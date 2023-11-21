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Факторинг

Факторинг: как получить деньги сразу

Современный бизнес нередко сталкивает предпринимателей с ситуацией, когда из-за конкуренции или требований крупного заказчика оплата товаров и услуг происходит на условиях отсрочки платежа. Это приводит к дефициту оборотных средств, необходимых для дальнейшего развития бизнеса. Чтобы закупить сырье или оплатить следующую партию товара, деньги нужны срочно. Расскажем, как получить деньги сразу и не дожидаться оплаты покупателя, не тратя на это кредитный потенциал своей компании.
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Факторинг: как получить деньги сразу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое факторинг

Факторинг — финансовая услуга, с помощью которой деньги за проданный товар можно получить в этот же день, но не от покупателя, а от финансовой организации (фактора). Взамен компания уступает ей права требования дебиторской задолженности.

В процессе факторинга участвуют три стороны: покупатель, продавец и фактор. Продавец уступает право требования задолженности фактору, который выплачивает ему финансирование, а покупатель оплачивает купленный у продавца товар или услугу сразу фактору.

Как работает факторинг

Проще всего показать, как работает механизм факторинга, на примере.

Компания производит пластиковые окна. У нее есть заказчик, в лице крупного застройщика, который регулярно закупает продукцию компании для реализации проектов по строительству жилых или офисных зданий.

Чтобы выиграть тендер на этот контракт, компания согласилась на расчеты с отсрочкой платежа сроком 90 дней. Таким образом, вложив свои оборотные средства в производство окон, а затем осуществив поставку, компания получит оплату только через 3 месяца. Но закупать сырье для следующего цикла производства необходимо уже сегодня, также нужно где-то взять деньги на уплату налогов, зарплаты и других обязательных платежей до того, когда покупатель внесет деньги.

Первый вариант — кредит, который выдают банки. Но тут может возникнуть несколько сложностей:

  • может потребоваться залог;

  • кредит увеличит статью заемных средств на балансе;

  • если покупатель не оплатит вовремя, продавец понесет еще больше расходов.

Второй вариант — факторинг. Продавец обращается к фактору и уступает право требования дебиторской задолженности. За это фактор выплачивает финансирование продавцу сразу после поставки окон в размере до 100% от суммы поставки. Покупатель, в свою очередь, уведомляется об уступке задолженности и осуществляет дальнейшие расчеты по контракту напрямую с фактором. И если по какой-то причине покупатель своевременно не оплатил товар, то фактор решает этот вопрос самостоятельно с покупателем.

Факторинг и кредит

Главные отличия факторинга от кредита таковы:

  • сумму долга возвращает покупатель, а не продавец;

  • чтобы пользоваться факторингом не нужен залог;

  • нет жестких требований к финансовому положению продавца;

  • факторинговое финансирование не является кредитной нагрузкой для поставщика;

  • нет ограничений по лимиту финансирования: сколько продал столько и получил;

  • финансирование по факторингу не имеет контроля целевого использования – по сути это выручка компании, которую можно использовать на свое усмотрение.

В каких случаях используют факторинг

  • Если не хватает оборотных средств.

С факторингом у бизнеса всегда будут оборотные средства, которые можно потратить на развитие компании.

  • Если нужно устранить кассовый разрыв.

С помощью факторинга можно легко синхронизировать оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности.

  • Если компания хочет работать с крупными заказчиками.

Например, торговые сети чаще всего оплачивают поставки только через 45–75 дней. Оплаты по госконтрактам тоже проводят через какое-то время после полной поставки товара. Факторинг позволяет работать с крупными покупателями и получать деньги сразу.

Виды факторинга

  • С регрессом и без регресса.

Факторинг с регрессом предполагает, что продавец полностью или частично вернет банку неуплату от покупателя, если тот не рассчитался в обозначенный срок.

Факторинг без регресса подразумевает, что банк сам берет на себя все обязательства и риски по неуплате, а значит взыскивать долги и нести потери будет за свой счет.

Ак Барс Банк предлагает факторинг с регрессом и финансированием до 95% суммы поставки в день обращения. Льготный период ожидания составляет до 45 дней, а отсрочка — до 120 календарных дней. Залог и поручители не нужны.

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  • Открытый и закрытый.

При открытом факторинге все стороны знают о том, что в сделке участвует факторинговая компания. При закрытом — продавец не уведомляет покупателя, а самостоятельно ведет расчеты с банком-фактором.

  • Внутренний и международный.

При внутреннем, участники находятся в одной стране, при международном — продавец или покупатель работают за рубежом. Такой услугой пользуются компании-импортеры и экспортеры.

На что обратить внимание при заключении договора факторинга

  • Вид факторинга — с регрессом или без регресса. От этого зависит, кто берет на себя риски неуплаты.

  • Срок договора. Даже если заключается бессрочный договор, банк может регулировать периоды платежей по каждой конкретной сделке.

  • Вознаграждение банка — это может быть фиксированная сумма или процент от сделки, важно убедиться в отсутствии скрытых комиссий.

  • Дополнительные услуги. Обращайте внимание, включены ли в договор страхование, услуги юристов, онлайн-сервисы, консультации и т.п.

  • Документооборот с банком — электронный или физический. Если ЭДО нет, то документы по каждой отгрузке нужно отвозить в офис банка, чтобы подтвердить сделку с покупателем.

Факторинг — одна из самых активно растущих финансовых услуг в России и в мире. Начните использовать его уже сегодня.

Факторинг без регресса от Ак Барс Банка не требует залога или поручительства. Финансирование до 100% от суммы сделки и отсрочка до 120 календарных дней. Клиенту не придется переживать, что понадобится вернуть деньги банку, риск неплатежа банк берет на себя.

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Комментарии

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