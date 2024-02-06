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Маркетплейсы

Как заполнить карточки на маркетплейсах Ozon и Wildberries, чтобы увеличить продажи

Как предпринимателям правильно заполнять карточки для Ozon и Wildberries: требования маркетплейсов, советы и примеры заполнения
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Как заполнить карточки на маркетплейсах Ozon и Wildberries, чтобы увеличить продажи
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

По данным аналитиков «МТС Банка», в третьем квартале 2023 года более 80% всех продаж на маркетплейсах пришлось на Wildberries (58,4%) и Ozon (26,5%). Насколько хорошо будут продаваться товары, и какое место они займут в поисковой выдаче на площадках, зависит от оформления карточки товара: названия, фотографий, описания, характеристик. 

В октябре 2023 сотрудники Wildberries объявили о новых требованиях, которые будут влиять на рейтинг карточки товара. А в декабре Ozon поделился, какие карточки попадают на первые страницы их поиска. В статье расскажем, как заполнить карточки на маркетплейсах в соответствии с новыми требованиями, чтобы увеличить продажи. 

Как сделать продающей карточку товара на Ozon

Придумать короткое и емкое название, чтобы покупатель сразу понял, карточку какого товара смотрит. Ограничение по количеству символов ― 200. Ozon рекомендует составлять название по принципу: тип + бренд + модель + важные характеристики для категории товара. 

Пример удачного и неудачного названия 

Указать характеристики товара. Чем подробнее они заполнены, тем больше вероятность, что покупатель найдет товар через фильтры в поиске. При этом важно заполнять поля по делу: если указать лишнюю информацию или ту, которая к товару не относится, карточка опустится в результатах поиска.

У этой маски для лица есть все шансы оказаться на первых строчках поисковой выдачи: характеристики заполнены подробно и по делу

Составить конкретное описание товара. Ozon утверждает, что в идеальном описании информация соответствует товару, указано, из чего он сделан, как им пользоваться, прописана ценность для покупателя, например, выгода от использования товара, долговечность, дополнительные функции. В описании не должно быть пунктуационных, орфографических и грамматических ошибок.

Описание, соответствующее требованиям Ozon: указана ценность товара для покупателя

Так делать не надо: у товара нет подробного описания, указан только состав, и то с орфографической ошибкой

Усилить описание с помощью rich-контента ― инструмента, который позволяет добавлять в описание фото и видео. В результате получается мини-лендинг. Rich-контент можно оформить по шаблону в редакторе, который открывается по отдельной ссылке или в личном кабинете продавца.

В конструкторе можно выбрать понравившийся шаблон

Ozon утверждает, для того, чтобы rich-контент работал, достаточно:

  • официальных фото товара от производителя или из соцсетей бренда;

  • емких подзаголовков, которые доносят ценность продукта;

  • акцента на фактах, которые лаконично демонстрируют преимущества.

Также не будет лишним добавить видеообзор товара и скриншоты отзывов клиентов.

Пример хорошего rich-контента: иллюстрации дополняют текст, выделены подзаголовки, емко расписаны преимущества товара

Так делать не надо: в rich-контенте только фото без подписей 

Добавить качественные фото и видео в форматахpng, jpeg, jpg, heic, webp,разрешением не менее 200х200 пикселей, и размером не более 10 мб. Чтобы покупатель мог рассмотреть товар с разных сторон, лучше добавлять не одно, а несколько медиа. 

Сколько фото или видео добавлять для конкретного товара, можно понять по контент-рейтингу: он показывает, какие необязательные разделы карточки заполнить, чтобы товар продавался лучше. Посмотрите рейтинг в разделе «Товары и цены» в личном кабинете продавца. Для этого надо нажать на ячейку «Контент-рейтинг» интересующего товара: откроется панель с информацией, которую нужно дозаполнить, чтобы получить в рейтинге максимальные 100 баллов.  

Визуалы в карточке будут полезнее для покупателя, если оформить их как инфографику и добавить ключевые факты о товаре. Это можно быстро сделать с помощью любого сервиса для создания карточек для маркетплейсов. Например, Wilda или Saharok.

Инфографика поможет донести до покупателя ценность продукта

Важно. По данным Ozon, у товаров с большим количеством контента в карточке на 29% больше добавлений в корзину, чем у тех, где заполнены только обязательные разделы. 

Обновлять контент карточки. Ozon поделился статистикой: покупатели на 39% чаще добавляют в корзину товары, карточки которых регулярно обновляются. Например, можно добавить на изображение атрибуты предстоящих праздников или отредактировать описание продукта в соответствии с часто задаваемыми вопросами.

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А как сделать продающие карточки товара на Wildberries, читайте в продолжении статьи в Life Profit.

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