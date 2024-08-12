Бизнес по законам шариата: правила ведения бизнеса и практические советы по работе с исламскими банковскими продуктами

Ислам — это не только религия, но и образ жизни, охватывающий все сферы деятельности человека, в том числе и предпринимательство. Бизнес по шариату, то есть в соответствии с нормами исламского права, имеет ряд особенностей и правил, отличающих его от западной модели ведения дел.

Основные принципы ведения бизнеса по шариату

Запрет ростовщичества (риба).

В исламском мире недопустимо взимание и выплата процентов по кредитам и вкладам. Это связано с тем, что деньги сами по себе не могут создавать добавочную стоимость, а прибыль должна быть результатом приложения усилий и принятия рисков.

Вместо процентного кредита в исламском банкинге используются другие механизмы финансирования, которые соответствуют принципам исламского права.

Разделение прибыли и убытков между партнерами.

В исламском бизнесе инвестор и предприниматель делят между собой как доходы, так и возможные финансовые потери. Это способствует более справедливому распределению рисков и вознаграждения.

Прозрачность сделок и отсутствие спекуляций.

Любые деловые отношения должны быть максимально ясными и понятными для всех сторон. Не допускается сокрытие информации, двусмысленные условия, чрезмерные риски и спекуляции. Все сделки должны быть обеспечены реальными активами. Скажем, вы не можете купить или продать товар, которого у вас еще нет в наличии, в надежде на изменение цены (как это происходит на фьючерсных рынках).

Честность и справедливость в торговле.

Обман покупателей, манипуляции с ценами, сокрытие дефектов, использование неверных мер и весов категорически запрещены. Цена товара должна быть справедливой и соответствовать его реальной стоимости. Так, владелец магазина не может резко завышать цены во время дефицита товаров первой необходимости, чтобы нажиться на покупателях.

Социальная ответственность бизнеса.

Предприниматели должны заботиться не только о личной выгоде, но и о пользе, которую их бизнес приносит обществу. Это предполагает создание рабочих мест, участие в благотворительности, защиту окружающей среды и т.д., например, состоятельный бизнесмен может основать образовательный фонд для поддержки талантливой молодежи из малообеспеченных семей.

Приоритет общего блага.

Если возникает конфликт между частными интересами бизнеса и публичной пользой, предпочтение должно отдаваться последней. Бизнес не должен наносить вред обществу или отвлекать людей от исполнения их социальных и духовных обязанностей. К примеру, фабрика не может сбрасывать токсичные отходы в реку, даже если установка очистных сооружений слишком затратна.

Отказ от запрещенных видов деятельности.

Бизнес не должен быть связан с производством и реализацией товаров и услуг, запрещенных нормами шариата и законодательством страны (алкоголь, табачная продукция, свинина, азартные игры и др.). Доходы от такой деятельности считаются греховными. Также нельзя наживаться на человеческих слабостях и пороках.

Соблюдение этих принципов обеспечивает ведение дел в соответствии с исламским правом, основанной на честности, справедливости и заботе об общем благе. Это позволяет выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с партнерами, клиентами и сотрудниками.

Исламские банковские продукты для бизнеса

Несмотря на запрет ростовщичества, у исламских предпринимателей есть много возможностей для финансирования своего бизнеса через исламские банки и инвестиционные компании. Они предлагают различные продукты, позволяющие привлекать капитал с соблюдением норм шариата. Вот некоторые из них:

Мудараба — доверительное финансирование, при котором одна сторона (инвестор) предоставляет капитал, а вторая (предприниматель) — свои знания, навыки и труд для ведения бизнеса. Прибыль делится по договоренности, а убытки ложатся на инвестора, если они не вызваны нарушениями со стороны управляющего.

Пример: Артур хочет открыть ресторан халяльной кухни. Он находит инвестора, готового вложить 8 млн на условиях мудараба. Они договариваются, что прибыль будет делиться в пропорции 70% предпринимателю и 30% инвестору. Если бизнес окажется убыточным, потери понесет только инвестор (при условии, что Артур не допускал злоупотреблений).

Мушарака — партнерское соглашение, по которому стороны объединяют свои ресурсы для совместного бизнеса и распределяют между собой прибыль в соответствии с заранее согласованными долями, а убытки — пропорционально вложенному капиталу. Это похоже на обычное долевое партнерство.

Пример: Алина и Диана решают запустить онлайн-магазин одежды. Алина вкладывает 300 000 рублей, а Диана — 700 000 рублей. Они договорились что прибыль будут делить по 50%. Соответственно, каждая из сторон получит половину прибыли, а убытки будут распределяться согласно долям вложенных средств.

Мурабаха — это продажа в рассрочку товара, приобретенного банком по заявке клиента. Цена продажи товара банком определяется сторонами как сумма цены закупки и согласованной сторонами договора наценки. Пени, штрафы, или изменение суммы договора после подписания Договора купли-продажи недопустимы.

Пример: Марат планирует купить экскаватор для строительного бизнеса. Он находит подходящий вариант за 6,9 млн рублей и обращается в исламский банк. Банк покупает экскаватор и перепродает его Марату с рассрочкой на 2 года. Сумма наценки составит 20%, где 5% фактические расходы банка по приобретению имущества, а остальные 15% — вознаграждение банка.

Иджара — это исламская форма лизинга или аренды имущества, при которой банк покупает нужное клиенту оборудование или недвижимость и сдает ее в аренду на определенный срок за ежемесячную плату. В конце срока аренды клиент может выкупить имущество.

Пример: Руслан хочет открыть швейный цех, но у него не хватает средств на покупку оборудования. Он заключает с банком долизинговое соглашение. Банк приобретает у поставщика оборудование по цене 1 млн рублей. Дальше банк и Руслан заключают договор финансовой аренды, по условиям которого Руслан берет в аренду данное оборудование на 5 лет и вносит ежемесячные платежи. После окончания срока лизинга и исполнения обязательств по договору, лизингополучатель вправе выкупить предмет лизинга.

Сукук — исламские ценные бумаги, которые дают право собственности на базовый актив и позволяют инвесторам получать доход от этого актива. От облигаций их принципиально отличает то, что нет гарантированного дохода и возвратности номинала. Соответственно, выплаты держателям сукук зависят от доходности проекта, в который вложены средства.

Пример: девелоперская компания планирует построить жилой комплекс за 859 млн. Для финансирования проекта компания выпускает сукук на эту сумму со сроком обращения 5 лет. Инвесторы покупают сукук и становятся долевыми собственниками комплекса. Они получают периодические выплаты из доходов от аренды и продажи квартир, а через 5 лет — всю вложенную сумму.

Исламские банковские инструменты позволяют предпринимателям и инвесторам извлекать взаимную выгоду, не нарушая запрет на ростовщичество и другие нормы шариата. Выбор конкретного инструмента зависит от специфики бизнеса, его масштабов и потребностей в капитале.

Ак Барс Банк предлагает ряд финансовых продуктов, которые соответствуют нормам шариата, разработанных Центром исламского банкинга банка при содействии Российского центра исламской экономики и финансов при Российском исламском институте, и одобренных Советом улемов ДУМ Республики Татарстан. Для корпоративных клиентов Ак Барс Банк предоставляет комплекс услуг для запуска и развития бизнеса в соответствии с нормами шариата. Предприниматели могут бесплатно открыть исламский расчетный счет. Среди его плюсов — бесплатное ежемесячное обслуживание при зачислении зарплаты от 75 тыс. руб. в месяц, бесплатные переводы клиентам любых российских банков на сумму до 2 млн руб. в месяц, отдельный счет для хранения средств. Узнать подробнее

Практические шаги для начала бизнеса с исламским банкингом

Если вы хотите открыть или развить свой бизнес с использованием исламских финансовых продуктов, вот что нужно сделать:

Разработайте подробный бизнес-план, учитывающий особенности исламской экономической модели. Убедитесь, что ваш проект соответствует нормам шариата и приносит пользу обществу. Определите, какой именно продукт исламского банкинга лучше всего подойдет для вашего бизнеса на данном этапе (мудараба, мурабаха, иджара и т.д.). Просчитайте, сколько средств вам нужно привлечь и на каких условиях. Найдите исламский банк или финансовую компанию, предлагающую нужные вам продукты. Изучите их репутацию, надежность и условия сотрудничества. Обратите внимание на размер наценок, комиссий и сборов. Подготовьте пакет документов для подачи заявки на финансирование: бизнес-план, финансовую отчетность, документы на залоговое имущество (если требуется) и т.п. Будьте готовы предоставить подробную информацию о своем проекте. Обсудите с представителями банка все детали сделки, включая целевое назначение средств, график платежей, распределение прибыли и ответственности за риски. Убедитесь, что условия прозрачны и справедливы для обеих сторон. После одобрения заявки подпишите договор, четко фиксирующий права и обязанности партнеров. Выполняйте свои обязательства неукоснительно и ведите бизнес в соответствии с исламскими нормами. Используйте привлеченные средства строго по назначению, оптимизируйте расходы и наращивайте прибыль. Своевременно делитесь результатами с инвесторами и регулярно отчитывайтесь перед ними. Развивайте свой бизнес, постепенно увеличивая масштабы и привлекая новых партнеров и клиентов. Заботьтесь о качестве продукции, профессионализме сотрудников и положительной репутации своего дела. Не забывайте о социальной ответственности. Участвуйте в благотворительных проектах, поддерживайте нуждающихся, вносите свой вклад в развитие общества. Помните, что успех в бизнесе — это еще и возможность делать добро. Постоянно повышайте свою квалификацию, осваивайте новые знания и навыки в сфере исламских финансов и предпринимательства. Перенимайте опыт успешных бизнесменов, соблюдающих нормы шариата.

Бизнес по законам шариата — это уникальная философия предпринимательства, основанная на принципах справедливости, взаимопомощи, социальной ответственности и неприятия эксплуатации. Следование этим принципам позволяет вести дела эффективно, этично и с пользой для всего общества.

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