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Исламский банкинг — альтернативная банковская система, основанная на принципах исламской этики

Исламский банкинг, или банкинг по шариату, представляет собой альтернативную банковскую систему, основанную на принципах исламской этики и религиозного права. В отличие от традиционных банков, в исламском банкинге все функции и операции основаны на принципах шариата.
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Исламский банкинг — альтернативная банковская система, основанная на принципах исламской этики
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Основные принципы исламского банкинга

Исламский банкинг базируется на следующих ключевых принципах:

  • Запрет на ссудный процент (риба) — незаконный прирост денег или определенных товаров, оговоренный при передаче денег в долг или заключении сделки. Согласно Корану, взимание или выплата процентов при каких-либо финансовых операциях — грех.

  • Запрет контрактов, предполагающих неопределенность (гарар). Таковыми, к примеру, являются сделки традиционного страхования и традиционные деривативные сделки.

  • Запрет на финансовые спекуляции и чрезмерный риск. Ислам запрещает участие в азартных играх, лотереях, операциях на рынке «Форекс» и других рискованных сделках.

  • Запрет сделок, направленных на финансирование порицаемых шариатом видов деятельности (харам). Например, производство алкоголя и табачной продукции, организация азартных игр и т.д.

  • Запрет на спекуляции (майсир). Запрещено получение прибыли  вследствие реализации заведомо случайных и непредсказуемых обстоятельств (например, участие в азартных играх и тотализаторах).

  • Обязательная филантропия. Каждый мусульманин должен выплачивать закят — обязательную милостыню в размере 2,5% от своих доходов нуждающимся. Исламские банки также выделяют часть прибыли на благотворительность.

Как работает исламский банкинг

В исламском банкинге используются уникальные финансовые инструменты, альтернативные кредитам и вкладам традиционных банков, в том числе:

  • Мудараба — исламское инвестиционное партнерство, один из партнеров вкладывает капитал, а второй — знания и опыт управления инвестициями. 

  • Мушарака — исламский вариант долевого финансирования, когда несколько инвесторов объединяют капитал для реализации какого-либо проекта. Прибыль или убытки распределяются пропорционально вкладу каждого инвестора.

  • Мурабаха — торговая сделка, при которой банк покупает необходимый клиенту актив, а затем перепродает его с наценкой и таким образом получает доход. Фактически это исламский аналог потребительского или ипотечного кредитования. 

  • Иджара — исламская форма лизинга или аренды имущества, при которой банк покупает нужное клиенту оборудование или недвижимость и сдает ее в аренду на определенный срок за ежемесячную плату.

Преимущества и перспективы развития исламского банкинга

Исламский банкинг имеет ряд преимуществ:

  • Соответствие религиозным и этическим нормам большой части населения мира.

  • Ориентация на реальный сектор экономики и поддержку предпринимательства. Исламские банки инвестируют преимущественно в производство, торговлю, строительство, а не в спекулятивные операции.

  • Финансовая устойчивость. Из-за запрета на чрезмерно рискованные операции исламские банки меньше подвержены кризисам.

  • Высокий уровень прозрачности и надзора со стороны шариатских советов.

Исламский банкинг динамично развивается во всем мире. По данным Всемирного совета исламских финансовых услуг, в 2018 году объем активов исламских финансовых институтов в мире достиг 2,5 трлн долларов. 

Лидерами рынка являются Иран, Малайзия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Индонезия и другие мусульманские страны. Исламские «окна» открывают крупнейшие мировые банки, в том числе HSBC, Citibank, Standard Chartered.

Рынок исламского банкинга активно развивается и в Великобритании, имеет хорошие перспективы роста во Франции, Германии, других европейских странах, а также в США и России. По прогнозам, к 2025 году его объем может превысить 7 трлн долларов.

Исламский банкинг в России

Вступление в силу закона № 417-ФЗ от 04.08.2023 «О проведении эксперимента по партнерскому финансированию» открывает новые возможности для развития альтернативных источников финансирования в ряде регионов России. 

Этот законодательный эксперимент позволит на практике опробовать механизмы партнерского кредитования и оценить перспективы их широкого применения. Республики Башкортостан, Татарстан, Чечня и Дагестан выбраны пилотными площадками, на которых в течение двух лет будут апробироваться новые финансовые инструменты.

Цель эксперимента — стимулировать инвестиционную активность в регионах и расширить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам на взаимовыгодных условиях.

Партнерское финансирование — это сделки и операции по привлечению и предоставлению средств, которые основаны на принципах этичного финансирования, в частности исламской экономической модели.

Ключевое отличие такого финансирования — запрет на получение ссудного процента. Вместо этого финансирующая сторона может устанавливать плату в виде доли в прибыли или убытках от финансируемой деятельности.

Потребность в подобных инструментах финансирования в РФ обусловлена интересами инвесторов. С 2014 года предпринимались многочисленные попытки законодательно урегулировать исламский банкинг в нашей стране, однако они наталкивались на препятствия в виде прямого запрета в законе «О банках и банковской деятельности». Принятие 417-ФЗ призвано снять эти ограничения в рамках экспериментального режима.

Согласно 417-ФЗ, участниками эксперимента по партнерскому финансированию могут стать широкий круг организаций — от банков и микрофинансовых компаний до коммерческих фирм и некоммерческих организаций. Это позволит предлагать финансовые продукты, основанные на принципах этичного финансирования, максимально широкому кругу клиентов.

В рамках эксперимента допускается финансирование в таких формах, как предоставление займов, рассрочка оплаты товаров, финансовая аренда, вложение средств в уставный капитал организаций. При этом вознаграждение финансирующей стороны может зависеть от результатов финансируемой деятельности, но не может устанавливаться в виде фиксированной процентной ставки. Такой подход соответствует принципам партнерского финансирования.

Успешный эксперимент открывает новые перспективы для привлечения инвестиций в российскую экономику. Участие в эксперименте Ак Барс Банка свидетельствует о заинтересованности клиентов в новых решениях. Это особенно актуально для регионов с мусульманским населением, где спрос на продукты, которые соответствуют принципам исламской экономики, традиционно высок.

Кроме того, наличие в России законодательной базы для партнерского финансирования может привлечь в страну средства инвесторов из мусульманских стран, которые заинтересованы во вложениях, соответствующих нормам шариата. Таким образом, партнерское финансирование открывает для России альтернативные источники экономического роста.

По итогам двухлетнего эксперимента правительство примет решение о целесообразности дальнейшего развития механизмов партнерского финансирования и их потенциальном законодательном закреплении на постоянной основе. Успех эксперимента может обеспечить долгосрочный приток инвестиций в российскую экономику.

Исламский факторинг от Ак Барс Банка одобрил Совет улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан и признал, что он соответствует шариату. Это открывает для банка и его клиентов новые возможности на рынке исламских финансов.

Ак Барс Банк также планирует запустить разные продукты в рамках партнерского финансирования — например, исламское РКО и проектное финансирование. Они позволят клиентам банка, придерживающимся норм ислама, развивать свой бизнес на комфортных для них условиях.

Банк активно содействует развитию исламского банкинга и партнерского финансирования в России: он стал первым в реестре участников данного эксперимента. А в январе 2024 года первым в России запустил исламский факторинг для бизнеса. В отличие от обычного, в исламском факторинге банк не берет проценты. Банк входит с клиентом в партнерские отношения и разделяет часть рисков с поставщиком, при этом оказывает клиенту услуги по комплексному управлению дебиторской задолженностью.

Все виды факторинга для бизнеса — в Ак Барс Банке: факторинг с правом регресса, без права регресса, реверсивный регрессный и безрегрессный, закрытый и др. Все виды факторинга, включая исламский, — беззалоговые. Оформить факторинг можно полностью онлайн.

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Исламский банкинг — альтернативная банковская система, основанная на принципах исламской этики

Исламский банкинг, или банкинг по шариату, представляет собой альтернативную банковскую систему, основанную на принципах исламской этики и религиозного права. В отличие от традиционных банков, в исламском банкинге все функции и операции основаны на принципах шариата.

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