Изменения в налогообложении с сентября-октября 2023 года. Что нужно знать бизнесу

В июле этого года Президент подписал закон № 389-ФЗ. В этом правовом акте законодатель определил главные направления налоговой политики на 2023–2024 гг. Разберем основные изменения в налогообложении, которые вступили в силу в сентябре и октябре 2023 года.

Изменения с 1 сентября 2023 года

В этом разделе также рассмотрим изменения, которые начали действовать с 31 августа 2023 года.

Увеличена стоимость рекламных материалов, которая не облагается НДС.

Со 100 до 300 рублей увеличен лимит, который освобождает от уплаты НДС передачу в рекламных целях товаров, работ и услуг, если расходы на их создание или приобретение не превышают 300 руб. Ранее этот лимит составлял 100 руб.

Установлена возможность изменения первоначальной стоимости нематериальных активов в случае их модернизации и реконструкции.

Ранее такая возможность была предусмотрена только для основных средств, теперь ее распространили и на нематериальные активы.

Предусмотрена возможность подтверждения расходов на НИОКР без проведения экспертизы соответствующего отчета.

Если в отчете будет содержаться информация о соответствии выполненного НИОКР перечню Правительства, то налоговые инспекторы не будут проводить экспертизу этого отчета. Соответственно, для подтверждения таких затрат по налогу на прибыль организации потребуется прикладывать меньше документов.

Установлен запрет на применение автоматизированной УСН для некоторых организаций и ИП.

Это касается организаций и ИП, которые производят ювелирные и другие изделия из драгметаллов или занимаются оптово-розничной торговлей таких изделий.

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Установлен лимит учета в составе расходов по налогу на прибыль компенсаций, выплаченных дистанционным сотрудникам.

До 31 августа 2023 года компании могли списать в расходы по налогу на прибыль компенсации, которые выплатили дистанционным работникам за использование в работе собственного или арендованного оборудования и программно-технических средств. Эти затраты нужно было документально подтвердить и обосновать.

С 31 августа 2023 года законодатель установил лимит расходов, которые работодатель может документально не подтверждать. Они составляют не более 35 руб. за один рабочий день. Применявшийся ранее порядок списания расходов по фактическим затратам также продолжает действовать.

Выбранный способ компенсации работодатель должен закрепить в локальном нормативном акте, трудовом договоре или соглашении к нему. Если этого не сделать, компенсировать затраты можно будет только по фактическим расходам, а не по установленному лимиту.

Аналогичный лимит будет применяться также и в отношении НДФЛ и страховых взносов, но только с 1 января 2024 года.

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Скорректированы нормы о нарушении запрета по отчуждению имущества без согласия налоговых органов.

Если ФНС наложила запрет на отчуждение имущества без ее согласия, то при нарушении такого запрета налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 30 000 руб. (ст. 125 НК).

Установлен новый срок удержания НДФЛ с цифровых активов и прав.

До 31 августа 2023 года НДФЛ с доходов по операциям с цифровыми активами и правами, которые включают одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, удерживался налоговым агентом при его исчислении.

С 31 августа налог нужно удержать в срок не позднее одного месяца с наиболее ранней из следующих дат:

даты окончания налогового периода;

даты истечения срока действия договора, на основании которого налоговый агент выплачивает налогоплательщику доход;

даты выплаты дохода в денежной форме в отношении доходов, указанных в пп. 2 п. 1 ст. 214.11 НК.

даты перечисления денег на счета налогоплательщика либо на счета третьих лиц (по его поручению), в том числе на счета номинальных держателей.

Уточнено место подачи декларации 3-НДФЛ крупнейшими налогоплательщиками.

Физические лица и ИП, которые относятся к категории крупнейших налогоплательщиков, сдают декларации не по месту своего жительства, а по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.

Расширен перечень необлагаемых доходов по налогу на прибыль.

В этот перечень вошли:

Суммы прекращенных в 2022-2023 годах обязательств по договору купли-продажи акций (долей) российских организаций, который заключен после 01.03.2022 года, если продавцом по нему является иностранная организация (иностранный гражданин) в случае принятия решения о прощении долга.

Имущественные права, результаты работ (услуг), безвозмездно полученные организацией, на которую возложена обязанность по принятию их в собственность.

Скорректирован перечень обязательных сведений в путевом листе.

В своем приказе от 05.05.2023 № 159 Минтранс скорректировал состав сведений, которые содержит путевой лист. Так, до 1 марта 2029 года в него, кроме сведений о водителях, нужно будет вносить СНИЛС, серию, номер и дату выдачи водительского удостоверения.

На один рейс нужно будет оформлять один путевой лист, если его длительность превысит рабочий день или смену водителя. Если в течение рабочего дня или смены у водителя будет несколько рейсов — на них потребуется оформить один путевой лист.

При формировании электронного путевого листа в нем можно изменять сведения о водителе, марке, модели прицепов (полуприцепов) и их регистрационных номерах.

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Утверждены новые правила расчета и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Необходимость внести корректировки в правила расчета платы за НВОС возникла из-за поправок в закон об окружающей среде № 343-ФЗ и закон, который регулирует отношения при обращении побочных продуктов животноводства № 248-ФЗ.

В частности, установлены новые формулы расчета оплаты за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, которые применяются для объектов различных категорий. Также определен порядок контроля за правильностью исчисления платы за НВОС, полнотой и своевременностью внесения ее в бюджет. Эти правила будут применяться до 1 сентября 2029 года.

Утверждена новая форма декларации по косвенным налогам.

Декларацию по косвенным налогам, которые платят при импорте товаров из ЕАЭС, дополнили разделом 1.1. В раздел 1 добавили строку 050, уточнили порядок заполнения строки 030, а также в перечень кодов видов подакцизных товаров добавили код для сахаросодержащих напитков — 298.

Изменения, вступившие в силу с 1 октября 2023 года

Обновлены правила учета декларации в совокупной обязанности по ЕНП.

Срок, в течение которого ФНС должна учесть декларацию при определении совокупной обязанности по ЕНП, зависит от того, соответствует ли отчетность контрольным соотношениям. Если нет, то сведения будут учтены со дня вступления в силу решения по камеральной налоговой проверке или в течение 10 дней после ее окончания. Если нарушений нет — декларацию могут учесть ранее.

Утверждена возможность сдачи уведомления об исчисленных суммах налога с отрицательным значением.

На законодательном уровне утверждена возможность подачи уведомления с отрицательным значением. Таким случаем, в частности, является ситуация, когда аванс за текущий период (рассчитанный нарастающим итогом) меньше аванса за предыдущий период.

Определены условия, при которых уведомление об исчисленных суммах налогах будет считаться непредставленным.

Таким условием станет полное или частичное несоответствие уведомления контрольным соотношениям.

О выявленном нарушении налогоплательщику сообщат по ТКС или через личный кабинет в течение дня, следующего за днем подачи уведомления. Если документ подавался на бумаге и личного кабинета у налогоплательщика нет, сообщение отправят заказным письмом в течение 10 дней.

Утверждена возможность автоматического зачета страховых взносов в счет будущих платежей.

При наличии положительного сальдо по ЕНС, страховые взносы будут автоматически зачтены в счет будущего исполнения обязанности по их перечислению на основании поступившего от налогоплательщика уведомления.

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