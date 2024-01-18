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Корпоративные карты

Что можно и что нельзя оплачивать с помощью бизнес-карты. Ее плюсы и минусы

Корпоративная карта фактически заменила в организациях чековую книжку и наличные деньги. Однако это не просто дебетовая карта, которой мы привыкли расплачиваться в супермаркете. Корпоративной картой нужно уметь грамотно пользоваться, чтобы получать максимум выгоды. 
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Что можно и что нельзя оплачивать с помощью бизнес-карты. Ее плюсы и минусы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что можно и что нельзя оплачивать бизнес-картой

Важное отличие бизнес-карты от обычной дебетовой карты физлица — ей можно оплачивать только определенные товары и услуги. Также для нее предусмотрены некоторые ограничения.

Что можно делать с бизнес-картой:

  • Проводить оплату поставщикам.

  • Покупать товары для хозяйственной деятельности компании — канцелярские товары, запасные части для служебных автомобилей, некоторую оргтехнику.

  • Оплачивать услуги для нужд организации — например, интернет или мобильную связь.

  • Оплачивать командировочные расходы, в том числе проживание, проезд, питание. С суточными лучше быть осторожнее и перечислять их на личную карту сотрудникам или выдавать наличными на руки.

Что нельзя делать с бизнес-картой:

  • Проводить личные траты для юрлица — например, покупать товары в магазинах или заправлять личный автомобиль, который не относится к организации.

  • Снимать большие суммы наличных денег: бизнес-карта предназначена для безналичных расчетов и снятие больших сумм с карты станет поводом для проверки по 115-ФЗ.

  • Передавать карту для проведения операций физическим лицам, которые не являются работниками организации, например, членам семьи сотрудников.

Есть нюансы использования корпоративной карты индивидуальным предпринимателем.

Деньги на расчетном счете принадлежат ИП, и он может тратить их, в том числе, на личные нужды. Однако если он использует ОСНО или УСН «доходы — расходы», то учет все равно нужно вести раздельно, так как личные расходы нельзя учесть в целях налогообложения. Все операции необходимо подтвердить документально. 

Как отчитаться за расходы по карте

Чтобы подтвердить корректность оплаты с бизнес-карты, лицо, которое ее использовало, должно подтвердить все совершенные операции:

  1. Предоставить чек — кассовый или товарный.

  2. Подтвердить транзакцию актом, накладной, договором на поставку или оказание услуг.

Все первичные документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством. Срок отчетности регламентируется руководителем организации и необязательно составляет три дня, как по авансовому отчету.

Плюсы и минусы использования бизнес-карты

Использование корпоративной карты имеет множество преимуществ:

  • это постоянный контроль за расходами;

  • возможность быстро пополнить карту;

  • не требуется контроль за выдачей и возвратом денег, можно установить лимиты по конкретным категориям расходов;

  • нет ограничения по оплате поставщикам в 100 тыс. руб., как при наличном расчете;

  • можно оплачивать покупки через интернет;

  • можно вносить и снимать деньги через банкомат, но со снятием наличных нужно быть осторожнее;

  • не нужно покупать валюту для загранкомандировок — деньги спишутся в той валюте, в стране которой находится карта;

  • если карта утеряна, то ее можно быстро заблокировать;

  • по бизнес-картам часто предоставляются различные кешбэки и бонусы.

Например, с корпоративной картой МИР от Ак Барс Банка можно получить кешбэк до 48 000 бонусов в год. 1 бонус = 1 рубль.

При использовании бизнес-карт есть нюансы:

  • Нельзя постоянно снимать наличные, так как банк может заподозрить предпринимателя в незаконном обналичивании средств. Конкретные цифры каждый банк определяет сам.

  • Операции по карте на сумму свыше 1 млн руб. попадают под контроль Росфинмониторинга.

  • При переводах самозанятым за товары или услуги необходимо получить от них чек из приложения «Мой налог».

  • Перечислять деньги физическим лицам без специального статуса ИП или плательщика НПД можно только в бизнес-целях — за выполненные работы или оказанные услуги в рамках договора ГПХ. В этом случае необходимо уплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы с выплаты исполнителю.

  • Карту нельзя использовать в личных целях.

Тем не менее плюсов у бизнес-карты гораздо больше, чем минусов. Если соблюдать все правила ее использования и не нарушать установленные требования, то она станет очень удобным платежным инструментом. 

Совершать операции с помощью корпоративной карты гораздо выгоднее, особенно с бизнес-кешбэком от Ак Барс Банка.

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