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Порядок применения онлайн-касс

Разносная и развозная торговля: как работать без нарушений 54-ФЗ

Продавать товары с рук или с транспортного средства — законно, и во многих случаях даже не нужна онлайн-касса. Расскажем, как работать без нарушений и как удобно принимать оплату от клиентов.
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Разносная и развозная торговля: как работать без нарушений 54-ФЗ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое разносная и развозная торговля

Названия «разносная» и «развозная» говорят сами за себя: продавец может реализовывать свои товары практически в любой удобной точке города. Он не привязан к одному месту. Таким продавцам чаще всего онлайн-касса не требуется — это прямо указывает закон 54-ФЗ. Однако важно различать такую торговлю и онлайн-продажи, общепит и продажи в нестационарном торговом объекте.  

При разносной и развозной торговле предприниматель никак не привязан к месту:

  • Разносная торговля — это продажа с рук, причем продавец сам ищет места, где могут собираться потенциальные покупатели. Товары он переносит в лотке, корзине, ручной тележке. Пример: предприниматель приходит в офис к клиентам и продает книги.

  • Развозная торговля — продажа товара с помощью транспортного средства. Например, предприниматель продает яблоки с фургона или молоко с цистерны.

Если у продавца в точке продаж есть киоск или палатка, то это торговля с нестационарного торгового объекта. Чтобы она была законной, нужно приобрести торговое место у городской администрации.

Интернет-торговля, включая продажу товаров через соцсети и по бумажным каталогам, не относится к развозной и разносной торговле. Также к ней не относится продажа кофе на вынос, доставка еды — это сфера общепита. В ней действуют свои правила, в том числе относительно использования онлайн-кассы.

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Где и что можно продавать

Продавать товары с рук или транспортных средств можно на улице и в помещениях. При развозной торговле нельзя продавать продукцию на проезжей части, в метро, около государственных учреждений, детских садов, школ. Также нельзя без разрешения торговать в офисах, организациях, ТЦ и подъездах.

Разрешительные документы для разносной и развозной торговли не требуются. Желательно подать заявление, чтобы бизнес включили в городской торговый реестр. Но за отсутствие заявления ответственность не предусмотрена.

Товары необходимо снабдить ценниками или подготовить общий прайс-лист. Продавцу понадобится бейджик, на котором нужно указать его ФИО, ИНН, ОГРНИП, наименование налоговой и дате регистрации бизнеса. А у автолавки или другого транспортного средства должна быть вывеска с такими сведениями (п. 4 указа Президента от 29.01.1992 № 65, ст. 9 закона от 07.02.1992 № 2300-1).

Что касается того, что можно продавать в рамках мобильной торговли, то список достаточно большой. В том числе можно реализовывать продукты питания, но для этого продавцу нужно оформить медкнижку, а также проходить ежегодные медицинские осмотры. 

Запрещено продавать с рук или транспорта:

  • съедобные продукты без упаковки;

  • лекарства и медизделия;

  • товары с драгоценными камнями и ювелирные изделия;

  • программы, кассеты и диски;

  • кальяны и электронные сигареты;

  • алкогольные напитки.

Какую организационно-правовую форму выбрать

Предприниматели, которые собираются вести разносную или развозную торговлю, могут выбрать одну из нескольких организационно-правовых форм и, соответственно, налоговых режимов.

  • Самозанятость или налог на профдоход — подойдет тем, кто продает продукцию собственного производства. С ней не получится реализовывать чужие товары и товары, которые нужно маркировать. 

Налог нужно платить всего один — он составляет 4% от оборота при реализации товаров физлицам. Максимальный доход на этом налоговом режиме может составлять 2,4 млн рублей.

  • Индивидуальный предприниматель — таких ограничений, как у самозанятого, у ИП нет, и при этом нет дополнительных требований (например, вести бухгалтерский учет), как у юридических лиц.

ИП может выбрать налоговый режим среди общей системы налогообложения, УСН, ПСН и налога на профдоход. В зависимости от налогового режима ставки и виды налогов будут различны.

  • Общество с ограниченной ответственностью — вариант, если в бизнесе участвуют несколько собственников. Также ООО оптимально подойдет, если компания планирует привлекать инвестиции. ООО может работать с любым количеством сотрудников. 

Систему налогообложения можно также выбрать из нескольких вариантов — соответственно, ей устанавливается и налоговая нагрузка.

Нужна ли онлайн-касса

Продавцы, которые выбрали самозанятость, могут работать без онлайн-кассы.

Предпринимателям и ООО при розничной торговле ККТ обычно необходима. Однако при развозной она не требуется, если продавец реализует квас, молоко, растительное масло, живую рыбу или керосин из автоцистерн, а также сезонные овощи, в том числе картофель, фрукты и бахчевые культуры вразвал. В остальных случаях ККТ нужна.

При разносной торговле касса нужна, если продавец реализует:

  • технически сложные товары из списка постановления Правительства № 924;

  • продтовары, которые нужно хранить в холодильнике, например, мясо;

  • товары, которые подлежат обязательной маркировке, в том числе одежду, обувь, упакованную воду, безалкогольные напитки, молочную продукцию и др.

В других случаях ККТ не требуется (п. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ).

Если у продавца есть ККТ в стационарной торговой точке, ее можно взять с собой на выезд — это закреплено в п. 1 ч. 5.6. ст. 1.2 закона № 54-ФЗ.

Если работать без кассы в тех случаях, когда она нужна, можно получить штраф за неприменение ККТ по п. 2. ст. 14.5 КоАП:

  • На должностных лиц — 25–50% суммы расчета без применения ККТ, но не менее 10 тысяч рублей. Такая же ответственность распространяется и на ИП.

  • На юридических лиц — 75–100% суммы расчета без применения ККТ, но не менее 30 тысяч рублей.

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Как принимать оплату от покупателей

Многие покупатели предпочитают безналичный способ расчета. А если продавец работает без кассы, то банковского терминала у него с собой, как правило, тоже нет. В этом случае предпринимателю будет удобно принимать оплату с помощью мобильного эквайринга от Ак Барс Банка.

Для приема платежей продавцу понадобится смартфон на платформе Android версии 8.1 и выше с NFC-модулем. На него нужно установить приложение «Эквайринг в телефоне» от Ак Барс Банка. Этого достаточно, чтобы начать принимать оплату.

Как все работает:

  • Покупатель прикладывает смартфон или банковскую карту к смартфону продавца.

  • Приложение получает данные с карты или телефона клиента и отправляет их в банк. Банк проводит операцию через Систему быстрых платежей.

  • Продавец получает результат авторизации платежа, а покупатель — товар или услугу. Деньги зачисляются продавцу в тот же день.

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Порядок применения онлайн-касс

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Продавать товары с рук или с транспортного средства — законно, и во многих случаях даже не нужна онлайн-касса. Расскажем, как работать без нарушений и как удобно принимать оплату от клиентов.

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