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Кредитование

Как бизнесу погасить кредит досрочно

Бывает так, что у компании возникает возможность и желание погасить кредит досрочно. Оказывается, на этом пути у бизнеса намного больше подводных камней, чем у физлиц в случае с потребительскими кредитами и ипотекой. Расскажем о нюансах и правилах.
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Как бизнесу погасить кредит досрочно
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Плюсы досрочного погашения кредита очевидны: снижается долговая нагрузка, появляются свободные деньги, которые можно направить на масштабирование и развитие.

Право на полное или частичное погашение, и как его использовать

За досрочное погашение долга банк вправе взыскать с предпринимателя или организации неустойку или применить штрафные санкции. Размеры и сроки должны быть обязательно закреплены в кредитном договоре. Если по условиям у заемщика есть возможность досрочного погашения, то необходимо убедиться, с какого момента возникает это право, например, после шести месяцев со дня выдачи.

Когда все требования соблюдены, заемщик, как правило, заполняет заявление о досрочном погашении по форме банка и отправляет его определенным способом в установленные сроки. Перед этим нужно убедиться, что на расчетном счете есть указанная в заявлении сумма.

Кроме полного гашения можно обратиться в банк с заявлением на частичное досрочное погашение. Для частичного погашения могут быть установлены дополнительные условия: срок для уведомления, минимальный размер частичного платежа, период погашения, например, в любую дату или только в дату очередного платежа.

При частичном погашении некоторые нетерпеливые заемщики совершают одинаковую грубую ошибку, которая приводит к штрафам и испорченной кредитной истории. Они забывают про регулярные ежемесячные платежи. При частичном погашении происходит уменьшение основного долга, также можно встретить термин «тело» кредита, поэтому в заявлении нужно указывать сумму без учета ежемесячного платежа, а на расчетном счете оставить свободные средства для уплаты текущих процентов.

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Какими средствами погашать кредит

Как только появились свободные деньги, не занятые в торговом обороте, лучше всего их потратить на погашение долгов. Вы получаете прямую выгоду — уменьшаете сумму текущих процентов. Но предварительно убедитесь, что у вас не случится кассовый разрыв.

Нельзя использовать кредитные средства на бизнес-цели для погашения других своих обязательств перед банком. Обнаружив такое, банк может применить штрафные санкции и потребовать досрочного возврата этого кредита из-за его нецелевого использования.

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Бизнес-кредиты всегда имеют целевое назначение: пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, приобретение имущества и т.д. Встретить рефинансирование бизнес-кредитов крайне сложно. С помощью этого кредитного продукта можно уменьшить сумму ежемесячного платежа, а также получить дополнительное финансирование. Рефинансирование — это еще один источник для досрочного погашения. Чтобы с его помощью правильно произвести погашение, нужно получить согласие банка-кредитора.

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Когда лучше всего производить досрочное погашение

Досрочные погашения лучше всего осуществлять в день ежемесячного платежа. В данном случае сумма уйдет в «тело» кредита, то есть на погашение основного долга. Это наиболее эффективный способ частичного досрочного погашения. Если вносить досрочный платеж в другой день, то из этой суммы сначала спишутся начисленные проценты, и только оставшаяся сумма пойдет на досрочное погашение «тела». 

Если у компании несколько кредитов и есть возможность погасить их досрочно, первым делом лучше закрыть тот, где выше ставка. Так бизнес сможет сэкономить на процентах. 

Вносите деньги в погашение кредита при первой возможности, соблюдая процедуру частично досрочного погашения, прописанную в кредитном договоре

Теперь вы знаете все тонкости и специальные возможности досрочного погашения кредитов. 

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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