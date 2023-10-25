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Факторинг

Факторинг в бухгалтерском учете. Что нужно знать бухгалтеру

Современный рынок диктует условия работы на условиях отсрочки платежа. Многие компании не хотят ждать, когда покупатель рассчитается за поставленный товар или оказанные услуги и готовы переуступить банку сформировавшуюся дебиторскую задолженность на условиях факторинга, чтобы получить деньги сразу. Такой вид финансирования не отражается в кредиторской задолженности, потому что это не кредит, а фактически оплата за товар, только со стороны банка. Как быть бухгалтеру и как принимать деньги к учету?
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Факторинг в бухгалтерском учете. Что нужно знать бухгалтеру
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое факторинг

Факторинг — это беззалоговое финансирование поставщиков под уступку дебиторской задолженности на условиях отсрочки платежа.

В факторинговой схеме всегда участвует три стороны:

  1. Поставщик, который имеет дебиторскую задолженность.

  2. Покупатель, который приобрел услуги или товары у поставщика.

  3. Фактор – банк или финансовая организация, которая оказывает услуги факторинга.

Договор факторинга заключается между фактором и поставщиком. Клиент (поставщик) за определенное вознаграждение уступает фактору права требования по контакту, а фактор выплачивает финансирование под уступленные денежные требования.

Существует два самых распространенных вида факторинга:

  • С регрессом. В случае неисполнения дебитором своих обязательств в срок, а также по истечению дополнительных 45 дней льготного периода, предоставляемых фактором для административного управления дебиторской задолженностью, поставщик закрывает задолженность по договору факторинга по регрессу.

  • Без регресса. Все риски неисполнения обязательств по контракту дебитором фактор берет на себя. Стоимость данного вида факторинга, как правило, выше.

Ак Барс Банк предлагает факторинг с регрессом с финансированием до 95% суммы долга в день обращения. Льготный период ожидания составляет до 45 дней, а отсрочка до 120 календарных дней. Залог и поручители не нужны.

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Как вести учет факторинговых операций

Поступления от продажи денежных требований признаются прочими доходами (п. 7 ПБУ «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина от 06.05.1999 № 32н).

Доход от уступки требования признается на дату перехода требования к банку, а именно дату подписания акта об уступке права требования, в сумме, которая указана в договоре факторинга (п. п. 10.1, 16 ПБУ 9/99).

Вместе с тем сумма задолженности покупателя включается в состав прочих расходов. Эти расходы признаются в сумме дебиторской задолженности.

Комиссия за факторинг относится к расходам, которые связаны с оплатой услуг банка, и учитываются в составе прочих расходов (п. 11 ПБУ 10/99). Расходы признаются на дату подписания акта об оказании услуг по предоставлению финансирования.

Все нюансы отражения факторинга в бухгалтерском учете возникают у поставщика, так как покупатель по сути просто переводит оплату за товар на другой счет, в остальном все документы он получает от поставщика и приходует товар от него же.

Факторинг в бухгалтерском учете у покупателя

Если продавец решит воспользоваться факторингом, проводки в учете покупателя будут выглядеть так:

  • Дт 41 Кт 60 — покупка товара у поставщика;

  • Дт 19 Кт 60 — выделен НДС со стоимости покупки;

  • Дт 68 Кт 19 — НДС принят к вычету;

  • Дт 60 Кт 60 – перевод задолженности на компанию-фактора;

  • Дт 60 Кт 51 – оплата задолженности на счет факторинговой компании.

Добавилась только одна проводка. У бухгалтера поставщика ситуация будет иная.

Факторинг в бухгалтерском учете продавца

Базовые проводки для бухгалтерии продавца:

  • Дт 62 Кт 90 – возникла задолженность от покупателя в размере стоимости поставки;

  • Дт 90 «НДС» Кт 68 — учтен НДС по поставке;

  • Дт 76 Кт 91 – возникла задолженность от факторинговой компании (при подписании акта);

  • Дт 91 Кт 62 – списана первоначальная задолженность покупателя;

  • Дт 51 Кт 76 – приход денег от фактора.

Проводки, связанные с учетом комиссии за факторинг:

  • Дт 91 Кт 76 – учет комиссии по факторингу (без НДС);

  • Дт 19 Кт 76 – выделен НДС с комиссии по факторингу;

  • Дт 68 Кт 19 – принят к вычету НДС из комиссии по факторингу;

  • Дт 76 Кт 51 – оплата комиссии факторинговой компании.

Если был использован факторинг с регрессом, то важно знать еще несколько проводок:

  • Дт 009 – отражение на забалансовом счете поручительства на сумму задолженности покупателя;

  • Кт 009 – списание поручительства (когда долг был погашен);

  • Дт 76 Кт 51 – возврат денег, полученных от фактора (если покупатель оплатил вам, а не факторинговой компании);

  • Дт 76 Кт 76 – выставление требований покупателю (если задолженность погашена не в срок).

Факторинг без регресса от Ак Барс Банка не требует залога или поручителя. Финансирование до 100% и отсрочка до 120 календарных дней. Клиенту не придется переживать, что понадобится вернуть деньги банку, риск неплатежа банк берет на себя.

Напомним еще раз о важном преимуществе факторинга – это не кредит, а продажа дебиторской задолженности. А значит, как кредиторская задолженность факторинговые услуги не отражаются.

Ак Барс Банк готов оказать консультации по всем возникшим вопросам. Подать заявку на факторинг.

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