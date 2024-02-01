Какие отчеты сдавать в военкомат в 2024 году

Работодатели ведут воинский учет сотрудников — призывников и военнообязанных. Разберем, какую отчетность сдавать в военкомат, в какой срок отчитываться и что ждет нарушителя предписаний.

С 1 октября выросли штрафы за нарушения в сфере воинского учета для компаний. Теперь размер штрафа доходит до 500 000 ₽. Разберем, как не стать нарушителем и вовремя отчитываться перед военкоматом.

Изменения в воинском учете

Военнообязанных регистрируют в Реестре воинского учета: ставят и снимают с учета, а также вносят изменения в документы. Реестр содержит личные сведения военнообязанных: ФИО, дату рождения, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, адрес по месту жительства и пребывания, сведения о месте работы, состоянии здоровья, образовании, военно-учетной специальности.

Кроме этого, в реестр вносят сведения:

о направлении и получении повесток;

о явке или неявке по повестке;

о подтверждении уважительных причин неявки;

о применении ограничительных мер;

о применении административной и уголовной ответственности за нарушения воинской обязанности;

об обжаловании действий военкоматов.

На воинский учет по-прежнему ставят призывников, а также военнообязанных в запасе, например, при смене места жительства. Но теперь военкомат действует через систему межведомственного электронного взаимодействия со следующими структурами: МВД, ФНС, СФР, ЦИК, медорганизации, образовательные организации, суды, органы дознания, местные и федеральные органы власти.

Уведомления об изменениях

При приеме и увольнении. Если принимают на работу или увольняют военнообязанного призывного возраста, эти сведения работодатель обязан сообщить в военкомат в течение пяти календарных дней.

Пример заполнения сведений (Источник: kdelo.ru)

При приеме на работу у сотрудника призывного возраста нужно затребовать удостоверение призывника, у военнообязанного — военный билет, справку или временное удостоверение.

Важно! С 1 января 2024 года верхнюю границу призывного возраста поднимают с 27 до 30 лет. Нижний предел останется прежним — 18 лет.

Изменились персональные данные. Работодателю нужно сообщить в военкомат об изменениях в жизни военнообязанного. Сведения подают, если изменения касаются:

семейного положения — женитьба или развод;

образования;

места работы — например, военнообязанного перевели в другое структурное подразделение;

должности;

места жительства или пребывания.

Также нужно сообщать об изменении состояния здоровья работника — например, он получил инвалидность или тяжело заболел. Уведомление подают в течение пяти дней со дня изменения сведений, не дожидаясь запроса от военкомата. Документы можно направить онлайн, через личный кабинет компании на портале Госуслуг.

Пример заполнения сведений (Источник: kdelo.ru)

Отсутствуют документы воинского учета. Если приняли на работу сотрудника, который не состоит на воинском учете, об этом нужно уведомить военкомат. Такая обязанность существовала, но сроки сократили с двух недель до трех рабочих дней.

С 2023 года работодателям отменили две обязанности — каждый год подавать списки на работников-подростков 15 и 16 лет, а также представлять списки мужчин, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году. Эти сведения военкомат собирает самостоятельно.

Как сдавать ежегодные отчеты в военкомат, об обязательствах работодателя и штрафах за нарушения, читайте в продолжении статьи в Life Profit

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