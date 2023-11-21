Факторинг: как получить деньги сразу

Современный бизнес нередко сталкивает предпринимателей с ситуацией, когда из-за конкуренции или требований крупного заказчика оплата товаров и услуг происходит на условиях отсрочки платежа. Это приводит к дефициту оборотных средств, необходимых для дальнейшего развития бизнеса. Чтобы закупить сырье или оплатить следующую партию товара, деньги нужны срочно. Расскажем, как получить деньги сразу и не дожидаться оплаты покупателя, не тратя на это кредитный потенциал своей компании.

Что такое факторинг

Факторинг — финансовая услуга, с помощью которой деньги за проданный товар можно получить в этот же день, но не от покупателя, а от финансовой организации (фактора). Взамен компания уступает ей права требования дебиторской задолженности.

В процессе факторинга участвуют три стороны: покупатель, продавец и фактор. Продавец уступает право требования задолженности фактору, который выплачивает ему финансирование, а покупатель оплачивает купленный у продавца товар или услугу сразу фактору.

Как работает факторинг

Проще всего показать, как работает механизм факторинга, на примере.

Компания производит пластиковые окна. У нее есть заказчик, в лице крупного застройщика, который регулярно закупает продукцию компании для реализации проектов по строительству жилых или офисных зданий.

Чтобы выиграть тендер на этот контракт, компания согласилась на расчеты с отсрочкой платежа сроком 90 дней. Таким образом, вложив свои оборотные средства в производство окон, а затем осуществив поставку, компания получит оплату только через 3 месяца. Но закупать сырье для следующего цикла производства необходимо уже сегодня, также нужно где-то взять деньги на уплату налогов, зарплаты и других обязательных платежей до того, когда покупатель внесет деньги.

Первый вариант — кредит, который выдают банки. Но тут может возникнуть несколько сложностей:

может потребоваться залог;

кредит увеличит статью заемных средств на балансе;

если покупатель не оплатит вовремя, продавец понесет еще больше расходов.

Второй вариант — факторинг. Продавец обращается к фактору и уступает право требования дебиторской задолженности. За это фактор выплачивает финансирование продавцу сразу после поставки окон в размере до 100% от суммы поставки. Покупатель, в свою очередь, уведомляется об уступке задолженности и осуществляет дальнейшие расчеты по контракту напрямую с фактором. И если по какой-то причине покупатель своевременно не оплатил товар, то фактор решает этот вопрос самостоятельно с покупателем.

Факторинг и кредит

Главные отличия факторинга от кредита таковы:

сумму долга возвращает покупатель, а не продавец;

чтобы пользоваться факторингом не нужен залог;

нет жестких требований к финансовому положению продавца;

факторинговое финансирование не является кредитной нагрузкой для поставщика;

нет ограничений по лимиту финансирования: сколько продал столько и получил;

финансирование по факторингу не имеет контроля целевого использования – по сути это выручка компании, которую можно использовать на свое усмотрение.

В каких случаях используют факторинг

Если не хватает оборотных средств.

С факторингом у бизнеса всегда будут оборотные средства, которые можно потратить на развитие компании.

Если нужно устранить кассовый разрыв.

С помощью факторинга можно легко синхронизировать оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности.

Если компания хочет работать с крупными заказчиками.

Например, торговые сети чаще всего оплачивают поставки только через 45–75 дней. Оплаты по госконтрактам тоже проводят через какое-то время после полной поставки товара. Факторинг позволяет работать с крупными покупателями и получать деньги сразу.

Виды факторинга

С регрессом и без регресса.

Факторинг с регрессом предполагает, что продавец полностью или частично вернет банку неуплату от покупателя, если тот не рассчитался в обозначенный срок.

Факторинг без регресса подразумевает, что банк сам берет на себя все обязательства и риски по неуплате, а значит взыскивать долги и нести потери будет за свой счет.

Ак Барс Банк предлагает факторинг с регрессом и финансированием до 95% суммы поставки в день обращения. Льготный период ожидания составляет до 45 дней, а отсрочка — до 120 календарных дней. Залог и поручители не нужны. Оформить заявку

Открытый и закрытый.

При открытом факторинге все стороны знают о том, что в сделке участвует факторинговая компания. При закрытом — продавец не уведомляет покупателя, а самостоятельно ведет расчеты с банком-фактором.

Внутренний и международный.

При внутреннем, участники находятся в одной стране, при международном — продавец или покупатель работают за рубежом. Такой услугой пользуются компании-импортеры и экспортеры.

На что обратить внимание при заключении договора факторинга

Вид факторинга — с регрессом или без регресса. От этого зависит, кто берет на себя риски неуплаты.

Срок договора. Даже если заключается бессрочный договор, банк может регулировать периоды платежей по каждой конкретной сделке.

Вознаграждение банка — это может быть фиксированная сумма или процент от сделки, важно убедиться в отсутствии скрытых комиссий.

Дополнительные услуги . Обращайте внимание, включены ли в договор страхование, услуги юристов, онлайн-сервисы, консультации и т.п.

Документооборот с банком — электронный или физический. Если ЭДО нет, то документы по каждой отгрузке нужно отвозить в офис банка, чтобы подтвердить сделку с покупателем.

Факторинг — одна из самых активно растущих финансовых услуг в России и в мире. Начните использовать его уже сегодня.

Факторинг без регресса от Ак Барс Банка не требует залога или поручительства. Финансирование до 100% от суммы сделки и отсрочка до 120 календарных дней. Клиенту не придется переживать, что понадобится вернуть деньги банку, риск неплатежа банк берет на себя.

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