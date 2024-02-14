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IT-компании

Льготы для IT-компаний и их сотрудников: полный список

Президент и правительство активно поддерживают IT-сферу — льготы ввели и для компаний, и для их сотрудников. Мы собрали в статье все меры поддержки и разобрались, кто и как может ими воспользоваться.
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Льготы для IT-компаний и их сотрудников: полный список
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Гранты на IT-разработки 

Условия. Правительство предоставляет гранты IT-компаниям, которые разрабатывают отечественные цифровые решения в приоритетных направлениях:

  • искусственный интеллект;

  • сеть 5G;

  • квантовые сенсоры;

  • технологии новых материалов и веществ;

  • современные поколения микроэлектроники.

Если компания выиграет грант на создание и внедрение ПО, она будет вкладывать уже не 50%, а 20% средств, необходимых для реализации своего проекта. Остальные 80% добавит государство. Зарплаты, которые учитывают в расходах на проект, повысят до реального уровня.

Чтобы гранты можно было получить быстрее, упростили процесс подачи заявок: сократили количество нужных документов. Субсидии для проектов будут формировать каждые 3 месяца, а не раз в год, как это было ранее. Всего на поддержку грантовых фондов выделили 11 млрд ₽.

Как получить. Вся информация по участию есть на сайте Минцифры.

Гранты it-стартапам на сайте МинцифрыМожно выбрать программу, посмотреть сроки и список нужных документов

Заявку подают на портале Госуслуг из кабинета юридического лица. Обращение посмотрят и пригласят на защиту проекта перед экспертами. Если вариант одобрят, необходимо будет подготовить пакет документов на получение гранта. Сотрудники фондов, которые выдают гранты, помогут со всеми вопросами. Это:

  • Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий;

  • Российский фонд развития информационных технологий;

  • Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Льготные кредиты для ИТ-компаний

Условия. Кредиты со ставкой 3% выдают аккредитованным ИТ-компаниям. Остальным организациям доступна ставка до 5% годовых. Цель поддержки — создание, установка или покупка отечественных продуктов, сервисов и платформ в ИТ-сфере. 

Срок получения — до 2025 года, то есть не позднее 31 декабря 2024 года. Компаниям предоставят от 5 млн до 5 млрд ₽ на проекты и от 500 млн до 10 млрд ₽ на программы. 

Как получить. Компания самостоятельно выбирает уполномоченный банк. Ак Барс Банк — один из уполномоченных банков, которые предоставляют льготное кредитование ИТ-проектов.

Если ИТ-компания проходит по условиям льготного кредитования, специалисты банка соберут пакет документов и перешлют на рассмотрение в Минцифры. В случае утверждения компания заключает кредитное соглашение с банком. Проект начинают финансировать. 

Пока действует кредитный договор, нужно выполнить обязательное требование — сохранить в штате компании не менее 85% среднесписочной численности работников по данным на 1 марта года, который предшествовал году заключения договора. Если заключили договор в 2023 году, сохраняйте численность на 1 марта 2022, если в 2024 — на 1 марта 2023;

Среднесписочная численность сотрудников отличается от средней, в нее не включают внешних совместителей и работников по гражданско-правовым договорам.

Кроме того, необходимо выполнение одного из условий:

  • разработка программных продуктов, программного обеспечения, сервисов и платформенных решений в сфере информационных технологий;

  • проведение модификации программных продуктов, программного обеспечения, сервисов и платформенных решений, которые есть в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных и едином реестре программ для ЭВМ и баз данных из ЕАЭС.

Отмена проверок

Условия. ИТ-компании на 3 года освобождают от валютного, налогового и прочих видов государственного и муниципального контроля. Они смогут не тратить время на подготовку к проверкам, а заниматься развитием своего бизнеса. Чтобы воспользоваться поддержкой, необходимо иметь аккредитацию как ИТ-компания.

ФНС отменила все выездные и повторные налоговые проверки до 3 марта 2025 года. В отдельных случаях возможно проведение контрольных мероприятий. Для этого местная служба должна отправить запрос в вышестоящий налоговый орган, в документе объяснить причины проверки.

Роскомнадзор тоже может проводить внеплановые контрольные и надзорные мероприятия ИТ-компаний в рамках госконтроля за обработкой персональных данных, если обнаружится, что в Интернете распространяются базы данных с персданными этих организаций. Такие проверки проводятся по решению руководителя Роскомнадзора или его заместителя. Также необходимо согласование с органами прокуратуры.

Профилактические проверки, консультирование и информирование от госорганов и самообследования не запрещены.

Как получить. Это автоматический процесс. Если в компанию придут проверяющие, руководитель может пожаловаться в Минцифры.

Налоговые льготы для ИТ-компаний

Условия. Налог на прибыль для ИТ-компаний снизили до 0%. Льгота действует с 2022 по 2024 год. С 2025 года вернут прежние условия: 3% в федеральный бюджет и 0% в бюджет региона. 

Кроме того, айти-компании могут применять пониженные тарифы страховых взносов — единый тариф 7,6%, а взносы сверх предельной базы не начисляют. В 2023 году предельная база — 1 917 000 ₽, с 2024 года — 2 225 000 ₽.

Чтобы применять налоговые льготы по прибыли и страховым взносам, надо соблюдать условие о годовой доле доходов от информационной деятельности — требуется не менее 70%. В эту долю не включают доходы от сдачи в аренду программно-аппаратных комплексов, даже если их включили в реестр российских программ для ЭВМ и баз данных/

Как получить. Если выполняете условия — есть аккредитация и доход от продажи IT-продукта составляет не менее 70% от годового дохода компании — налоговую льготу предоставляют автоматически. Никаких заявлений подавать не надо.

Упрощение найма иностранных граждан 

Условия. ИТ-компании могут принимать на работу иностранцев по трудовому или гражданско-правовому договору без предварительного сбора документов и получения специального разрешения. Это нужно, чтобы быстрее заполнять вакансии и привлекать квалифицированные кадры из-за рубежа. Исключение — компании-резиденты технико-внедренческих особых экономических зон, для них льгота не действует.

Самим специалистам не требуется разрешение на работу или патент для работы в них. Другие льготы для иностранных ИТ-специалистов:

  • могут находиться в стране без визы на время действия договора, но не дольше 3 лет с даты пересечения границы;

  • для иммиграции в страну на срок, на который заключен договор, могут дать многократную рабочую визу, она будет действовать до 3 лет, затем документ можно продлить;

  • если специалист будет работать в аккредитованной ИТ-организации, ему и родным могут предоставить ВНЖ на срок действия трудового или гражданско-правового договора, но не более чем на 3 года. Дополнительно оформлять разрешение на временное пребывание не нужно.

Как получить. Льгота предоставляется автоматически.

Как получить льготы 

Все меры поддержки доступны только аккредитованным компаниям. Чтобы подать заявление на аккредитацию, а затем и на льготу, нужно вести работу в рамках одного или нескольких кодов ОКВЭД: 62.01,62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 62.02, 63.11.1. Коды указывают в сведениях об организации в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц. 

Заявки принимают на Госуслугах от юрлиц — статус ИП не подойдет. Срок работы не имеет значения.

Компания может только зарегистрироваться, набирать сотрудников и уже подавать заявление. Решение принимают в течение одного рабочего дня. Затем организацию или вносят в реестр, или присылают отказ в аккредитации. Результаты можно узнать в личном кабинете или написать на office@digital.gov.ru.

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Полный список льгот, которые действуют для сотрудников ИТ-компаний, читайте в продолжении статьи в Life Profit

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