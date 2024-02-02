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С 1 февраля 2024 года проиндексируют социальные пособия, увеличат плату в системе «Платон» и ужесточат правила работы коллекторских агентств. Разбираемся в изменениях февраля 2024 года.
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Лимиты на бесплатные переводы и новые сроки подачи отчетов: что изменится с февраля 2024 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Новые требования к работе коллекторов

С 1 февраля 2024 года коллекторские агентства при работе с должниками смогут применять роботизированные системы, которые генерируют, распознают речь и позволяют поддерживать определенные сценарии разговоров. Также коллекторам разрешили передавать сообщения через интернет, мессенджеры и портал Госуслуг. Если в агентстве хотят использовать в работе ботов, руководителю нужно до 2 марта уведомить об этом ФССП. На основании уведомления их внесут в специальный реестр.

Во время звонка коллектор должен назвать имя и индивидуальный идентификационный код, присвоенный кредитором, а если кода нет — свои фамилию, имя, отчество и сообщить сведения о размере просроченной задолженности.

Также изменили требования к названию коллекторских организаций. Теперь в наименование должно входить словосочетание «профессиональная коллекторская организация». Чтобы работать без нарушений, у агентства не может быть неоплаченных административных штрафов за нарушение прав граждан при возврате просроченной задолженности.

Новые сроки подачи декларации по налогу на имущество

Перенесли срок подачи декларации по налогу на имущество организаций. Теперь ее нужно предоставлять до 25 февраля следующего года. В 2024 году этот день попадает на воскресенье, поэтому отчитаться перед налоговиками можно до 26 февраля включительно. Раньше последний день подачи отчета по налогу на имущество был 25 марта.

Индексация оплаты в системе «Платон»

С 1 февраля 2024 года размер платы в систему «Платон» за проезд по федеральным автодорогам общего пользования повысится до 3,05 ₽ за 1 км пути. До 1 февраля размер платы составлял 2,84 ₽ за 1 км пути.

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