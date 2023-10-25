Факторинг в бухгалтерском учете. Что нужно знать бухгалтеру

Современный рынок диктует условия работы на условиях отсрочки платежа. Многие компании не хотят ждать, когда покупатель рассчитается за поставленный товар или оказанные услуги и готовы переуступить банку сформировавшуюся дебиторскую задолженность на условиях факторинга, чтобы получить деньги сразу. Такой вид финансирования не отражается в кредиторской задолженности, потому что это не кредит, а фактически оплата за товар, только со стороны банка. Как быть бухгалтеру и как принимать деньги к учету?

Что такое факторинг

Факторинг — это беззалоговое финансирование поставщиков под уступку дебиторской задолженности на условиях отсрочки платежа.

В факторинговой схеме всегда участвует три стороны:

Поставщик, который имеет дебиторскую задолженность. Покупатель, который приобрел услуги или товары у поставщика. Фактор – банк или финансовая организация, которая оказывает услуги факторинга.

Договор факторинга заключается между фактором и поставщиком. Клиент (поставщик) за определенное вознаграждение уступает фактору права требования по контакту, а фактор выплачивает финансирование под уступленные денежные требования.

Существует два самых распространенных вида факторинга:

С регрессом. В случае неисполнения дебитором своих обязательств в срок, а также по истечению дополнительных 45 дней льготного периода, предоставляемых фактором для административного управления дебиторской задолженностью, поставщик закрывает задолженность по договору факторинга по регрессу.

Без регресса. Все риски неисполнения обязательств по контракту дебитором фактор берет на себя. Стоимость данного вида факторинга, как правило, выше.

Ак Барс Банк предлагает факторинг с регрессом с финансированием до 95% суммы долга в день обращения. Льготный период ожидания составляет до 45 дней, а отсрочка до 120 календарных дней. Залог и поручители не нужны. Оформить заявку

Как вести учет факторинговых операций

Поступления от продажи денежных требований признаются прочими доходами (п. 7 ПБУ «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина от 06.05.1999 № 32н).

Доход от уступки требования признается на дату перехода требования к банку, а именно дату подписания акта об уступке права требования, в сумме, которая указана в договоре факторинга (п. п. 10.1, 16 ПБУ 9/99).

Вместе с тем сумма задолженности покупателя включается в состав прочих расходов. Эти расходы признаются в сумме дебиторской задолженности.

Комиссия за факторинг относится к расходам, которые связаны с оплатой услуг банка, и учитываются в составе прочих расходов (п. 11 ПБУ 10/99). Расходы признаются на дату подписания акта об оказании услуг по предоставлению финансирования.

Все нюансы отражения факторинга в бухгалтерском учете возникают у поставщика, так как покупатель по сути просто переводит оплату за товар на другой счет, в остальном все документы он получает от поставщика и приходует товар от него же.

Факторинг в бухгалтерском учете у покупателя

Если продавец решит воспользоваться факторингом, проводки в учете покупателя будут выглядеть так:

Дт 41 Кт 60 — покупка товара у поставщика;

Дт 19 Кт 60 — выделен НДС со стоимости покупки;

Дт 68 Кт 19 — НДС принят к вычету;

Дт 60 Кт 60 – перевод задолженности на компанию-фактора;

Дт 60 Кт 51 – оплата задолженности на счет факторинговой компании.

Добавилась только одна проводка. У бухгалтера поставщика ситуация будет иная.

Факторинг в бухгалтерском учете продавца

Базовые проводки для бухгалтерии продавца:

Дт 62 Кт 90 – возникла задолженность от покупателя в размере стоимости поставки;

Дт 90 «НДС» Кт 68 — учтен НДС по поставке;

Дт 76 Кт 91 – возникла задолженность от факторинговой компании (при подписании акта);

Дт 91 Кт 62 – списана первоначальная задолженность покупателя;

Дт 51 Кт 76 – приход денег от фактора.

Проводки, связанные с учетом комиссии за факторинг:

Дт 91 Кт 76 – учет комиссии по факторингу (без НДС);

Дт 19 Кт 76 – выделен НДС с комиссии по факторингу;

Дт 68 Кт 19 – принят к вычету НДС из комиссии по факторингу;

Дт 76 Кт 51 – оплата комиссии факторинговой компании.

Если был использован факторинг с регрессом, то важно знать еще несколько проводок:

Дт 009 – отражение на забалансовом счете поручительства на сумму задолженности покупателя;

Кт 009 – списание поручительства (когда долг был погашен);

Дт 76 Кт 51 – возврат денег, полученных от фактора (если покупатель оплатил вам, а не факторинговой компании);

Дт 76 Кт 76 – выставление требований покупателю (если задолженность погашена не в срок).

Факторинг без регресса от Ак Барс Банка не требует залога или поручителя. Финансирование до 100% и отсрочка до 120 календарных дней. Клиенту не придется переживать, что понадобится вернуть деньги банку, риск неплатежа банк берет на себя.

Напомним еще раз о важном преимуществе факторинга – это не кредит, а продажа дебиторской задолженности. А значит, как кредиторская задолженность факторинговые услуги не отражаются.

Ак Барс Банк готов оказать консультации по всем возникшим вопросам. Подать заявку на факторинг.

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