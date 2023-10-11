Зачем нужен чек коррекции и как с его помощью избежать штрафов

Если при расчете с покупателем продавец не сформировал с помощью онлайн-кассы чек или в уже готовом документе нашлась ошибка, необходимо пробить чек коррекции. Причем это важно сделать до момента, как информация об ошибке станет известна налоговой инспекции, иначе организацию могут оштрафовать.

Что такое чек коррекции

Чаще всего ситуации, требующие документа коррекции, возникают, если:

при оформлении покупки кассир указал неправильную сумму;

покупатель фактически оплатил большую или меньшую сумму, чем должен был;

продавец забыл пробить чек;

формирование фискального документа прервалось из-за перепада напряжения или сбоя подключения к интернету, других технических неполадок.

Фискальный документ коррекции позволяет исправить информацию, которая уже отправлена в налоговую. Он формируется по правилам из п. 4 ст. 4.3 закона № 54-ФЗ.

Далее рассмотрим порядок действий в разных ситуациях.

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Как исправить ошибку в готовом документе

1. Отменить ошибочную операцию.

Для начала нужно оформить чек коррекции с признаком расчета неверной операции: при корректировке чека прихода используется признак «Возврат прихода», чека расхода — соответственно, «Возврат расхода».

Ошибочные сведения должны попасть в чек коррекции: кроме суммы, это может быть способ расчета (указали наличный вместо безналичного или наоборот), дата создания документа, дата поступления средств.

В реквизитах нового документа нужно указать: тип коррекции — тег 1173 (самостоятельно оформляется документ или по требованию ФНС), дату корректировки — тег 1178, ФПД неверного чека — тег 1192.

2. Оформить и передать в налоговую инспекцию правильный чек.

После аннулирования чека с ошибкой формируется чек коррекции с правильной информацией. В нем должны быть: дата, тип коррекции, ФПД неверного чека в теге 1192 при наличии информации, какой конкретно чек требуется скорректировать.

В поле «Документ для основания коррекции» нужно указать акт, который составили при нахождении неверных чеков, или номер предписания налоговой, если чек оформлен по ее требованию.

При оформлении чека коррекции для маркируемых товаров не забудьте отправить его реквизиты и в «Честный ЗНАК». Реквизиты укажите согласно письму ФНС № АБ-4-20/7806@ от 04.06.2021.

Закон не обязывает формировать и отправлять в налоговую другие документы помимо чека, но лучше подстраховаться и передать в ФНС еще и заявление. В нем нужно описать, с чем связана ошибка и как ее исправили, указать номера некорректного и нового фискального документа. Подать заявление следует в течение 3 дней со дня пробития чека коррекции через кабинет ККТ на официальном сайте налоговой инспекции.

Как поступить при непробитии чека

Если чек не был оформлен при покупке товара, создайте чек коррекции с признаком расчета «Приход».

Если чек не был пробит при возврате товара, указываемый признак расчета зависит от формата фискальных данных (ФФД):

При исправлении чека по требованию налоговой инспекции выберите тип коррекции «По предписанию», в ином случае — «Самостоятельная операция».

Как избежать штрафа

Непробитие чека приравнивается к неприменению онлайн-кассы — а это грозит организации существенными штрафами по ч. 2 ст. 14.5 КоАП. На юридическое лицо могут наложить штраф от 75% до 100% суммы расчета, но не менее 30 тысяч рублей, а на индивидуального предпринимателя — от 25 до 50% суммы расчета, но не менее 10 тысяч рублей.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, формируйте чеки коррекции сразу же, не дожидаясь, когда налоговая узнает о неучтенной выручке. Если инспекция обнаружит непробитый чек раньше — например, сообщит не получивший его покупатель, то ФНС направит продавцу предписание. В таком случае все равно придется сформировать чек коррекции и к тому же заплатить штраф.

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