₽ Заказать рекламу
Ак Барс Банк
Карьера бухгалтера

5 идей, как бухгалтеру получить пассивный доход

Деньги на вкладе — это пассивный доход, но помимо этого каждый бухгалтер может заработать еще. Есть несколько идей, чтобы без финансовых вложений, составления отчетности, обработки первички, споров с налоговой и прочих бухгалтерских обязанностей поднять свой основной доход.
5 идей, как бухгалтеру получить пассивный доход
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Первые места в списке идей занимают партнерские программы. Практически на каждый продукт или услугу можно найти партнера, который с радостью будет платить вознаграждение агенту за продажи и привлечение клиентов. Например, партнерские программы есть у банков. Подробнее об этом расскажем после того, как познакомимся с другими вариантами.

Станьте агентом крупнейшего российского банка Ак Барс Банк, который предлагает более 100 видов услуг, гарантированно и своевременно перечисляет вознаграждение за каждую заявку или продажу, привлеченную бухгалтером.

Партнерка от производителей онлайн-касс и ОФД

Если вы специализируетесь на бухучете торгово-розничных предприятий, то с легкостью можете рекомендовать своим клиентам поставщиков кассового оборудования или оператора фискальных данных.

Наверняка одной продажей или арендой онлайн-кассы они не ограничатся, потребуется техническое обслуживание и поддержка. Партнеры не требуют от бухгалтера знания технических характеристик и особенностей регистрации ККТ, достаточно только привести «горячего» клиента и получить вознаграждение.

За одну заявку можно выручить от 5 000 рублей.

Бухгалтерские программы и сервисы как источник дохода

Сложно представить, как люди раньше обходились без бухгалтерских программ. Сейчас рынок переполнен различными по функциям и стоимости сервисами. Поэтому каждый новый клиент на счету.

Перед бухгалтером открывается еще один источник пассивного дохода — рекомендовать клиенту сервис для ведения бухгалтерского, управленческого, товарного или любого другого учета.

Предложить сервисы и ПО можно в первую очередь клиентам, которые обращаются за разовыми бухгалтерскими услугами и далее планируют вести учет самостоятельно. Таким образом можно получить вознаграждение в размере 25% от стоимости услуги или сервиса.

Сотрудничество с банком

Задача проста — рекомендовать хорошим клиентам хороший банк для ведения бизнеса. Это настолько естественно, что никак не укладывается в понятие продажи. Такой вид пассивного дохода можно получить, если вступить в партнерскую программу банка.

С помощью банковской партнерской программы легче и проще получить доход, чем от других партнерств, так как:

  • Ни один работающий бизнес не может обойтись без банковского расчетного счета. Значит, спрос на открытие РКО будет всегда.

  • Банки предлагают огромный спектр услуг. Поэтому и возможностей заработать у бухгалтера больше.

  • Руководители и предприниматели при выборе банка прислушиваются к бухгалтеру. Бухгалтер — доверенный и приближенный советник по финансам. Для принятия решения руководителю часто не нужны доказательства, достаточно только рекомендации бухгалтера.

Банк гарантированно перечисляет вознаграждение:

  • за привлечение клиентов на открытие счета и РКО;

  • за подключение эквайринга;

  • за оформление банковских гарантий.

Присоединяйтесь к партнерской программе Ак Барс Банка, передавайте заявки на открытие расчетного счета для малого бизнеса и получайте вознаграждение до 9 000 рублей с каждого клиента.

Чем хорош пассивный доход от партнерских программ:

  • нет конкуренции;

  • не нужно вникать в технические характеристики и тому подобные сложности;

  • удобный формат работы через личный кабинет партнера;

  • отсутствие финансовых вложений и рисков.

Партнерство с Ак Барс Банком — это удобно и выгодно:

  • Минимум временных затрат — заявка заполняется за 1 минуту.

  • Растущие бонусы и ежемесячные выплаты — бонусы зависят от количества счетов и активности клиентов.

  • Электронный документооборот — все документы подписываются через КонтурДиадок.

Знания и экспертиза

Бухгалтерам по роду своей деятельности приходится постоянно учиться, осваивать новые программы и отчеты. От этого растет экспертность и опыт, которые можно конвертировать в доход.

Дополнительным заработком, не требующим от вас активных действий, могут стать дополнительные консультации. Вы можете консультировать заказчиков в таких узких областях как:

  • учет продаж на маркетплейсах;

  • налоговая оптимизация;

  • организация работы с самозанятыми.

Интеллектуальный пассивный доход

Можно не ограничиваться консультированием и обучением, а трансформировать дополнительные услуги в статьи, книги, вебинары и лекции.

Создание информационного продукта — это возможность монетизировать опыт, знания и экспертность. Достаточно один раз качественно потрудиться над учебным материалом и методикой, чтобы получить хороший процент от продаж.

Сегодня на рынке востребованы такие форматы:

  • вебинары, подкасты и видеосериалы;

  • электронные книги, PDF-файлы и онлайн-журналы;

  • обучающие аудиокниги;

  • онлайн-курсы;

  • практические руководства и учебные пособия;

  • шаблоны и шпаргалки;

  • контрольные списки и рабочие листы.

Безусловно, пассивный доход сам себя не найдет и не создаст. Нужно выбрать источник и разобраться в механизме заработка, чтобы потом без нервов и вложений увеличивать свой основной доход.

Как не нарушить 115-ФЗ и не попасть под блокировку

Как не нарушить 115-ФЗ и не попасть под блокировку

Обезопасьте компанию от проверок и блокировок

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: LjN8K4iiG

Начать дискуссию

Платежные системы

У «ВкусВилла» появился свой платежный сервис EshPay

Покупатели смогут в пять раз быстрее оплачивать покупки через QR-код в мобильном приложении «ВкусВилл».

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: сотрудника посадили в темную комнату и заставили уволиться, школьники поехали на отдых в Северную Корею, а детей будут снимать на свидетельство о рождении

Подготовили обзор главных событий дня — 22 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Социальные пособия

Остатки материнского капитала начислят как единовременную выплату

Сейчас у 750 тысяч семей накопились остатки материнского капитала на сумму 1,5 млрд рублей.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Экспорт

Более 530 экспортных лицензий Минпромторга выдано через платформу «Мой экспорт»

Государственная цифровая платформа «Мой экспорт» с сентября 2023 года значительно облегчила процедуру получения экспортных лицензий Минпромторга для российских компаний.

Государственные ведомства

Верховный Суд инициировал изменения в Гражданский процессуальный кодекс

Пленум ВС РФ одобрил проект постановления о внесении в Госдуму проекта федерального закона с изменениями в ГПК.

Кадры

Цифра дня. Про «отличников»

Россияне рассказали, в каком возрасте чувствуют себя эффективнее всего на работе.

Цифра дня. Про «отличников»

Онлайн-курсы

62
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Трудовые отношения

Может ли работодатель вызвать сотрудника из отпуска

С согласия сотрудника работодатель может прервать отпуск. Если работник не согласен вернуться раньше положенного, к нему нельзя применять санкции.

Lexintel
Прием на работу иностранца

Как работодателю оформить СНИЛС для иностранного гражданина в 2024 году

Иностранному гражданину, которого принимают на работу по трудовому договору или привлекают к выполнению работ/услуг по договору ГПХ, необходим российский СНИЛС. Рассказываем, как его оформить и какие существуют нюансы в 2024 году.

Как работодателю оформить СНИЛС для иностранного гражданина в 2024 году
Налоговые изменения 2025

🔥 Самый насыщенный день в 2024 году — уже близко! Расскажем обо всех ключевых изменениях в работе бухгалтера на конференции «Клерка»

На V Всероссийской бухгалтерской конференции эксперты расскажут о темах, которые сегодня волнуют всех бухгалтеров без исключений — реформа, затронувшая все налоги, новые правила работы, появление реестра воинского учета, новая отчетность.

2
iSpring
Управление персоналом

Как мотивировать сотрудников к онлайн-обучению

Компания может разработать хороший курс с полезным материалом, но сотрудники не захотят учиться. Они говорят, что у них нет времени или не понимают, зачем это нужно. Иногда они начинают курс, но потом бросают. Если материалы действительно полезные и интересные, скорее всего, компания не уделила внимание мотивации сотрудников.

Как мотивировать сотрудников к онлайн-обучению
Обучение для бухгалтеров

Профессия «бухгалтер»

Есть мнение, что организация без бухгалтера не проживет ни дня. Так оно и есть — налоги, зарплата, отчеты, все это ложится на плечи бухгалтера. Давайте разбираться, что должен знать и уметь бухгалтер. Какое нужно образование, чтобы стать специалистом. Плюсы, минусы, востребованность профессии, сколько можно заработать.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
Трудовые отношения

👷 ЕФС-1 придется сдавать по новым срокам. Комментарий бухгалтера

Работодателей обяжут сдавать подраздел 1.1 на следующий день, если сотрудника перевели на удаленку или на неполную занятость.

5
Шустова Анастасия
Инвестиции

Что почитать тем, кто хочет разобраться в инвестициях. ТОП-5 книг

В инвестициях каждый шаг может привести к значительным финансовым потерям, поэтому важно постоянно учиться и перенимать опыт профессиональных инвесторов. Делюсь списком книг для начинающих инвесторов, которые помогут погрузиться в темы экономики, финансов и инвестиций.

Что почитать тем, кто хочет разобраться в инвестициях. ТОП-5 книг
Ведение документооборота

Эксперт объяснит, как работать с машиночитаемыми доверенностями

Машиночитаемая доверенность (МЧД) позволяет сдавать электронную отчетность, оформлять документы через электронный документооборот, представлять интересы компании.

БиржаАутсорсинга.рф
Самозанятые

Аудит сотрудничества с самозанятыми: как не получить по «шапке» от ФНС за привлечение внештатников 

Сотрудничество с самозанятыми — привлекательный вариант для бизнеса, но он несет в себе определенные риски. Поэтому регулярный аудит такой формы сотрудничества поможет минимизировать риски, обеспечить правовую безопасность и избежать претензий контролирующих органов. 

Аудит сотрудничества с самозанятыми: как не получить по «шапке» от ФНС за привлечение внештатников 
УСН

Какие расходы может учесть торговая организация на УСН

Торговая организация на доходно-расходной упрощенке вправе учитывать расходы для уменьшения налоговой базы, но перечень закрытый. Разбираемся, какие расходы организация может учесть при исчислении налога.

Какие расходы может учесть торговая организация на УСН
RG-Soft

Компания RG-Soft подтвердила статус «Центр реальной автоматизации 1С»

Компания RG-Soft рада сообщить о том, что успешно прошла сертификацию в качестве «Центра Реальной Автоматизации 1C». Это подтверждение высокого профессионализма и компетенции компании в области автоматизации бизнес-процессов с использованием платформы 1C.

Компания RG-Soft подтвердила статус «Центр реальной автоматизации 1С»
Ведение бизнеса

Грант до 50 млн рублей могут получить разработчики электроники и ПО

Минпромторг и Фонд содействия инновациям объявили конкурс «Развитие-Электроника» в рамках федерального проекта «Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции».

Ак Барс Банк
Карьера бухгалтера

5 идей, как бухгалтеру получить пассивный доход

Деньги на вкладе — это пассивный доход, но помимо этого каждый бухгалтер может заработать еще. Есть несколько идей, чтобы без финансовых вложений, составления отчетности, обработки первички, споров с налоговой и прочих бухгалтерских обязанностей поднять свой основной доход.

5 идей, как бухгалтеру получить пассивный доход

Интересные материалы

Кадры

В прошлом году на предприятиях «трудились» около 13 тысяч кибер-сотрудников

До 2030 года обрабатывающей промышленности России потребуется 1,7 млн человек.