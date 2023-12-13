Оптимизация расходов: на чем бизнес может сэкономить в 2024 году

Близится новый год — время считать доходы и искать возможности оптимизировать расходы. К тому же компании предлагают различные новогодние подарки в виде бонусов, которые нельзя упускать. Посмотрим, на чем компании можно сэкономить в 2024 году.

Как снизить налоговую нагрузку в 2024 году

Чтобы снизить налоговую нагрузку законным образом, можно воспользоваться следующими способами.

1. Выбрать выгодную систему налогообложения.

Выбирайте оптимальный режим налогообложения, который подходит именно вашему бизнесу. Если вы используете общую систему, но ваши доходы и расходы позволяют применять спецрежим, то конец года — самое время, чтобы уведомить об этом налоговую службу и перейти на другую систему уплаты налогов с начала года.

2. Использовать налоговые каникулы.

Попробуйте применить налоговые каникулы. Особенно это актуально для индивидуальных предпринимателей, которые работают на УСН или ПСН.

Они могут получить налоговые каникулы в 2024, если: только открыли или снова начали предпринимательскую деятельность после введения налоговых каникул в регионе;

действуют в производственной, социальной сфере, науке, бытовых услугах, туристических услугах. Каждый регион имеет свой список кодов ОКВЭД.

Доход за год по этим видам деятельности должен составлять не менее 70% от общего дохода.

3. Уменьшить налог по УСН на страховые взносы.

Уменьшайте сумму налога на уплаченные страховые взносы. ИП без работников вообще может уменьшить налог по патенту или УСН до 100%. Уменьшить налог можно в течение налогового периода применения УСН или в календарном году действия патента. Ранее такая процедура была возможна только после уплаты указанных сумм. При этом сроки внесения страховых взносов остались прежними – 31 декабря и 1 июля.

4. Структурировать бизнес.

Если вы занимаетесь производством и торговлей, то можно разделить компанию на производственную (на ОСНО) и на торговую (на УСН) и платить меньше налогов.

Автоматизируйте бизнес

Существенно сократить расходы поможет автоматизация. Точнее, скорее всего сначала придется потратиться. Ведь, чтобы автоматизировать процесс производства или другой бизнес-процесс, нужно вложить деньги. Но как только вы наладите работу, экономия не заставит себя ждать.

Постарайтесь автоматизировать рутинные процессы, которые отнимают много времени у ваших сотрудников. Это приведет к значительному сокращению расходов на оплату труда, повышению уровня производительности, а также получению актуальных и достоверных данных, которые нужны для оперативного принятия решений.

Пример автоматизации процессов: внедрение специальной программы — CRM-системы — системы управления взаимоотношениями с клиентами. С помощью программного обеспечения можно просматривать все взаимодействия с покупателями в одном месте.

Кроме того, CRM-платформы помогают управлять потенциальными клиентами и сделками.

Конечно, для автоматизации нужны деньги. Чтобы их получить, можно воспользоваться льготными кредитами.

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Анализируйте расходы на бизнес

Чтобы сократить расходы, нужно понимать, а на что вы потратили свои деньги. Лучше всего свести все свои расходы за последний период в единую таблицу.

Далее — сгруппировать их по статьям затрат, разделить на постоянные и переменные и выделить те, которые явно выбиваются из общей массы, а также те, динамика по которым за анализируемый период растет вверх.

После чего для каждой статьи расходов примите решение: оставить, полностью убрать, снизить уровень затрат. А также найдите предельный уровень, до которого готовы снижать лимиты.

С помощью подобного анализа вы всегда будете в курсе, куда уходят ваши деньги и как можно сэкономить на расходах.

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