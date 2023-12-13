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Ведение бизнеса

Оптимизация расходов: на чем бизнес может сэкономить в 2024 году

Близится новый год — время считать доходы и искать возможности оптимизировать расходы. К тому же компании предлагают различные новогодние подарки в виде бонусов, которые нельзя упускать. Посмотрим, на чем компании можно сэкономить в 2024 году.
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Оптимизация расходов: на чем бизнес может сэкономить в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как снизить налоговую нагрузку в 2024 году

Чтобы снизить налоговую нагрузку законным образом, можно воспользоваться следующими способами.

1. Выбрать выгодную систему налогообложения.

Выбирайте оптимальный режим налогообложения, который подходит именно вашему бизнесу. Если вы используете общую систему, но ваши доходы и расходы позволяют применять спецрежим, то конец года — самое время, чтобы уведомить об этом налоговую службу и перейти на другую систему уплаты налогов с начала года.

2. Использовать налоговые каникулы.

Попробуйте применить налоговые каникулы. Особенно это актуально для индивидуальных предпринимателей, которые работают на УСН или ПСН. 

Они могут получить налоговые каникулы в 2024, если:

  • только открыли или снова начали предпринимательскую деятельность после введения налоговых каникул в регионе;

  • действуют в производственной, социальной сфере, науке, бытовых услугах, туристических услугах. Каждый регион имеет свой список кодов ОКВЭД. 

Доход за год по этим видам деятельности должен составлять не менее 70% от общего дохода.

3. Уменьшить налог по УСН на страховые взносы.

Уменьшайте сумму налога на уплаченные страховые взносы. ИП без работников вообще может уменьшить налог по патенту или УСН до 100%. Уменьшить налог можно в течение налогового периода применения УСН или в календарном году действия патента. Ранее такая процедура была возможна только после уплаты указанных сумм. При этом сроки внесения страховых взносов остались прежними – 31 декабря и 1 июля.

4. Структурировать бизнес. 

Если вы занимаетесь производством и торговлей, то можно разделить компанию на производственную (на ОСНО) и на торговую (на УСН) и платить меньше налогов.

Автоматизируйте бизнес

Существенно сократить расходы поможет автоматизация. Точнее, скорее всего сначала придется потратиться. Ведь, чтобы автоматизировать процесс производства или другой бизнес-процесс, нужно вложить деньги. Но как только вы наладите работу, экономия не заставит себя ждать.

Постарайтесь автоматизировать рутинные процессы, которые отнимают много времени у ваших сотрудников. Это приведет к значительному сокращению расходов на оплату труда, повышению уровня производительности, а также получению актуальных и достоверных данных, которые нужны для оперативного принятия решений.

Пример автоматизации процессов: внедрение специальной программы — CRM-системы — системы управления взаимоотношениями с клиентами. С помощью программного обеспечения можно просматривать все взаимодействия с покупателями в одном месте.

Кроме того, CRM-платформы помогают управлять потенциальными клиентами и сделками.

Конечно, для автоматизации нужны деньги. Чтобы их получить, можно воспользоваться льготными кредитами.

Получите льготный кредит для бизнеса

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить льготные кредиты на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств или на рефинансирование действующих кредитов.

Например, в Ак Барс Банке можно получить до 2 млрд руб. на пополнение оборотных средств на срок до 10 лет и по льготной ставке от 7,5% годовых.

Анализируйте расходы на бизнес

Чтобы сократить расходы, нужно понимать, а на что вы потратили свои деньги. Лучше всего свести все свои расходы за последний период в единую таблицу.

Далее — сгруппировать их по статьям затрат, разделить на постоянные и переменные и выделить те, которые явно выбиваются из общей массы, а также те, динамика по которым за анализируемый период растет вверх.

После чего для каждой статьи расходов примите решение: оставить, полностью убрать, снизить уровень затрат. А также найдите предельный уровень, до которого готовы снижать лимиты. 

С помощью подобного анализа вы всегда будете в курсе, куда уходят ваши деньги и как можно сэкономить на расходах.

Подключите единое решение для приема платежей

Подключите онлайн-кассу, эквайринг с расчетным счетом и прием платежей по СБП в одном решении. Так вы не будете платить за несколько устройств или обслуживание нескольких расчетных счетов. 

С одной стороны, вы получаете возможность принимать оплату разными способами, что очень удобно покупателей, с другой стороны, все это можно соединить в одном устройстве.

Ак Барс Банк предлагает выгодное решение для бизнеса — «Все для приема платежей».

Используйте выгодные предложения от банков

Посчитайте, сколько вы тратите на обслуживание расчетного счета и другие банковские операции. Возможно, есть более выгодные предложения.

Обычно к новому году банки предлагают разные бонусы и выгодные акции на обслуживание в наступающем году. 

2023 год — юбилейный для Ак Барс Банка. В честь дня рождения Ак Барс Банк дарит юбилейные бонусы для бизнеса.

Чтобы получить бонусы:

  1. Подключите один из Коробочных продуктов с предоплатой на обслуживание на 30 месяцев и получите скидку на обслуживание 30% или 9 месяцев бесплатного обслуживания.

  2. Оформите корпоративную карту платежной системы «МИР», привязанную к счету, и совершайте операции по корпоративной карте с 1 ноября по 31 декабря 2023 года и получайте кешбэк 30%.

Подключиться к акции можно уже сегодня — она действует до 31 декабря 2023 года.

Как не нарушить 115-ФЗ и не попасть под блокировку

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Комментарии

2
  • Логотип sanyok.
    sanyok.
    Сотрудник
    36 мин

    Император Человечества

    интересная статья!

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 13 мин

      ага. интересная. ЦБ рефинансирует под 15%. а АК-Барс - 

      до 10 лет и по льготной ставке от 7,5% годовых.

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