарантийный случай, банк выплачивает свои средства бенефициару, после чего требует их возмещения принципалом.

Виды банковских гарантий

Банки выдают разные виды гарантий:

Гарантии в обеспечение исполнения Федеральных законов : Таможенные гарантии — это когда банк берет на себя обязательство выплатить таможенной службе налоги и пошлины, которые возникли у его клиента, занимающегося экспортом или импортом. Таможенные гарантии вправе выдавать только банки, аккредитованные ФТС . Налоговые гарантии — аналогичны таможенным, только речь идет об уплате налогов, акцизов и возмещении НДС. Соответственно, бенефициар — налоговый орган, а выдавать такие гарантии уполномочены только банки из утвержденного Минфином списка.

Договорные гарантии . Такие гарантии защищают организации, которые закупают товары, работы или услуги вне требований 44-ФЗ и 223-ФЗ. В зависимости от риска договорные гарантии делят на: Авансовые — банк вернет аванс заказчику, если подрядчик не выполнит свои обязательства. Гарантии исполнения обязательств . Если исполнитель не поставит товар, не выполнит работы или не окажет услуги, банк перечислит заказчику неустойку. Гарантии исполнения гарантийных обязательств — аналогичны предыдущему виду гарантий, только применяются в отношении гарантийного обслуживания поставленных товаров (работ, услуг). Платежные — банк перечислит деньги исполнителю, если заказчик не оплатит поставленные товары (работы, услуги) .

Гарантии обеспечения исполнения требований госзакупок предоставляют для участия в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ в знак подтверждения исполнения обязательств подрядчиком. Это безотзывные гарантии , то есть по ним банк не вправе отказаться от выплаты бенефициару или изменить условия договора предоставления гарантии. Гарантийными случаями могут быть: отказ от поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг; изменение условий в заявке на участие; отзыв предложения, участвующего в тендере; возврат аванса при отказе от исполнения обязательств; отказ от подписания договора, если участник победит в электронных торгах, и др.



И в зависимости от рисков, которые покрывает гарантия, их делят на:

тендерные;

авансовые;

гарантии исполнения обязательств;

гарантии исполнения гарантийных обязательств.

Закупочные гарантии вправе выдавать только уполномоченные Минфином банки.

Ак Барс Банк включен ФТС и Минфином в списки банков, имеющих право выдавать соответствующие гарантии по уплате пошлин, налогов и для работы 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Мультицелевая гарантийная линия — возможность получить все вышеперечисленные гарантии в пределах установленного лимита.

Международные банковские гарантии — гарантии иностранным партнерам: платежные; авансовые; тендерные, гарантии исполнения контрактных обязательств, гарантия возврата кредита.

Контргарантии — это обязательство банка обеспечить выдачу прямой гарантии другим банком в пользу бенефициара.

Как получить банковскую гарантию

Схема получения банковских гарантий выглядит так:

Шаг 1.Выбор гаранта.

Для некоторых видов гарантий это должны быть банки, аккредитованные соответствующим ведомством, или имеющие кредитный рейтинг не ниже определенного уровня.

Шаг 2.Подготовка пакета документов.

В общем случае понадобятся:

паспорт руководителя;

финансовая отчетность;

учредительные документы.

Гарант вправе запросить дополнительную документацию.

Шаг 3. Подписание договора .

Шаг 4.Оплата принципалом банковской комиссии.

Если требуется гарантия в рамках 44/223-ФЗ суммой не более 100 млн руб., то все это можно сделать за один день онлайн.

Ак Барс Банк — банк с высоким рейтингом надежности (рейтинг Эксперта РА (ruA-) и АКРА (A(RU)) и широким выбором выдаваемых гарантий. Подать заявку на рассмотрение можно онлайн и с минимальным набором документов.

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