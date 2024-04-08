СБП для бизнеса: 5 причин, чтобы принимать оплату по QR-коду

Оплата по QR-коду через СБП — уже не новый и зарекомендовавший себя способ расчетов, но некоторые компании и предприниматели избегают его. Итак, 5 причин для бизнеса начать принимать оплату по QR-коду прямо сейчас.

1. Повышение лояльности клиентов

Оплата по QR-коду — дополнительный способ приема платежей, который будет располагать покупателей к бизнесу, так как:

Для покупателя — это возможность не уйти без покупки, если забыл дома банковскую карту или наличные потому, что для оплаты через СБП нужен только смартфон, который умеет читать QR-коды.

Для оплаты не требуются реквизиты карт и личные данные, достаточно навести камеру на QR-код, перейти в банковское приложение и подтвердить платеж. Покупатель получает два в одном: простоту использования и безопасность данных.

Клиенты Ак Барс Банка могут принимать оплату всеми доступными способами: онлайн-кассы, торговый эквайринг, СБП. Установите приложение «Эквайринг в телефоне» от Ак Барс Банка и принимайте оплату за товары и услуги где угодно: в своем офисе, офисе заказчика, в момент доставки товара. Для оплаты покупателю достаточно приложить банковскую карту или свой смартфон к приложению.

2. Не нужно дополнительное оборудование

Для приема оплат по QR-коду не требуется никакое дополнительное оборудование. QR-код может быть нанесен на любую поверхность, распечатан на бумаге, выведен на экране любого мобильного устройства (терминала, онлайн-кассы, смартфона) или размещен на странице интернет-магазина.

Парикмахерским, ателье, мастерским по ремонту обуви и прочему микро-бизнесу не придется покупать компьютер, подключать проводной интернет, приобретать или покупать терминал. А начинающий бизнес сможет принимать оплату сразу после открытия счета без дополнительных издержек.

Компания или ИП выбирает подходящий для себя вариант кода:

Статический — когда все данные платежа не меняются от покупателя к покупателю. Он бывает двух видов: с фиксированной суммой или без нее. В последнем случае покупатель вводит сумму платежа самостоятельно.

Динамический — формируется под каждого конкретного покупателя и сумму покупки, ограничен по сроку действия.

3. Низкие комиссии за эквайринг

С приемом платежей по QR-коду бизнес будет экономить на банковских услугах и эквайринге, так как комиссии через СБП ниже по сравнению с обычным эквайрингом и в зависимости от МСС-кода категорий торгово-сервисных предприятий составляет:

0,2% — для ЖКУ;

0,4% — для продавцов товаров повседневного спроса, аптек, медицинских и образовательных учреждений, транспортных и почтовых услуг, страховых компаний, самозанятых, ПИФов и других;

0,7% — для товаров и услуг, которые не вошли в предыдущие пункты.

Тарифы на эквайринг постоянны вне зависимости от величины оборота денежных средств в то время, как эквайринговая комиссия колеблется в диапазоне 1,5–3% и часто зависит от оборота по терминалу. Экономию на стоимости транзакций оценят и малые предприятия с ограниченным бюджетом, и продавцы дорогостоящих товаров.

Тарифы на торговый эквайринг в Ак Барс Банке составляют 1,6–2,2% без комиссий от оборота и за зачисление выручки и с 0 рублей за аренду терминала.

4. Быстрое зачисление

Платежи через СБП зачисляются мгновенно, за счет чего:

Увеличивается скорость оборота денежных средств . Компании и предприниматели могут быстрее пустить деньги на новые закупки.

Уменьшается риск кассовых разрывов. Бизнес быстрее сможет накапливать нужные суммы для расчетов с персоналом и уплаты налогов. Ему не придется откладывать закупки товаров или брать кредиты.

Переводы по СБП проходят 24/7, а банк продавца мгновенно уведомит о зачислении денег на счет.

5. Рост числа онлайн-продаж

Продавец может разместить QR-код где угодно: на сайте, на странице в социальной сети или отправить сообщением в мессенджере. Оплата по СБП не требует ввода данных банковских карт, поэтому предпочтительна потенциальными клиентами и покупателями, которые боятся мошенничества.

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