Что можно и что нельзя оплачивать с помощью бизнес-карты. Ее плюсы и минусы

Корпоративная карта фактически заменила в организациях чековую книжку и наличные деньги. Однако это не просто дебетовая карта, которой мы привыкли расплачиваться в супермаркете. Корпоративной картой нужно уметь грамотно пользоваться, чтобы получать максимум выгоды.

Что можно и что нельзя оплачивать бизнес-картой

Важное отличие бизнес-карты от обычной дебетовой карты физлица — ей можно оплачивать только определенные товары и услуги. Также для нее предусмотрены некоторые ограничения.

Что можно делать с бизнес-картой:

Проводить оплату поставщикам.

Покупать товары для хозяйственной деятельности компании — канцелярские товары, запасные части для служебных автомобилей, некоторую оргтехнику.

Оплачивать услуги для нужд организации — например, интернет или мобильную связь.

Оплачивать командировочные расходы, в том числе проживание, проезд, питание. С суточными лучше быть осторожнее и перечислять их на личную карту сотрудникам или выдавать наличными на руки.

Что нельзя делать с бизнес-картой:

Проводить личные траты для юрлица — например, покупать товары в магазинах или заправлять личный автомобиль, который не относится к организации.

Снимать большие суммы наличных денег: бизнес-карта предназначена для безналичных расчетов и снятие больших сумм с карты станет поводом для проверки по 115-ФЗ.

Передавать карту для проведения операций физическим лицам, которые не являются работниками организации, например, членам семьи сотрудников.

Есть нюансы использования корпоративной карты индивидуальным предпринимателем.

Деньги на расчетном счете принадлежат ИП, и он может тратить их, в том числе, на личные нужды. Однако если он использует ОСНО или УСН «доходы — расходы», то учет все равно нужно вести раздельно, так как личные расходы нельзя учесть в целях налогообложения. Все операции необходимо подтвердить документально.

Как отчитаться за расходы по карте

Чтобы подтвердить корректность оплаты с бизнес-карты, лицо, которое ее использовало, должно подтвердить все совершенные операции:

Предоставить чек — кассовый или товарный. Подтвердить транзакцию актом, накладной, договором на поставку или оказание услуг.

Все первичные документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством. Срок отчетности регламентируется руководителем организации и необязательно составляет три дня, как по авансовому отчету.

Плюсы и минусы использования бизнес-карты

Использование корпоративной карты имеет множество преимуществ:

это постоянный контроль за расходами;

возможность быстро пополнить карту;

не требуется контроль за выдачей и возвратом денег, можно установить лимиты по конкретным категориям расходов;

нет ограничения по оплате поставщикам в 100 тыс. руб., как при наличном расчете;

можно оплачивать покупки через интернет;

можно вносить и снимать деньги через банкомат, но со снятием наличных нужно быть осторожнее;

не нужно покупать валюту для загранкомандировок — деньги спишутся в той валюте, в стране которой находится карта;

если карта утеряна, то ее можно быстро заблокировать;

по бизнес-картам часто предоставляются различные кешбэки и бонусы.

Например, с корпоративной картой МИР от Ак Барс Банка можно получить кешбэк до 48 000 бонусов в год. 1 бонус = 1 рубль.

При использовании бизнес-карт есть нюансы:

Нельзя постоянно снимать наличные, так как банк может заподозрить предпринимателя в незаконном обналичивании средств. Конкретные цифры каждый банк определяет сам.

Операции по карте на сумму свыше 1 млн руб. попадают под контроль Росфинмониторинга.

При переводах самозанятым за товары или услуги необходимо получить от них чек из приложения «Мой налог».

Перечислять деньги физическим лицам без специального статуса ИП или плательщика НПД можно только в бизнес-целях — за выполненные работы или оказанные услуги в рамках договора ГПХ. В этом случае необходимо уплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы с выплаты исполнителю.

Карту нельзя использовать в личных целях.

Тем не менее плюсов у бизнес-карты гораздо больше, чем минусов. Если соблюдать все правила ее использования и не нарушать установленные требования, то она станет очень удобным платежным инструментом.

Совершать операции с помощью корпоративной карты гораздо выгоднее, особенно с бизнес-кешбэком от Ак Барс Банка.

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