Кассовая дисциплина в 2024 году

Кассовая дисциплина представляет собой комплекс правил, установленных для работы с наличными деньгами. Расскажем, в чем она заключается, основные требования и штрафы за нарушения.

Кто должен соблюдать кассовую дисциплину

Соблюдать кассовую дисциплину обязаны все организации и индивидуальные предприниматели. Если компания или ИП использует только безналичный метод расчета, то на них требования по исполнению кассовой дисциплины не распространяются.

Основные нормативные документы по работе с кассой:

Типовые операции по кассе

При получении оплаты своих товаров, работ, услуг наличными деньгами компания или ИП должны выдать кассовый чек. Для этого необходимо иметь контрольно-кассовую технику (ККТ). Наличные деньги, собранные за один или несколько дней, как правило, вносятся на расчетный счет организации.

Еще одним распространенным вариантом оплаты является эквайринг, то есть оплата картой с последующим зачислением денег на расчетный счет.

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В рамках кассовой дисциплины нужно соблюдать ряд правил. Вот основные из них.

Лимит расчетов наличными

Максимально возможная сумма для расчета наличкой между организациями составляет 100 тыс. руб. по одному договору. Если одна или обе стороны сделки являются ИП, то на них это ограничение также распространяется.

Лимит остатка кассы

На конец рабочего дня в кассе не должна находиться сумма, превышающая установленный лимит. Расчет лимита производится согласно Указаниям Банка РФ № 3210-У и устанавливается организацией или ИП самостоятельно.

Субъекты малого предпринимательства имеют право не устанавливать этот лимит.

Цели расходования денег из кассы

Траты наличной выручки из кассы регламентированы. Расходовать полученную выручку можно не на любые, а только на установленные цели:

оплату товаров, работ, услуг;

зарплату работников;

выдачу в подотчет;

на страховые возмещения по договорам страхования;

на возврат денег при возврате ранее проданного за наличку товара;

личные средства ИП.

На другие цели тратить деньги из выручки запрещено. Наличные деньги для других целей нужно снимать с расчетного счета в банке.

Прочие условия ведения кассовых операций

Назначается ответственное лицо за порядок ведения кассовых операций — кассир. Он отвечает за сохранность денег в кассе. С кассиром заключается договор о полной материальной ответственности .

Условия хранения денег и кассовых документов должны обеспечивать их сохранность .

ИП имеет право отражать кассовые операции в упрощенном порядке. В рамках этого порядка обязательно оформлять только документы на выдачу зарплаты из кассы. А также соблюдать лимит расчета наличными и расходовать наличную выручку только на разрешенные операции. Остальные требования по кассе выполнять необязательно.

Кассовые документы

Кассовые документы оформляются только по утвержденным формам. В рамках кассовой дисциплины постановление Госкомстата от 18.08.1998 № 88 устанавливает 5 видов документов.

Приходный кассовый ордер (ПКО) по форме КО-1. Он выписывается по данным чеков, пробитых за смену, или по отчету о закрытии смены. Допустимо составлять один ПКО по всей дневной выручке. Расходный кассовый ордер (РКО) по форме КО-2. Оформляется при выдаче наличных денег из кассы. Например, на выплату зарплаты или под отчет. Кассовая книга КО-4. Состоит из ежедневных сводов всех движений по кассе. Движения за каждый день содержат сальдо на начало дня, приход и расход по всем прошедшим операциям, а также остаток на конец рабочего дня. Остаток денег в кассе должен строго совпадать с данными кассовой книги. Платежная ведомость Т-53. Этот документ служит для выдачи работникам зарплаты из кассы. На общую сумму в платежной ведомости оформляют один РКО. Организация также может применять расчетно-платежную ведомость по форме Т-49, которая, кроме сумм выплаты, содержит расчет зарплаты по каждому работнику. Дополнительные кассовые документы по форме КО-3 «Журнал регистрации кассовых документов...» или КО-5 «Книга учета... денежных средств». Использование этих документов не обязательно.

Кассовые документы оформляются, если в течение дня были произведены соответствующие операции. При отсутствии движений по кассе документы составлять не нужно.

Изменения с 1 октября 2024

Кассовая дисциплина, как и остальное законодательство, время от времени корректируется. Так, с 1 октября 2024 года начнут действовать изменения, внесенные в п. 2 Указаний Банка РФ № 3210-У.

С указанной даты размен банкнот и монет должен будет производиться с оформлением квитанции о размене. В этом документе должны указываться наименование организации или ИП, дата, сумма наличных денег, проставляться подпись кассира.

При приеме денег для размена кассир должен пересчитать принимаемую и выдаваемую суммы под наблюдением лица, разменивающего деньги. Выдавать деньги с повреждениями при этом нельзя.

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Штрафы

При выявлении нарушений кассовой дисциплины налоговая может применить различные санкции. Наиболее распространенные из них — штрафы.

Нарушениями могут быть:

превышение лимита расчета наличными в сумме 100 тыс. руб.;

наличная выручка потрачена на цели, не входящие в список разрешенных;

фактическая сумма денег в кассе не соответствует кассовым документам;

превышен лимит остатка кассы.

Такие нарушения означены в ст. 15.1 КоАП и штрафы за них составляют 40–50 тыс. руб. для организаций и от 4 до 5 тыс. руб. для должностных лиц. В качестве должностного лица может выступать руководитель организации или главный бухгалтер.

Отдельно описаны нарушения при работе с ККТ:

невыдача кассового чека при покупке;

повторная невыдача кассового чека.

Наказания за них указаны в пп. 2,3 ст. 14.5 КоАП и составляют:

для организаций — 75-100% от суммы покупки, на которую не выдан чек, но не меньше 30 тыс. руб. ;

для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — 25-50% от суммы расчетов без чека, но не меньше 10 тыс. руб.

Санкции за повторную невыдачу чека предусмотрены только для случая, когда сумма расчетов без чека составила 1 млн руб. или больше. В этом случае нарушителю грозит:

организациям и ИП могут приостановить деятельность на срок до 90 суток;

для должностных лиц предусмотрена дисквалификация на срок от 1 до 2 лет.

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