Тарифы по расчетному счету: как выбрать под свой объем операций

«Ваш идеальный тариф со скидкой 70%», «Кешбэк с каждого перевода», «Два года обслуживания бесплатно» и прочие заманчивые «конфетки» раздают клиенту, как только он заикнется, что хотел бы открыть счет для бизнеса. Однако стоит изучить все тарифы банка скрупулезно, взвесить все «за» и «против» и сопоставить с реальными показателями работы компании.

Для чего нужен расчетный счет

Чтобы бизнес был прозрачным, удобным для самоконтроля и понятным для госорганов — откройте расчетный счет.

Через него рассчитывайтесь с поставщиками и партнерами, получайте деньги от покупателей и клиентов, приходуйте наличность и платите зарплату сотрудникам. Расчетный счет нужен и для расчетов с государством: для уплаты налогов, взносов, пошлин, и прочих платежей.

Кроме того наличие расчетного счета позволяет подключить эквайринг и принимать оплату от клиентов с помощью банковских карт.

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Из чего складывается стоимость обслуживания

Универсальной цены расчетно-кассового обслуживания (РКО) практически нет. Окончательная стоимость рассчитывается индивидуально и складывается из комиссий за платежные операции и платы за услуги банка:

абонентская плата;

по обработке платежей на счета организаций и ИП;

плата за переводы по безналу в другие банки;

за переводы на карты физлиц;

за снятие и внесение наличных;

дополнительные услуги: валютный контроль, зарплатный проект или онлайн-бухгалтерия.

А это значит, что когда вы решаете применять тот или иной тарифный план, всегда выводите итоговую сумму и оценивайте насколько она приемлема для вашего бизнеса. Ведь выгодная абонентская плата может оказаться в разы меньше, чем стоимость дополнительных услуг, без которых иногда обойтись невозможно, а какие-то можно и исключить.

Получается, что, для того чтобы подобрать оптимальный для вас тариф, нужно заранее спланировать, какие операции вы будете проводить через банк и в каком объеме.

В Ак Барс Банке вы можете открыть расчетный счет на выгодных условиях. Причем вы сами сможете отрегулировать состав услуг. Также можно воспользоваться выгодным пакетом, который включает включают выдачу нескольких карт к одному счету, хороший кешбэк за покупки, до 12% годовых на остаток и бесплатное обслуживание при соблюдении ряда условий. Ознакомиться со всеми преимуществами можно здесь.

Наряду с платными услугами, банки могут предоставлять бонусы — бухгалтерия бесплатно, формирование отчетности в налоговую и фонды одним нажатием кнопки, начисление процентов на остаток на счете и другие привилегии. Причем, если в дальнейшем масштабы и направления деятельности изменятся, тарифный план можно будет поменять.

Как выбрать тариф РКО

Итак, чтобы ничего не упустить и подобрать оптимальный вариант РКО для вашего бизнеса, воспользуйтесь инструкцией. Всего четыре шага помогут не ошибиться:

1. Определите примерное количество исходящих платежей

Имейте в виду, что комиссия за безналичные переводы значительно разнится на разных тарифах и при соблюдении определенных условий.

Если у вас обширный спектр коммуникаций — много контрагентов, аренда нескольких помещений, аутсорс, логистика, — то ищите тариф с минимальным тарифом из расчета за одну исходящую платежку. Или присмотритесь к более дорогим тарифам, включающим в себя бесплатные пакеты по безналичным переводам.

2. Определите потребность в наличности и ее размерах

Если у вашего бизнеса есть неизбежная потребность в обороте наличности — обратите внимание на тарифные ставки за снятие и внесение денег через кассу банка, банкоматы, платежные терминалы и прочее.

3. Составьте перечень необходимых допуслуг и определите их стоимость

Классический или интернет-эквайринг, зарплатный проект, онлайн-бухгалтерия — несомненно это очень удобно и функционально. Когда все эти услуги приобретаются в комплексе, это получается дешевле, с экономией времени и трудозатрат.

4. Определитесь с остатком на счете

Если вы не планируете трогать неизрасходованные деньги, то всегда смотрите на то, какой размер процентов, начисляемых на остаток по счету, предлагает банк.

Часто в условиях банки прописывают, что процент варьируется от суммы и времени ее хранения на счете. Чем больше денег остается на счете, тем выше процентная ставка.

Если грамотно играть с суммами остатка, можно даже отбить расходы на обслуживание и немного заработать.

На практике открытие расчетного счета и подключение к РКО занимает примерно от 1 до 5 рабочих дней. Клиенты могут зарезервировать счет. Это значит, что он получит реквизиты и сможет их использовать при заключении договоров и для приема платежей.

Чем отличается РКО для компаний и ИП

Цель открытия счета и заключения с банком договора на РКО у компаний и у ИП одна — комфортное ведение бизнеса.

Отличий между счетами нет, но именно различие правовых статусов ИП и ООО приводят к дифференциации правил как открытия, так и использования счетов. Таким образом различаются:

пакеты документов и их объем для заключения договора;

порядок проведения операций;

набор банковских услуг;

лимитирование сумм и количества операций с наличными и переводами.

Почему могут отказать в открытии РКО

Банк обязан заключить договор на РКО по заявке от любых юрлиц и ИП (ст. 846 ГК). Но такая обязанность не исключает возможность банка провести проверку клиента на благонадежность еще до заключения договора.

Делается это для того, чтобы исключить риски, в том силе и проведения незаконных операций.

Но, отказывая в заключении договора на РКО, банк обязан обосновать причину. Вот некоторые из них:

клиент имеет признаки фирмы-однодневки;

адрес массовой регистрации;

пакет документов не укомплектован или они оформлены с ошибками, имеют неточности;

директор, скорее всего, номинальный — руководит большим количеством компаний, которые еще и зарегистрированы в разных регионах, имеют различные сферы деятельности;

компания или ИП имеет признаки неблагонадежности — долги, иски, блокировка счета в другом банке, конкурсное производство;

клиент имеет признаки проблем с уплатой налогов и пр.

Откройте расчетный счет с комфортным обслуживанием в Ак Барс Банке и получите выгодные условия на продукты для бизнеса.

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