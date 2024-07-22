5 идей, как бухгалтеру получить пассивный доход

Деньги на вкладе — это пассивный доход, но помимо этого каждый бухгалтер может заработать еще. Есть несколько идей, чтобы без финансовых вложений, составления отчетности, обработки первички, споров с налоговой и прочих бухгалтерских обязанностей поднять свой основной доход.

Первые места в списке идей занимают партнерские программы. Практически на каждый продукт или услугу можно найти партнера, который с радостью будет платить вознаграждение агенту за продажи и привлечение клиентов. Например, партнерские программы есть у банков. Подробнее об этом расскажем после того, как познакомимся с другими вариантами.

Станьте агентом крупнейшего российского банка Ак Барс Банк, который предлагает более 100 видов услуг, гарантированно и своевременно перечисляет вознаграждение за каждую заявку или продажу, привлеченную бухгалтером.

Партнерка от производителей онлайн-касс и ОФД

Если вы специализируетесь на бухучете торгово-розничных предприятий, то с легкостью можете рекомендовать своим клиентам поставщиков кассового оборудования или оператора фискальных данных.

Наверняка одной продажей или арендой онлайн-кассы они не ограничатся, потребуется техническое обслуживание и поддержка. Партнеры не требуют от бухгалтера знания технических характеристик и особенностей регистрации ККТ, достаточно только привести «горячего» клиента и получить вознаграждение.

За одну заявку можно выручить от 5 000 рублей.

Бухгалтерские программы и сервисы как источник дохода

Сложно представить, как люди раньше обходились без бухгалтерских программ. Сейчас рынок переполнен различными по функциям и стоимости сервисами. Поэтому каждый новый клиент на счету.

Перед бухгалтером открывается еще один источник пассивного дохода — рекомендовать клиенту сервис для ведения бухгалтерского, управленческого, товарного или любого другого учета.

Предложить сервисы и ПО можно в первую очередь клиентам, которые обращаются за разовыми бухгалтерскими услугами и далее планируют вести учет самостоятельно. Таким образом можно получить вознаграждение в размере 25% от стоимости услуги или сервиса.

Сотрудничество с банком

Задача проста — рекомендовать хорошим клиентам хороший банк для ведения бизнеса. Это настолько естественно, что никак не укладывается в понятие продажи. Такой вид пассивного дохода можно получить, если вступить в партнерскую программу банка.

С помощью банковской партнерской программы легче и проще получить доход, чем от других партнерств, так как:

Ни один работающий бизнес не может обойтись без банковского расчетного счета. Значит, спрос на открытие РКО будет всегда.

Банки предлагают огромный спектр услуг. Поэтому и возможностей заработать у бухгалтера больше.

Руководители и предприниматели при выборе банка прислушиваются к бухгалтеру. Бухгалтер — доверенный и приближенный советник по финансам. Для принятия решения руководителю часто не нужны доказательства, достаточно только рекомендации бухгалтера.

Банк гарантированно перечисляет вознаграждение:

за привлечение клиентов на открытие счета и РКО;

за подключение эквайринга;

за оформление банковских гарантий.

Присоединяйтесь к партнерской программе Ак Барс Банка, передавайте заявки на открытие расчетного счета для малого бизнеса и получайте вознаграждение до 9 000 рублей с каждого клиента.

Чем хорош пассивный доход от партнерских программ:

нет конкуренции;

не нужно вникать в технические характеристики и тому подобные сложности;

удобный формат работы через личный кабинет партнера;

отсутствие финансовых вложений и рисков.

Партнерство с Ак Барс Банком — это удобно и выгодно:

Минимум временных затрат — заявка заполняется за 1 минуту.

Растущие бонусы и ежемесячные выплаты — бонусы зависят от количества счетов и активности клиентов.

Электронный документооборот — все документы подписываются через КонтурДиадок.

Знания и экспертиза

Бухгалтерам по роду своей деятельности приходится постоянно учиться, осваивать новые программы и отчеты. От этого растет экспертность и опыт, которые можно конвертировать в доход.

Дополнительным заработком, не требующим от вас активных действий, могут стать дополнительные консультации. Вы можете консультировать заказчиков в таких узких областях как:

учет продаж на маркетплейсах;

налоговая оптимизация;

организация работы с самозанятыми.

Интеллектуальный пассивный доход

Можно не ограничиваться консультированием и обучением, а трансформировать дополнительные услуги в статьи, книги, вебинары и лекции.

Создание информационного продукта — это возможность монетизировать опыт, знания и экспертность. Достаточно один раз качественно потрудиться над учебным материалом и методикой, чтобы получить хороший процент от продаж.

Сегодня на рынке востребованы такие форматы:

вебинары, подкасты и видеосериалы;

электронные книги, PDF-файлы и онлайн-журналы;

обучающие аудиокниги;

онлайн-курсы;

практические руководства и учебные пособия;

шаблоны и шпаргалки;

контрольные списки и рабочие листы.

Безусловно, пассивный доход сам себя не найдет и не создаст. Нужно выбрать источник и разобраться в механизме заработка, чтобы потом без нервов и вложений увеличивать свой основной доход.

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